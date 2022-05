Verrassing alom: restaurant Boury krijgt drie sterren, ook Zilte en Hof Van Cleve behouden sterren: dit was de uitreiking van de Michelinsterren

De inspecteurs van Michelin waren dit jaar aangenaam verrast: “Ons team van inspecteurs was vooral onder de indruk van de inzet en creativiteit van de chefs in België en Luxemburg”, zegt Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur. Zo kregen dit jaar maar liefst drie restaurants een derde ster. Tim Boury kreeg met Boury uit Roeselare op de valreep een derde ster geschonken. “Hij is een toonvoorbeeld van eigentijdse gastronomie. In zijn bakstenen villa in Roeselare brengt chef Boury minutieuze creaties en bundelt hij klassieke diepgang en creatieve schwung in het bord”, klinkt het bij Michelin.