Vandaag vindt het Suikerfeest plaats: wat staat er zoal op het menu?

Vandaag is het zover: na een maand lang niet eten en drinken is de ramadan voorbij en is het tijd voor Eid al-Fitr of het Suikerfeest. Maar wat schaft de pot op zo’n dag? Wat houdt het Suikerfeest precies in? En eet elk gezin iets anders, zoals met Kerstmis, of zijn er vaste waarden die nooit mogen ontbreken?

Tijdens Eid al-Fitr of het Suikerfeest vieren moslims het einde van de ramadan, waarin ze niet mochten eten, drinken of roken tussen zonsopgang en -ondergang. Elk jaar schuiven de ramadan en dus ook het suikerfeest met zo’n 10 à 12 dagen op, omdat ze de stand van de maan volgen. Dit jaar valt het Suikerfeest op 21 april 2023.

Wat is het Suikerfeest precies?

De term Suikerfeest doet veel niet-moslims vooral denken aan buffetten vol met heerlijke zoetigheden. “Dat beeld klopt niet volledig”, weet Elhasbia Zayou (34) uit Geel ons te vertellen. De vrouw met Marokkaanse roots viert Eid al-Fitr met haar gezin. “Er komt veel meer op tafel dan alléén maar gerechten met suiker”, zegt ze. “In de ochtend gaan de mannen en vrouwen naar de moskee voor een feestgebed. De thuisblijvers bereiden intussen een soort feestontbijt voor. Die dag dragen we ook allemaal onze mooiste kleren.”

Volledig scherm Elhasbia en haar zoontje Nizar. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Het ontbijt eten we samen met de volledige familie. Het is de bedoeling dat iedereen iets meebrengt. Er staan onder meer vers brood met olijfolie en honing, muntthee en koffiekoeken op tafel. Ook serveren we typische Marokkaanse koekjes en pannenkoekjes. Zo heb je de baghrir, dat zijn ronde, sponsachtige pannenkoeken met heel veel gaatjes in. De msemmen is dan weer een vierkante, bladerachtige pannenkoek. De pannenkoeken zijn niet zoet, zoals de Belgische. Je kan ze bijvoorbeeld perfect combineren met platte kaas.”

Quote Msemmen is een vierkante, bladerach­ti­ge pannenkoek die niét zoet is zoals de Belgische, wel eten we ze soms met platte kaas. Elhasbia Zayou

In de namiddag gaat Elhasbia op bezoek bij haar andere familieleden en vrienden. “Daar eten we meestal warme gerechten. Dat kan gaan van tajine tot couscous of zelfs een barbecue. Er is geen vaste regel voor. Ook denken we aan onze buren. Ik maak ieder jaar snoepzakjes voor kindjes die aan de deur komen om ons gezin een ‘Eid Mubarak’ te wensen.”

Volledig scherm Links baghrir en rechts msemmen © Shutterstock

Mix van eten uit verschillende culturen

Bij Elshafei Babiker (47) uit Turnhout gaat het er iets anders aan toe. De man met Soedanese roots viert het Suikerfeest dit jaar met zijn vrouw Ineke (46) en hun zoontje Mohammed (6). “In de ochtend gaan mijn zoon en ik naar een plein om samen te bidden. Dat gebeurt met moslims van verschillende nationaliteiten. We wensen elkaar daar allemaal een ‘Eid Mubarak’. Daarna gaan we terug naar huis om onze familie hetzelfde te wensen. Later die dag gaan we met z’n allen naar een park, waar opnieuw moslims van verschillende nationaliteiten samenkomen”, zegt Ineke, die zelf katholiek is. “Het is echt een feest van samenhorigheid voor iedereen. De kinderen krijgen speelgoed en kunnen zich bijvoorbeeld uitleven op springkastelen.”

Volledig scherm Elshafei, zijn partner Ineke en hun zoon Mohammed zijn klaar voor het Suikerfeest. © Joel Hoylaerts / Photonews

“Iedereen brengt ook eten mee van zijn eigen cultuur”, gaat Elshafei verder. “We beginnen eenvoudig met dadels en krokante koekjes. Als we onmiddellijk met de zwaardere gerechten beginnen, zou dat ons niet goed bevallen na een maand vasten.” Nadat de lichte maaltijden zijn verteerd, is het tijd voor typisch Soedanese gerechten. “Zo is er asida. Dat is een soort deegklomp die we serveren in een kommetje met een yoghurtsaus. Een ander voorbeeld is shaaria. Dat is een dunne, zoete pasta die wordt afgewerkt met suiker, boter of melk. Af en toe steken we ook de barbecue aan. Dan bak ik lamsvlees en kruid ik het met komijn, citroen en look. Het is de ideale manier om mensen te verbinden.”

Quote We beginnen eenvoudig met dadels en krokante koekjes, de zwaardere gerechten komen pas later, die zouden ons niet goed bevallen na het vasten. Elshafei Babiker

Ook in Soedan zelf is die verbondenheid tijdens het Suikerfeest goed te merken. “De keer dat we Eid al-Fitr in het land van mijn man hebben gevierd, was fantastisch”, zegt Ineke. “Iedereen is daar al van heel vroeg ‘s ochtends bezig. De vrouwen zijn dan aan het koken, en de mannen maken de eetplaats schoon. Ze leggen grote kleden op straat en zetten daar schalen met eten op. Iedereen gaat naast elkaar op de grond zitten, oudere mensen kunnen op stoelen zitten. Dat is allemaal heel gezellig.” Daarna begint het bezoek. “We gaan de hele wijk af”, vult Elshafei aan. “Dat kunnen zo’n 500 huizen zijn. Daar ben je wel even zoet mee.”

Volledig scherm Asida, een typisch Soedanees gerecht. © Shutterstock

