Vandaag is het begin van 3 dagen Offerfeest: wat staat er op het menu?

Voor moslims start vandaag een feestperiode van drie dagen: het Offerfeest. Ze vieren dit Grote Feest of Eid Al-Adha na de bedevaart naar Mekka. Betekent dat ook dat er drie dagen lang lekkernijen op tafel staan? Is een schaap offeren een must? En zijn er andere gerechten die het Offerfeest kleur en smaak geven? Khalid en Ouarda vertellen over de tradities in hun familie.

Het Offerfeest wordt dit jaar gevierd van 28 juni tot en met 1 juli. In het gezin van Khalid El Morabit (32) uit Laakdal is het traditie om na het bezoek aan de moskee de feestelijkheden te starten met een rijkelijk ontbijt. “Bij lekkernijen en zoetigheden zoals msemmen - Marokkaanse pannenkoeken - wensen we elkaar een fijn Offerfeest: eid mubarak.”

“Vroeger trokken we na het bezoek aan de moskee zelf naar het slachthuis om een schaap mee te slachten. Vandaag kan je bij de slager een schaap bestellen dat in jouw naam wordt geofferd. Meestal wordt het dier in het buitenland of in Wallonië ritueel geslacht. Een koe offeren mag ook, die wordt dan gedeeld tussen verschillende families.”

Volledig scherm Khalid El Morabit met zijn gezin. © ID/ Mine Dalemans

“Zelf geef ik geld aan een arme familie in Marokko die met deze bijdrage een schaap kan slachten. Dat hoort ook bij het Offerfeest: een aalmoes geven aan de armen, een zakaat wordt dat genoemd. De richtlijn is om 2,5 procent van je vermogen te schenken, vaak gaat het toch om enkele honderden euro’s. Het Offerfeest is dus ook een sociaal feest en het is heel rechtvaardig: hoe rijker je bent, hoe meer je geeft.”

Vooral de oudere generatie is fan van de maag, lever en ingewanden van het schaap. Jongere mensen houden het vaak bij lamsspies­jes. Khalid El Morabit

Later op de dag komt de familie samen, in het ouderlijke huis of in een zaaltje als de familie te uitgebreid is. Op de eerste dag van het Offerfeest worden de delen van het schaap gegeten die vers het lekkerst zijn. “De maag (kersha), lever (kebda) en andere ingewanden”, aldus Khalid. “Maar ik denk dat vooral de oudere generatie hier fan van is. Jongere mensen houden het vaak bij lamsspiesjes. Zelf word ik vooral blij van de tajine van mijn moeder met lamsvlees, pruimen, abrikozen, amandelen en heel veel lekkere kruiden.”

Lamsvlees op de barbecue

Volledig scherm 27062023 Antwerpen offerfeest Interview over offerfeest —> Ouarda Belhadj © Klaas De Scheirder

Ook Ouarda Bel (32) is helemaal klaar voor het Offerfeest. “Ik ben een familiemens dus ik kijk er altijd naar uit”, vertelt de vrouw uit Antwerpen. “Dit jaar valt de eerste dag op een woensdag. Die dag vieren we wel, maar omdat de meeste mensen moeten werken zullen de familiebezoekjes vooral in het weekend plaatsvinden.” Op de eerste dag van het Offerfeest is iedereen sowieso piekfijn uitgedost. Ook de kindjes krijgen een volledig nieuwe outfit en cadeautjes. “Het is fijn om hen zo blij te zien”, vervolgt Ouarda, die twee zoontjes van 3 en 5 jaar heeft. “We starten de dag met een licht pastasoepje als ontbijt. Daarna gaan we samen naar de moskee voor het Eid-gebed.”

Ouarda is van de jongere generatie, maar een stukje lamslever kan ze toch appreciëren. “Het heeft een heel uitgesproken smaak, maar ik vind het lekker. Het belangrijkste deel van de maaltijd tijdens het Offerfeest bestaat uit lamsvlees op de barbecue. Daarbij komen typische sausjes en bijgerechten zoals Marokkaanse tomatensaus, een slaatje met wortel en spinaziesalade.”

Natuurlijk is er muntthee met koekjes, dat mag bij geen enkel feest ontbreken. Ouarda Bel (32)

Tijdens het Offerfeest wordt er veel minder zoetigheid gegeten dan bij het Suikerfeest. “Natuurlijk is er muntthee met koekjes, dat mag bij geen enkel feest ontbreken. Vaak brengen gasten ook een taart of ander lekkers mee, dus meestal is de tafel met dessertjes toch goed gevuld.” Daar zorgt Ouarda mee voor. In haar Antwerpse koekjesshop Bar Le Cake verkoopt ze een Eid-doosje met verse koekjes: “Een ideaal cadeautje als je bij iemand op bezoek gaat en veel lekkerder dan een boeketje bloemen,” lacht ze.

Volledig scherm Zoetigheden kunnen op geen enkel feest ontbreken! © Klaas De Scheirder

