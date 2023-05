“Van uit alle hoeken van ons land komen ze aanschuiven voor speciale aardbeien”: 3 eigenaars van aardbeien drive-ins over deze nieuwe trend

Hoeveel gram koolhydra­ten voorzie je eigenlijk best per persoon tijdens de maaltijd?

Als we gezond willen eten, mogen koolhydraten niet ontbreken in onze dagelijkse maaltijden. Maar hoeveel gram rijst, pasta of couscous nemen we nu best uit die verpakking? En bestaat er een trucje om te weten hoeveel dat wordt mét kookwater erbij? Hoofddiëtist Michaël Sels van het UZ Antwerpen legt uit.