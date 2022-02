Vanavond feesten? Dokter legt uit wat dé perfecte ‘fond’ is om heel de nacht door te gaan

Vanavond is het zover: na de studenten gisteren, zwaait het uitgaansleven opnieuw de deuren open voor het grote publiek. Hoe kan je een nachtje lang doorzakken zonder een aanslag te plegen op je lichaam? “Koffie en pikant eten versterken de zuurreflex in combinatie met alcohol, geen goed idee voor je weggaat”, klinkt het bij arts Servaas Bingé. Wat is dan wél de beste laag voor je maag?