Vandaag is het ‘suikermaxdag’: wat is dat precies? En hoe kunnen we ons suikerverbruik makkelijk minderen?

Vandaag is het de eerste suikermaxdag: de dag waarop kinderen tussen 4 en 8 jaar dit jaar al voldoende suiker gegeten hebben voor het héle jaar, volgens de maatstaven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook voor de andere leeftijdscategorieën onder 18 jaar valt die dag nog voor het einde van de zomervakantie. Hoe zit het met volwassenen? Wat houdt die dag in? En hoe minderen we makkelijk met suiker? Diëtist Hella Van Laer legt uit en deelt tips.

De suikermaxdag benadrukt nog eens dat we te veel toegevoegde suikers eten en dat het probleem bij kinderen en jongeren extra groot is. “We zijn gewoontedieren”, legt Hella Van Laer uit. “Zonder het te beseffen hebben we te veel suiker in ons eetpatroon. De suikermaxdag kan een eye-opener zijn om het anders aan te pakken. Alleen de leeftijdscategorie van 51- tot 70-jarigen valt past laat op het jaar op 23 december.”

Hoe weet je of jij te veel suiker eet?

“Volgens de WHO beperk je de hoeveelheid vrije suikers best tot 10 procent van je calorie-inname”, legt Rosa Luyten van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw uit. “Hoeveel dat precies is, hangt af van hoeveel je beweegt, je groei en je geslacht. Voor een gemiddelde volwassene is dat maximum 10 suikerklontjes per dag of een halve liter frisdrank. Voor een kind is dat natuurlijk veel minder.” Volgens cijfers van Sciensano dit jaar eten we als Belgen dagelijks 105 gram suiker, wat neerkomt op zo’n 26 suikerklontjes per dag. Maar liefst 16 klontjes méér dan de aanbevolen hoeveelheid die de WHO al in 2015 vaststelde.

Bovendien moet je alle vrije suikers tellen, dat zijn de toegevoegde suikers in een product, niet de natuurlijke suikers in groenten of fruit. Vrije suikers vind je in producten zoals ontbijtgranen, koekjes, gebak, chocolade, snoep, frisdrank, fruitsap, een ijsje, honing, siroop en natuurlijk in afhaalmaaltijden. “Het feit dat de suikermaxdag voor de meeste kinderen al in de zomer valt, betekent dat ze bijna dubbel zoveel suiker eten dan goed is voor hen”, aldus Van Laer.

Niet alleen in voeding, ook in drank

Je haalt al zoveel suiker uit het eten zelf, dat de drank erbij helemaal te veel wordt. “Je haalt veel winst door alle zoete drankjes te vervangen door water. Frisdrank, zelfs lightdrank, fruitsap, iced coffee en tea heb je allemaal niet nodig. Natuurlijk bestel je bij een barbecue of op een terrasje eens iets anders hé, maar dat zou de uitzondering moeten zijn, niet de regelmaat.”

Fruitsuikers zijn natuurlijke suikers, maar die consumeer je beter in zijn geheel door één volledig stuk fruit te eten. “In een fruitsalade of op spiesjes kan uiteraard wel, maar fruitsap of smoothies zijn boosdoeners. Ze bevatten méér suiker en minder vitaminen. Die pers je weg. Ook knijpzakjes met fruitpuree voor kleine kinderen bevatten veel te veel suiker. Door het fruit te malen, mis je het effect van het kauwen en gaat er een deel van de vezels verloren. Er is nu superveel lekker zomerfruit, daar kan je dus volop van genieten.”

Een hapje hier, een koekje daar: zonder dat je het merkt, krijg je per hap veel te veel suiker binnen.

Tussendoortjes

Een ander belangrijk topic zijn de tussendoortjes. “Vaak zijn ze ongezond én we eten ze soms de hele dag lang. Een hapje hier, een koekje daar: zonder dat je het merkt krijg je er te veel van binnen. Focus dus liever op drie vullende hoofdmaaltijden per dag met voldoende groenten, vezels en eiwitten. Kook ze liefst ook zelf, zo krijg je minder verborgen suikers binnen. Bovendien zal je tussen de maaltijden door minder honger krijgen en verdwijnt je zin om te snacken vanzelf.”

Wil je dan toch iets eten tussendoor, dan raadt de diëtiste aan om iets te kiezen wat je echt lekker vindt en wat vult. “Dat kunnen noten zijn, maar ook hardgekookte eitjes, frisse gazpacho, zelfgemaakte ijsjes door bijvoorbeeld yoghurt met vers fruit in te vriezen, komkommer met wat hummus, ... Kies iets wat je lekker vindt en focus niet op wat je ‘moet’ laten. Iedereen moet kunnen genieten van een koek of een ijsje, maar niet elke dag.”

Tot slot heeft niet alleen wat je eet een impact op je cravings naar suiker: “Ook beweging en voldoende slaap beïnvloeden hoeveel zin je hebt in suiker. Gooi bij kinderen tijdens de zomervakantie bijvoorbeeld die schermen eens aan de kant en laat ze gewoon buitenspelen. Ze vinden dat misschien ‘saaier' dan een scherm, maar zo ontdekken ze weer hun creativiteit en zijn ze actief bezig. Samen met te weinig slapen kan te veel schermkijken zorgen voor moeheid. En moe zijn, stimuleert de drang naar zoet. Hoeveel goede voornemens je dan ook hebt: zo wordt het heel moeilijk om aan die koeken te weerstaan.”

7 concrete tips om minder suiker te consumeren 1. Drink water en hou alle andere drankjes voor feestelijke gelegenheden

2. Eet fruit in zijn geheel en geniet volop van het zomerfruit

3. Stop met onbewust continu te snacken

4. Eet drie voedzame hoofdmaaltijden per dag

5. Kook zelf en zorg dat je bord voor de helft uit groenten bestaat

6. Ga naar buiten en beweeg, gooi die schermen wat vaker aan de kant

7. Slaap genoeg, zo krijg je minder zin in zoet

