Venkelsoep met kaas en pladijsreepjes

Vandaag, op 9 maart, is het Wereld Nieren Dag. Niet onbelangrijk, want steeds meer patiënten belanden met nierstenen in het ziekenhuis tegenover vroeger. “15 tot 17 procent van de Belgen heeft er last van, en dat cijfer gaat in stijgende lijn”, vertelt nefroloog An Deman. “Nochtans kan 75 procent van de nierstenen vermeden worden via voeding”, vult uroloog Anthony Van Baelen aan. Is zout echt de grote boosdoener? En wat kan je best (niet) eten om het te voorkomen?