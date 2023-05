Vergeet suiker of melk, de nieuwste foodhype is zout in je kop koffie: hoe (on)gezond of lekker is dat?

Vergeet een klontje suiker of een wolkje melk: vanaf nu drink je jouw koffie met zout. Tenminste, als we de nieuwste internettrend mogen geloven. Maar waarom zou zout bij je koffie een goed idee zijn? Wat doet het met je gezondheid? En wat gebeurt er met de smaak? Diëtiste Sanne Mouha legt uit en onze journaliste nam de proef op de som.

In het rijtje van smaakmakers om niet-zwarte-koffie-drinkers tevreden te stellen, komt nu ook zout bij te staan. Waarom zou je dat toevoegen aan je kop koffie in plaats van suiker? “In het geval van koffie kan zout, net als in de keuken, ook een smaakversterker zijn. Het verandert het smaakprofiel,” legt voedingsdeskundige Sanne Mouha uit. Nog concreter: zout reduceert de bitterheid van de koffiesmaak. “Omdat het natriumionen bevat die de bitterheid onderdrukken en de zoete smaak van koffie versterken.”

Eeuwenoud gebruik

Hoewel het lijkt alsof het zouten van koffie de zoveelste nieuwe foodtrend is, is het dat helemaal niet. Al in 2009 maakte voedingswetenschapper Alton Brown het populair in zijn kookprogramma Good Eats, en het is in vele culturen en tradities over de hele wereld terug te vinden. Zo is het in Turkije op een trouw de gewoonte dat de bruid een kop gezouten koffie serveert aan de bruidegom. Ook in Siberië, Hongarije of Vietnam is het niet ongebruikelijk – soms kieperen ze het zout zelfs bij de melk, om het zo op te stomen.

“Maar dat is niet per se omdat het gezonder zou zijn dan suiker of melk”, voegt Mouha daaraan toe. “Het is doorgaans in warmere of net heel koude landen een gebruik. In een warmer klimaat zweet je meer, dus moet je meer drinken. In Tibet proeft een kopje thee bijvoorbeeld bijna naar zeewater, omdat ze er zoveel zouten verliezen en het dus écht nodig is om weer aan te vullen. In onze omgeving is dat niet meteen nodig, en niet per se gezonder dan een lepeltje suiker.”

Wat doet zout in je koffie voor je gezondheid?

Om je gezondheid te boosten, moet je volgens Mouha dus niet iedere ochtend het keukenzout naast jouw kop koffie zetten. Integendeel. “We krijgen doorheen de dag al genoeg – lees: te veel – zout binnen, terwijl we dagelijks maar 6 gram zout mogen. Ik zie er de voordelen niet van in qua gezondheid, tenzij je een topsporter bent die net in de hitte heel hard gesport heeft, waardoor je extra zout nodig hebt.”

Er zou ook geopperd worden dat zout de aanwezige zuren in koffie wegwerkt en ontstekingen in het lichaam zou tegengaan, en dat bepaalde soorten zout gezonder zijn dan andere. Maar zo’n beweringen neem je maar best wél met een korrel zout. “In koffie zit een kleine hoeveelheid zuren. Bepaalde zouten, bijvoorbeeld bicarbonaat, kunnen dat zuur tegenwerken, maar dat is niet nódig. Die hoeveelheden zijn zo miniem dat het weinig zin heeft. En nee, er is geen verschil in zouten. Behalve misschien het type waar jodium aan toegevoegd is. Dat kan voordelig zijn voor mensen met een jodiumtekort.”

Vooral voor zeer bittere robusta’s en koffies met een donker brandpro­fiel kan zout voor een goed evenwicht zorgen.

Wat doet zout in je koffie voor de smaak?

Zout toevoegen aan de koffie dient volgens de diëtiste puur om de bitterheid te maskeren en om de subtiele zachte, fruitige tonen en aroma’s van koffie te bewaren. Vooral voor zeer bittere robusta’s en koffies met een donker brandprofiel kan zout voor een goed evenwicht zorgen. Koffiekenners duiden hierbij wel op het verschil tussen de genuanceerde smaken van specialty coffees – die je dus best in al hun complexiteit met rust laat – en koffies die zijn doorgebrand of ‘smaaklozer’ zijn.

Vaak is het door overextractie dat de smaken bitterder worden, maar ook wanneer je bijvoorbeeld te heet water gebruikt of koffie te lang in je french press laat zitten. Voor de iets minder kwalitatieve koffies kan een tikkeltje zout dan wonderen doen. “Dan is de vraag natuurlijk of je wel koffie moet drinken, als je zout nodig hebt om de smaak ervan te maskeren”, aldus Mouha.

Hoeveel zout kan je toevoegen aan je kopje voor minder bittere smaken?

Toch zelf eens proberen? Dan suggereert Alton Brown voor elk kopje water en twee theelepels gemalen koffie een halve theelepel zout toe te voegen, of een kwart theelepeltje per kop. Sommigen voegen het zout liefst meteen toe aan hun gemalen koffie, nog anderen voegen nadien wat zout toe. Het veiligste is om met weinig te beginnen en zo het verschil te proeven.

Wat is het oordeel van de journaliste?

Wij namen alvast de proef op de som en startten met een kwart theelepeltje Himalayazout in één kop koffie – een stevige arabica en double washed robusta. Wat bleek? Meer dan een kwartje was niet nodig, want het verschil proefden we meteen. De koffie smaakte veel zachter en van de bittere nasmaak was zo goed als geen sprake meer. Lieten we de koffie even staan, dan merkten we wel dat het zoutgehalte na afkoeling opvallender aanwezig was. Niet dat iemand graag een lauwe kop koffie drinkt, maar met wat zout erin is al zeker geen aanrader meer.

Poll Zout aan de koffie: eens proberen of een no go? Ja, ik ben benieuwd

Nee, klinkt vies

Ik drink mijn koffie altijd zwart Zout aan de koffie: eens proberen of een no go? Ja, ik ben benieuwd (29%)

Nee, klinkt vies (42%)

Ik drink mijn koffie altijd zwart (29%)

Lees ook: