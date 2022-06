Varkenskoteletjes met wittewijnsaus en een frisse kruidenpuree

Hoeveel liter water moeten we drinken per dag om gezond te zijn als het zo warm is?

Minstens twee liter water per dag drinken: een aanbeveling die we bijna overal horen. Maar hebben we écht minimum twee liter water per dag nodig om voldoende gehydrateerd te blijven? En hoe zit het tijdens hete zomerdagen, moeten we dan nog meer drinken? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het voor ons uit.

16 juni