Van venkelsoep tot spaghetti met tomatenboter: deze 5 heerlijke recepten nemen maar een kleine hap uit je eetbudget

De hoge voedingsprijzen hebben ervoor gezorgd dat de inflatie de afgelopen maand weer lichtjes is gestegen. En het klopt inderdaad dat je in de supermarkt een pak meer betaalt dan een jaar geleden. Maar dat wil niet zeggen dat elk lekker gerecht je een arm en een been moet kosten. Onze HLN-chefs schotelen 5 recepten voor die samen minder dan 24 euro kosten. Extra smakelijk!

Maandag: tacotaart zonder bodem van Sandra Bekkari

Volledig scherm Tacotaart zonder bodem van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Hoewel het meestal taco Tuesday of Thursday is, gaan we deze week voor bodemloze taco’s op maandag. Door het weglaten van de koolhydraten wordt dit een lekker licht en simpel gerecht om na een lange werkdag klaar te maken.”

Bereidingstijd: 50 minuten op tafel

Prijs: € 8,25 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

250 g rundsgehakt

70 g cheddarkaas

½ kl korianderpoeder

½ kl komijnpoeder

snuf kaneel

½ rode ui

3 lente-uien

1 klein blikje mais

1 rode puntpaprika

1 tomaat

5 olijven

3 takjes koriander (of basilicum)

1-2 mini romeinse slakropjes

1 kl appelazijn

200 g Griekse yoghurt

1 limoen

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 185°C.

Meng het rundsgehakt met korianderpoeder, komijnpoeder, kaneel en peper en zout. Vet een ronde ovenschaal (diameter 16-18 cm) in met olijfolie.

Druk het rundsgehakt aan in de ovenschaal. Beleg met de cheddar en zet in de oven gedurende 15 minuten of tot het gehakt gaar is en de kaas licht goudbruin.

Maak intussen de salade. Pel en snipper de rode ui fijn. Snijd de lente-uien in fijne ringen. Ontpit de paprika en tomaat en snijd in fijne blokjes. Snijd de olijven in fijne stukjes. Hak de koriander grof.

Meng de ui, lente-ui, mais, paprika, tomaat, olijven, koriander, appelazijn en 1 eetlepel olijfolie. Kruid bij met peper en zout.

Snijd de romeinse sla in fijne reepjes.

Rasp de schil van de limoen tot je 1 koffielepel hebt. Meng de Griekse yoghurt met de limoenzeste, een scheutje limoensap en peper en zout.

Beleg het gebakken rundsgehakt met de Griekse yoghurt, de romeinse sla en de salade. Serveer meteen.

Tip: Geen zin in vlees? Dan kan je ook lekkere taco’s maken met champignons en deze in heerlijke kruiden bakken.

Dinsdag: venkelsoep met pladijsreepjes van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Venkelsoep met pladijsreepjes © Lot Van Riel

Piet: “Deze venkelsoep is een perfect overgangsgerecht tussen winter en lente. Enerzijds heeft het de frisheid van de lente, anderzijds de warmte van de gesmolten kaas. Heerlijke combinatie die helemaal bij de wisselende seizoenen past!”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 5,29 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 venkelknollen

1 wit van prei

1 aardappel

1 ajuin

40 g boter

2 l water

2 el visbouillon

1 dl room

1 tomaat

10 el geraspte mozzarella

1 el Italiaanse kruiden

2 grote of 4 kleine pladijsfilets

4 sneetjes brood

Zo maak je het

Versnijd de groenten, ajuin, het wit van de prei, aardappel en de venkelknollen in grove stukken. Stoof alles een vijftal minuten aan in de boter. Bevochtig daarna met water en visbouillon. Laat het geheel opkoken en kook de soep vervolgens verder op een zacht vuur.

Ontvel en ontpit de tomaten en snijd ze in blokjes van 1 cm op 1 cm.

Mix na 30 minuten de soep glad met een staafmixer en kruid ze met peper en zout. Voeg de room toe.

Snijd de sneetjes brood ondertussen in rondjes van ongeveer 8 cm en toast ze. Beleg met mozzarella en overstrooi met de Italiaanse kruiden.

Snijd de pladijsfilets in reepjes van 2 cm dik. Pocheer de reepjes op het einde even mee in de soep, dit moet maar ongeveer een minuut duren, anders kan de pladijs uit elkaar vallen, en dat wil je niet.

Schik de gesneden tomatenblokjes in een diep bord en schep er de soep over uit. Serveer met de toast mozzarella. Versier tot slot eventueel met wat venkelpluksels die je opzij hebt gehouden.

Tip: Geen zin in pladijs? Dan kan je deze soep met toast ook klaarmaken met een andere soort vis. Een filet van noordzeetong is lekker, maar wel een pak duurder dan pladijs. Ook zalm past smakelijk in dit recept, al moet je hier net zoals bij pladijs oppassen dat je de vis niet te lang laat pocheren. Bij zalm is een minuut ook meer dan voldoende.

Woensdag: wafels van zoete aardappel van Sandra Bekkari

Volledig scherm Zoete aardappelwafels van Sandra Bekkari © Dorothee Dubois

Sandra: “Deze wafeltjes zijn perfect voor bij de lunch of als gezond tussendoortje! Combineer ze met hummus, geitenkaas of een spiegeleitje voor een hartige versie of met pindakaas, ahornsiroop of een rodevruchtencoulis als je het liever iets zoeter wilt.”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 2,60 p.p.

Ingrediënten voor 14 wafeltjes

250 g zoete aardappel (1 grote)

200 g boekweitmeel (of havermeel)

200 ml amandeldrink

4 eieren

½ el (glutenvrije) bakpoeder

½ el honing

1 el kokosolie (of arachideolie) + extra om wafelijzer in te vetten

Zo maak je het

Schil en snijd de zoete aardappel in stukken.

Mix de zoete aardappel in de blender met het boekweitmeel, de amandeldrink, de eieren, het bakpoeder, de olie, de honing en een snufje zout.

Verhit het wafelijzer, vet het in en bak de wafels.

Tip: Je kan de wafeltjes 2 à 3 dagen koel bewaren of langer in de diepvries.

Donderdag: kipfilet met curryrisotto van PIet Huysentruyt

Volledig scherm Kipfilet met curryrisotto van PIet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “De grote vraag die iedereen mij stelt over risotto: mag je erin roeren of niet? Eerst en vooral moet een risotto zacht garen. Hard laten koken is in ieder geval uit den boze. En als je dit recept volgt, zal elke risotto vanaf nu een succes zijn. Zéker met deze heerlijke currysmaak erdoor. Smakelijk!”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 4,34 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 kippenborsten (groot)

2 el currypoeder

1 el kippenbouillon

40 g boter

1 kop risottorijst

6 dl water

1 sjalot

2 stengels groene selder

1 appel, Jonagold

2 tomaten

2 el dragon, fijngehakt

4 el parmezaanse kaas, geraspt

Zo maak je het

Snijd de groene selder in blokjes van ongeveer ½ cm op ½ cm. Doe hetzelfde voor de appel. Pel de sjalot en hak fijn.

Stoof de sjalot, selder en appel aan in een antikleefpan, in 20 g boter, gedurende 2 minuten. Voeg daarna de risottorijst toe aan de pan en overstrooi met wat currypoeder.

Zet ondertussen water op en laat koken. Voeg hier de kippenbouillon aan toe.

Bevochtig de rijst met de bouillon, tot die volledig onder water staat. Laat zo rustig pruttelen op een zacht vuur. Giet om de 3 tot 4 minuten een beetje extra bouillon erbij, tot de rijst volledig gaar is. Kijk zeker op je verpakking hoelang dat voor die specifieke risottorijst duurt, dat is afhankelijk van het merk dat je kocht.

Ontvel en ontpit de tomaten. Snijd in blokjes en voeg toe aan de pan met rijst.

Snijd de overige 20 g boter in blokjes en voeg deze al roerend toe aan de risotto, samen met de parmezaanse kaas en de dragon.

Snijd de kippenborsten in blokjes van 3 cm. Kruid ze en bak ze mooi bruin in boter. Overstrooi met extra currypoeder. Steek ze op een brochettestokje om er een kippenbrochette van te maken. Serveer met de risotto.

Tip: Natuurlijk kan je de boter ook uit het gerecht laten als je het gezonder wil houden én kan je er extra groenten aan toevoegen. Lees voor de risottorijst altijd goed de verpakking, want er zijn veel verschillende soorten die ook een verschillende kooktijd vereisen. Zo kom je niet voor ongare verrassingen te staan.

Vrijdag: spaghetti met tomatenboter van Jelle Beeckman

Volledig scherm Spaghetti met tomatenboter © Bram Debaenst

Jelle: “Dingen die volgens mijn vriendin snel gedaan zijn, maar toch altijd lang duren: de wasmand boven zetten, mijn kommetje na het ontbijt rechtstreeks in de vaatwasmachine zetten en de wc-bril omhoog doen. Dingen die volgens mij snel klaar zijn en effectief ook écht snel klaar zijn: deze zalige spaghetti met tomatenboter. Vettig, maar prettig.”

Duur: 15 minuten

Prijs: € 3,20 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

60 g ongezouten hoeveboter

300 g kerstomaatjes

1 grote teen fijngesneden look

60 g geraspte parmezaanse kaas

peper en zout

paar takjes fijngesneden bieslook

½ tl chilivlokken

220 g spaghetti (dikke)

Zo maak je het

Zet een kookpot gevuld met water op het vuur. Kruid met zout - ongeveer 10 g per 3 liter water - en kook de spaghetti. Maak ondertussen de saus.

Snijd de kerstomaatjes in fijne blokjes. Kruid met peper en zout en hak ze daarna nog eens extra fijn met een groot mes tot wanneer je een fijne tomatenpulp hebt.

Smelt de boter in een grote pan en laat die lichtjes bruin worden. Voeg de look en vervolgens de fijngehakte tomaten toe. Laat 3 minuten bakken op een middelmatig vuurtje.

Voeg een halve pollepel van het pastawater toe aan de tomaten. Giet de spaghetti af en voeg toe aan de pan van de tomaatjes. Roer alles goed onder elkaar en voeg wat fijngeraspte parmezaanse kaas toe. Kruid met de chilivlokken naar wens en werk af met fijngesneden bieslook.

Tip: Pimp deze heerlijke saus met wat olijfjes en werk af met rucola om wat meer groentjes op je bord te hebben.

