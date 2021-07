Vergeet rood, wit of rosé: hipsters zeggen met oranje wijn santé

Kuurne/Kortrijk Sommelier Hannes Desmedt geeft tips prijs voor dé perfecte cocktail in boek: “Vergeet recepten van internet, die zijn minder goed in balans”

22 juni “Koel je glazen en was je citrusvruchten met bicarbonaat.” Cocktailshaker en sommelier Hannes Desmedt uit Kuurne heeft een heel boek volgepend met tips om cocktails te maken en recepten van kenners. Nu de zomer gestart is, kan ‘Apero Maison’ goed van pas komen. Want er komt meer bij kijken dan je denkt. “We proeven met onze zintuigen, en dan bedoel ik ál onze zintuigen”, zegt Hannes.