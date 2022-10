Van tomatensoep tot spaghetti bolognese: 5 verse en kant-en-klare maaltijden met elkaar vergeleken. Welke versie is goedkoper, lekkerder en gezonder?

“Zelfs koffie kan de oorzaak van je stinkende adem zijn”: welke voedings­mid­de­len verergeren een onfrisse geur in de mond?

Wanneer we na die scampi’s in looksaus of na een pita in de nachtelijke uurtjes last hebben van een slechte adem zijn we doorgaans niet verrast. Maar wat als je adem overdag stinkt en je helemaal geen look hebt gegeten: wat is dan de oorzaak? En waarom heeft niet iedereen er evenveel last van? Professor Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen legt uit welke voeding een onfrisse adem in de hand werkt en welke middeltjes écht werken.

26 september