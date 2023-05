Varkenshouder Bart (42) ziet de toekomst positief in: “Onze knowhow moeten we koesteren”

Bart De Baerdemaeker (42) kreeg de liefde voor de boerenstiel met de paplepel mee. Hij nam iets meer dan tien jaar geleden het landbouwbedrijf van zijn ouders in Asse over en zag de tijdsgeest drastisch veranderen. Vandaag is hij voorzichtig optimistisch en zet hij volop in op verduurzaming. “Onze Vlaamse knowhow moeten we echt koesteren.”

Moderne technologie, in combinatie met opgeteld maar liefst 40 jaar kennis van het vak: het succes van Barts varkenskwekerij in de Brabantse Kouters laat zich helder verklaren. En ook weer niet. Want hoewel hij de stiel van zijn vader, varkensboer in hart en nieren, leerde, staat hij met zijn bedrijf vandaag voor nieuwe uitdagingen. “Landbouwers zijn het gewend om zich voortdurend aan te passen. Ik investeer volop om ons bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarom ben ik zo blij met de waarde die de man in de straat hecht aan ‘kwaliteit van bij ons’. Wij zijn boeren, wij produceren kwaliteitsvol voedsel. Dat is de grootste voldoening die ik elke dag uit mijn werk haal. En het is ook mijn belangrijkste drijfveer.”

Van generatie op generatie

Bart woont met zijn vrouw Lynn, dochter Lily (7) en zoon Senne (10) op de boerderij waar zijn vader ooit het familiebedrijf begon. Op nabijgelegen landbouwgrond worden aardappelen, suikerbieten en granen verbouwd. Die granen worden verwerkt tot voeders voor de varkens – zo’n 210 zeugen (vrouwelijke varkens, red.).

Groene energie

Om zijn landbouwbedrijf de toekomst in te loodsen, investeert hij volop in verduurzaming. “70% van onze energiebehoefte halen we uit de zonnepanelen op het dak van de stallen en de boerderij. Energiezuinige ventilatoren verluchten de stal, een luchtwasser neutraliseert het stikstof. Het water van die luchtwasser wordt dan weer gebruikt om op het veld de gewassen te irrigeren. Ik probeer ecologisch én economisch de beste keuzes te maken. Want uiteraard ben ik me ervan bewust dat onze uitstoot hier best naar omlaag kan. Zo neem ik momenteel ook deel aan een pilootproject dat uitgaat van de Vlaamse overheid. In een klimaattraject van vier jaar wordt mijn ecologische voetafdruk onder de loep genomen en wordt er gekeken naar hoe een milieuvriendelijke bedrijfsvoering ook economisch haalbaar kan zijn.”

Waardevolle diversiteit

Ook nu al laat Bart kwaliteit primeren op productie. “Dat is nodig. Ik geloof dat de toekomst van onze sector zich niet door één model laat bepalen. Een landbouwbedrijf zoals het mijne kan perfect bestaan naast een kleinschalige, biologische varkenshouderij zoals die van Seppe in Kampenhout . Die diversiteit is ongelooflijk waardevol, het is wat onze landbouw zo uniek maakt. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaming kan blijven genieten van een lekker stukje vlees, geproduceerd vanuit een passie en met respect voor het vak en het dier, voor een goede prijs.”

“Ik kijk optimistisch naar de toekomst, ook al zijn er heel wat uitdagingen waar we een oplossing voor moeten vinden. Ik hoop vooral dat mensen inzien dat we de landbouw in Vlaanderen moeten koesteren. Het is een prachtige stiel, het creëert enorm veel werkgelegenheid en het is een ambacht die steeds schaarser wordt. Wij beschikken hier over een immens waardevolle knowhow die niet verloren mag gaan. Daaraan werk ik graag mee, elke dag opnieuw.”

