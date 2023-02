Van zalm met prei tot een veggie macaroni: met welke 5 gerechten verwen jij je geliefde deze week?

Deze week is het valentijn, maar dat betekent niet dat je per se een tafeltje moet reserveren in een duur restaurant. Kleed de tafel mooi aan, maak het romantisch met kaarsen en duik de keuken in om een heerlijk vers avondmaal klaar te maken voor je geliefde, het hele gezin, of - waarom niet - gewoon voor jezelf. Het geheime ingrediënt? Liefde natuurlijk!

Veggie macaroni van Sandra Bekkari

Volledig scherm Veggie macaroni van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Sandra: “Op zoek naar een snelle en kindvriendelijke maaltijd? Deze veggie macaroni is op en top gezond én even lekker als de klassieke variant. Met ingrediënten zoals wortels, pastinaak, volkoren pasta en kerstomaatjes is deze vegetarische macaroni een fantastisch alternatief.”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 4 per persoon

Ingrediënten voor 2 personen

1 kleine pastinaak

2 wortels

1 zoete puntpaprika

140 g volkoren speltmacaroni

6-tal kerstomaatjes

bladpeterselie

Voor de saus

1 sjalotje

1 teen knoflook

½ courgette

80 ml plantaardige melk/drink

1 eidooier

150 g ricotta

40 g + 40 g gratinkaas

nootmuskaat

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Schil de pastinaak en wortels. Snijd de pastinaak in blokjes, de wortels in halvemaantjes en de puntpaprika in stukjes.

Kook de macaroni al dente in een ruime pot water met wat zout. Check de verpakking voor de juiste kooktijd.

Hak het sjalotje fijn en pers de knoflook. Snijd de courgette in blokjes.

Stoof de pastinaak en de wortel beetgaar in olijfolie en voeg een scheutje water toe. Voeg op het eind de paprika toe en stoof even mee.

Stoof de ui en knoflook aan in olijfolie. Voeg de courgetteblokjes toe en kruid goed met peper en zout. Voeg de plantaardige melk/drink toe en mix tot een gladde saus. Voeg gerust nog een scheutje toe indien nodig.

Laat even afkoelen. Halveer intussen de kerstomaten.

Klop 1 eidooier luchtig en voeg toe aan de saus. Meng de ricotta en 40 g gemalen kaas eronder. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Meng de pasta met saus en de groenten. Doe alles in een ovenschaal, duw er de halve kerstomaatjes wat in en werk af met de rest van de kaas.

Plaats 10 tot 15 minuten onder de grill. Werk tot slot af met bladpeterselie.

Tip: Dit is mijn vegetarische versie van macaroni, maar indien gewenst kan je er natuurlijk ook gewoon stukjes ham aan toevoegen.

Witloof met hespenrolletjes in de oven van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Witloof met hespenrolletjes in de oven van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Sandra: “De klassieker der klassiekers kan niet ontbreken: ik heb het natuurlijk over witloof in de oven met hespenrolletjes en kaassaus. Het was het allereerste gerecht dat ik ooit klaarmaakte in de proefaflevering van SOS Piet, en het is ongetwijfeld een vaste waarde in veel Vlaamse huiskamers. Vandaag een versie à la Piet. Smakelijk!”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 2,70

Ingrediënten voor 4 personen

8 witloofstronkjes

8 plakjes ham

2 dl water

boter

5 dl melk

70 g boter

nootmuskaat

sap van 1 citroen

250 g gemalen kaas

1 el fijngesneden peterselie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C.

Snijd het bittere kontje van het witloof.

Bak het witloof bruin aan in wat boter. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Wanneer het witloof er bruin uitziet blus je de pan met water en laat je dit zo 15 tot 20 minuten sudderen onder een deksel tot de bladeren goed zacht zijn. Giet het witloof af en vang het kookvocht op. Vul aan met water als er geen 2,5 dl kookvocht overblijft.

Laat de stronkjes goed afkoelen en pers er het overtollige vocht uit.

Smelt de boter en voeg de bloem toe. Zo krijg je een roux. Laat even zacht aanbakken en bevochtig vervolgens met de melk en het kookvocht van het witloof. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Breng extra op smaak met sap van 1 citroen. Voeg 100 gram gemalen kaas toe.

Rol het witloof in de plakjes ham en schik in een ovenschotel. Overgiet rijkelijk met de saus en overstrooi met de rest van de kaas.

Schuif gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven. Werk voor het serveren af met de peterselie. Serveer met aardappelpuree.

Tip: Zet de schaal niet te lang in de oven, want anders wordt de saus iets te waterig. Er zijn veel variaties op dit gerecht, maar de klassieker smaakt altijd.

Champignonsoep met peterselie van Sandra Bekkari

Volledig scherm Champignonsoep met peterselie van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Sandra: “Champignonsoep, dat is de winter in een kommetje. Hoewel dit misschien niet eenvoudig lijkt, is het helemaal niet moeilijk om een heerlijk romige champignonsoep klaar te maken. Bovendien zijn champignons een bron van vitamine B, die cruciaal zijn voor ons energiemetabolisme.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3

Ingrediënten voor 1 grote pot

500 g gemengde champignons (kastanjechampignons, oesterzwammen, shiitakes)

2 uien

1 teentje knoflook

kruidentuiltje (laurier, gedroogde tijm)

1 l groentebouillon

enkele blaadjes bladpeterselie

Zo maak je het

Maak de champignons schoon met een borsteltje of met een keukenpapier. Snijd ze in stukken en houd er enkele opzij voor de afwerking van de soep.

Snijd de uien en de knoflook fijn.

Stoof de ui en knoflook aan in olijfolie. Voeg de champignons toe, het kruidentuiltje en de groentebouillon. Laat een kwartier pruttelen.

Bak intussen de overgehouden champignons en hak de peterselie fijn.

Mix de soep en werk af met de champignons en bladpeterselie.

Tip: Zin in een extraatje? Toast dan een volkoren (spelt)boterham in de broodrooster en bestrooi met wat geraspte cheddar. Leg de toast op een met bakpapier beklede bakplaat en zet nog enkele minuten onder de grill tot de kaas mooi gesmolten is. Snijd het brood in soldaatjes.

Zalm met prei van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Zalm met prei van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een receptje dat eenvoudig te maken en snel klaar is: deze zalm met prei. Hoewel prei meestal vooral in soep gebruikt wordt, staat de groente perfect op zichzelf in een maaltijd. Door de zalm op de warme prei te leggen, gaat de zalm zachtjes garen en krijg je een smeuïge vis!”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 2,69 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 preistengels

boter

nootmuskaat

480 g zalm (gesneden als )gerookte zalm)

8 el olijfolie

2 el sherryazijn

2 el balsamicoazijn

citroensap

1 teentje look, fijngehakt

1 sjalot, fijngehakt

kervelpluksels

Zo maak je het

Was de preistengels goed. Zie dat er geen aarde aan blijft hangen. Snijd de prei vervolgens in de lengte in vier en snijd het groen er tot 4 cm voor het wit af.

Snijd de prei in fijne stukjes en stoof ze aan in wat boter. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Voeg eventueel een beetje water toe tot de prei volledig gaar is.

Meng de olijfolie met wat azijn, de fijngehakte sjalot en maak deze lauw.

Schik de warme prei op een warm bord en bedek met de dunne plakjes zalm. Kruid met peper en zout.

Overgiet het geheel met de lauwe vinaigrette en werk af met wat kervelpluksels. Serveer met tagliatelli of capellini.

Tip: Hou het groen van de prei nog apart om preisoep mee te maken.

Broodje met kip en crunchy cornflakes van Jelle Beeckman

Volledig scherm Broodje met kip en crunchy cornflakes van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Mijn ‘culinaire dag’ in de lagere school begon meestal met een kom cornflakes en een belegd broodje tijdens de middagpauze. Die twee favorieten van toen heb ik samengebracht in een broodje voor volwassenen. Heerlijk crunchy, lekker én nostalgisch.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3,90 voor 2 broodjes

Ingrediënten voor 2 broodjes

200 g kippenhaasje (of dij, zonder been)

2 tl kippenkruiden

200 g cornflakes natuur

2 eieren

2 el bloem

olijfolie

3 el mayonaise

1 el zoete chilisaus

1 tl mosterd

2 tomaten

2 à 3 augurken

ijsbergsla

2 broodjes

Zo maak je het

Zorg dat je dunne plakjes kip hebt met een grootte die overeenkomt met de grootte van het broodje. Snijd de kip bij in de vorm naar wens. Kruid met kippenkruiden.

Neem een kom en kluts daarin de eieren. Neem een kom met de bloem en een kom met de cornflakes. Haal de kip eerst door het ei, dan door de bloem en tot slot door de cornflakes. Duw de kip hard en plat in de cornflakes, zodat die helemaal bedekt is. Zet 15 minuten in de koelkast.

Bak de kip krokant in een scheutje olie.

Meng de mayonaise, chilisaus en mosterd. Snijd de tomaat en augurk in plakjes.

Snijd de ijsbergsla fijn. Beleg het broodje met de saus, kip en groentjes.

Tip: Cornflakes zijn de ideale vervanger voor Panko (Japans broodkruim) en ze geven elk gerecht een heerlijk krokant korstje. Te veel cornflakes gekocht, gebruik ze dan ook eens als afwerking van een heerlijk soepje.

