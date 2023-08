Vermoeid uit je bed? Probeer dan elke dag op dit tijdstip te eten (en ja, het heeft écht effect)

Breng jij de dag ook vaak al geeuwend door vanaf het moment dat je uit je bed stapt? Dan kan kijken naar wanneer je eet een grote verandering in je vermoeidheidsgevoel teweegbrengen. Volgens een nieuw Amerikaans onderzoek heeft het tijdstip waarop je eten naar binnenspeelt een groter effect dan je zou denken. Wanneer eet je dan het best om je energieker te voelen?

Niet alleen wat je eet, maar ook wanneer je dat precies eet is van belang. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan het Salk Institute in de VS, waarbij de onderzoekers de eettijden van muizen voortdurend aanpasten. Wat bleek? De muizen bij wie de eetmomenten heel de tijd veranderen, voelden een verandering in verschillende onderdelen van het lichaam. Die veranderingen hadden een impact op het bioritme en op de productie van verschillende hormonen. De conclusie? Dat we ons lichaam én ons bioritme in de war brengen wanneer we altijd op andere tijdstippen eten.

Wat heeft wat we eten te maken met ons bioritme?

“Hormonen zoals melatonine maken je slaperig”, legt Emily Leeming uit aan de Britse krant The Guardian. Ze is darmgezondheidsdeskundige aan het King’s College in Londen. “Het stresshormoon cortisol maakt je daarentegen alerter. Wanneer je interne klok of bioritme van slag is, kunnen deze hormonen op de verkeerde momenten vrijkomen.”

De voornaamste manier waarop ons lichaam probeert uit te zoeken of het nu dag of nacht is: daglicht. Wanneer de zon opkomt, weet ons lichaam meteen dat het wakker moet zijn. “Maar ook onze eetgewoonten spelen daarbij een grote rol”, stelt diëtist Pieter Brughmans vast, ter aanvulling op de nieuwe studie. “Wanneer je op regelmatige tijdstippen eet, help je jezelf om consequent gezondere keuzes te maken. Als we kijken naar onze biologische klok, het centrum in ons brein dat ons probeert te helpen met weten hoe laat het is, dan vinden er veel processen in ons lichaam plaats die met die klok meegaan. Eten is één van de manieren om ons lichaam te laten weten welk specifiek moment het is. Op voorwaarde dat we dat op dezelfde tijdstippen doen. Anders werkt het verwarrend voor je lichaam, en kan je jezelf vermoeider voelen.

Zijn er ‘juiste’ momenten om te eten, om minder vermoeid te zijn?

Een bioritme dat effectief in balans is, vertelt je lichaam probleemloos wanneer het dag is of wanneer het tijd is om in bed te kruipen. Door die balans zal je jezelf alerter en energieker voelen. In de avond werkt dat andersom: je wordt moe, waardoor je makkelijk de slaap kan vatten. Dat zorgt er dan weer voor dat je de volgende dag voldoende energie hebt.

“Voeg daar nog gebalanceerde maaltijden aan toe en je zal energie hebben voor de rest van de dag. Die balans vind je door te letten op voedingsstoffen én portiegroottes. Eten verteren kost ook energie. En véél eten kost je lichaam véél energie. Voel je je suf na de maaltijd? Dan heb je waarschijnlijk meer gegeten dan nodig was en dan heeft je lichaam meer energie nodig voor de vertering.”

Gebalanceerde maaltijden op regelmatige tijdstippen is dus de conclusie. “Het specifieke tijdstip of het aantal maaltijden zijn minder belangrijk dan consequent diezelfde tijdstippen aanhouden. Probeer dat dus zoveel mogelijk te doen, in de mate van het mogelijke. Perfectie hoeft niet”, aldus Pieter. Ontbijt jij dus liever om 10 uur in plaats van om 7 uur, omdat dat beter in je planning past, dan is dat helemaal oké. Zolang je maar een vast patroon aanhoudt. Hierdoor zal je lichaam ‘weten’ dat het etenstijd is en de nodige processen in gang zetten, zoals insuline afgeven net voor de maaltijd, klaar om suikers uit je eten te halen. Zo zal je uiteindelijk meer energie krijgen en je wakkerder voelen.

Voorbeelden van maaltijden die vermoeidheid kunnen tegengaan • Ontbijt met fruit en water – Geef jezelf de tijd om even wakker te worden. Drink je graag koffie? Doe dat pas 90 minuten na het opstaan, anders heb je een extra energiedip in de namiddag. Probeer natuurlijk wakker te worden. Wat kan je doen? Koud water op je gezicht aanbrengen, 5-10 min bewegen, of door middel van daglicht of fel licht. • Lichte lunch – Bijvoorbeeld volkorenbrood, met wat kerstomaten en/of stuk fruit. • Snack (16 uur) – Heb je een energiedip? Neem dan bijvoorbeeld yoghurt of vers fruit. Honger? Ga dan voor een volkoren cracker met mager beleg of een tas soep. • Avondmaal – Groenterijke maaltijd: aardappel of volkorenpasta, rijst, wrap… Let op je porties! Als je veel kaas of saus gebruikt, probeer dan te minderen en wat extra op smaak te brengen met kruiden.

