Veggieburgers doen de gezondheid meer kwaad dan goed: welke vleesvervangers zijn wél een goede keuze?

“Bij gemalen peper is er al kwaliteits­ver­lies zodra het in het potje wordt gedaan”: hoe kies je goede peper?

Peper en zout zijn een onafscheidelijk duo tijdens het koken. Over zout weten we dat een teveel niet goed is voor de gezondheid, maar hoe zit dat met peper? En hoe kies je de beste soort voor in jouw gerechten? Kruidenspecialist Wilfried Jammaers vertelt er alles over en legt uit wat de impact van peperbolletjes op je lichaam is.

2 februari