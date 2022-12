Verse vis zoals garnalen en tong worden steeds duurder: zijn er goedkopere alternatieven voor je feestmenu?

Vlak voor de feestdagen schieten de prijzen voor lekkers uit de zee plots de hoogte in. Net nu we traditioneel kreeft, een garnalencocktail en tongrolletjes op het menu willen zetten. Zijn er nog goedkopere alternatieven te vinden? Expert Nick Trachet van Visaktua legt uit wat duurder is geworden en waardoor je het kan vervangen. “Diepvriesbereidingen hebben onterecht een slechte reputatie.”

Wie voor de eindejaarsfeesten een gebakken tong of de klassieke tongrolletjes op het menu gezet heeft, mag zijn spaarvarken slachten. “Verse vis, zoals bijvoorbeeld tong, is inderdaad erg duur momenteel”, beaamt Nick Trachet, marien bioloog en hoofdredacteur van vakblad Visaktua. “Dat komt onder andere omdat we tong grotendeels uit Nederland aanvoeren. De vissers daar hebben het zwaar door de hoge brandstofprijzen. Zij varen uit met enorme trailers met motoren van 3.000 pk. Die slurpen natuurlijk veel meer diesel dan de oudere, kleine scheepjes van onze Belgische vissers, met hun 1.000 pk. Verder hebben ze daar afscheid moeten nemen van hun erg efficiënt, maar niet zo milieuvriendelijk vissysteem, spelen ook de strenge stikstofnormen hen parten, en ga zo maar door. En net zoals bij onze vissers zijn ook hun loonkosten gestegen.”

Goedkopere alternatieven?

Dus toch maar geen tong op ons bord dit weekend? “Als je van een lekker gebakken tongetje houdt, zal je ook geen nee zeggen tegen tongschar als alternatief. Die is ook wel duur geworden, maar is toch goedkoper dan tong. De klassieke tongrolletjes kan je trouwens ook bereiden met diepvriesrolletjes. Dat zijn dan doorgaans wel rolletjes van de Atlantische tong - niet dezelfde als de tong die onze vissers vangen - maar met een klassieke saus proef je dat verschil echt niet.”

Quote Zelfs in Japan, het visland bij uitstek, wordt in de beste restau­rants voorname­lijk diepvries­vis opgediend, waarom zouden wij daar dan onze neus voor ophalen. Nick Trachet, Visaktua

Diepvriesvis vs. verse vis

Kan diepvriesvis het dan halen van verse vis qua smaak? “Als zelfs in Japan, het visland bij uitstek, ook in de beste restaurants voornamelijk diepvriesvis wordt opgediend, waarom zouden wij daar dan onze neus voor ophalen”, vraagt visexpert Nick Trachet zich retorisch af. “Diepvriesvis heeft bij ons een slechte reputatie, maar die is volledig onterecht. Die stamt nog uit de tijd van de oude methodes om vis in te vriezen. Inmiddels zijn de technieken zo verbeterd dat diepvriesvis vaak verser is dan de verse vis die je in het binnenland kan kopen. Als die nu nog goed ontdooid wordt, is er helemaal geen probleem meer. Om het visvlees optimaal te houden, moet je die snel ontdooien.”

Al moet je om die ontdooien zeker geen microgolf gebruiken. “Dat is iets te extreem", aldus de expert. “Je kan de vis gewoon ontdooien in de plastic verpakking in het water of op het aanrecht. Vis heeft niet zoveel tijd nodig om te ontdooien. En als je hem met saus klaarmaakt, hoeft hij niet helemaal ontdooid zijn, want dan ontdooit die tijdens de bereiding wel verder.”

Volledig scherm Kreeft is redelijk duur dit jaar, maar volgens Nick Trachet is noordzeekrab een mooi en betaalbaarder alternatief. © Shutterstock / Kattecat

Kreeft, garnalen en kabeljauw

Wat met de dure kreeft? “Noordzeekrab is een alternatief, al moet jouw vishandelaar die wel ingekocht hebben. En in bereidingen met saus kan je zeeduivel gebruiken: als je die handig snijdt, ziet dat eruit als kreeft. Ik adviseer eigenlijk al jaren om die kreeft niet met de eindejaarsfeesten te eten. Het is er gewoon het seizoen niet voor. Die zitten al lang op voorhand in leefbakken klaar. Je koopt hem beter op 2 januari, dan moeten de supermarkten die kwijt en betaal je er veel minder voor.”

Ook voor garnalen is het nu het seizoen niet. “Als het water te koud is, gaan die dieper de zee in en dan vissen ze die hier niet. Garnalen kon je een tijd geleden kopen voor 7 tot 8 euro per kilo, nu is dat alweer 18 euro. Ongepeld uiteraard. Ook oesters lijken onlosmakelijk bij oudejaar te horen: ook daar is het het seizoen niet voor. Al gaat de prijs van oesters niet zo wild omhoog en omlaag als die van de garnalen: ook zij zijn nu duurder dan anders.”

De prijs van kabeljauw valt daarentegen mee. “De Schotten, IJslanders en Denen die daarop vissen, hebben ook van die kleinere bootjes en zitten bovendien vlakbij de visgronden. Dat scheelt natuurlijk, met die brandstofprijzen. Verder kan ik alleen maar aanraden om eens andere vis te kopen. Bij Colruyt hebben ze in de diepvries bijvoorbeeld vaak interessante, soms wat meer exotische soorten. En wees niet zo bang voor graten. Een vishandelaar die ik laatst interviewde, vertelde me dat hij enkel nog haasjes verkoopt, dat mensen zelfs al voor filets bang zijn. Tja, dat kan een rijke Vlaming zich dus veroorloven.”

