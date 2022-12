Veel hapjes om te delen of toch maar een hoofdgerecht? Zo pakt het gezin van Greetje (46) en Raf (40) hun feestbudget van 204 euro aan

Literatuur Topdokter Guy T’Sjoen vecht overge­wicht bij mannen aan in nieuw boek: “Spieren zijn de ovens die voor vetverbran­ding zorgen”

“Al dat overgewicht bij mannen leidt tot hart- en vaatziekten, libidoproblemen, erectiestoornissen...” Professor Guy T’Sjoen (52) - bekend van ‘Topdokters’, ‘De Slimste Mens’ en ‘Vrede Op Aarde’ - heeft gelukkig ook goed nieuws. Speciaal voor de ouder wordende man schreef hij het boek ‘Fit op 50’, vol met praktische tips om de problemen aan te pakken. In ‘Dag Allemaal’ geeft hij alvast enkele zaken prijs. “Bewegen is nuttig en nodig, maar het is veel efficiënter om naar je voeding te kijken.”

18 december