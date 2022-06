“Vergeet een klassiek bierpakket voor Vaderdag”: biersommelier test verschillende kits uit om thuis zelf makkelijk te brouwen

Dat we als Belgen graag bier drinken, weten we al langer dan vandaag. Sinds kort is de nieuwe trend in het bierlandschap daarentegen dat bier zélf eerst brouwen, met behulp van DIY-brouwpakketten die de deur uit vliegen. Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem neemt in de aanloop van Vaderdag enkele brouwkits onder de loep en kijkt welke haalbaar zijn voor bierleken, hoe betaalbaar ze zijn én of het uiteindelijke resultaat te drinken is of niet.