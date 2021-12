Van toffe sokken in wijnthema tot Japanse whisky: 20 culinaire cadeaus onder de 50 euro

“Linzen zijn gezond, maar niet iedereen mag ze eten”: alles wat je moet weten over deze vleesver­van­ger

Linzen zijn een veelgebruikt ingrediënt in de Turkse, Marokkaanse en Indiase keuken, maar ondertussen gebruiken ook veel Belgen ze graag. In de soep bijvoorbeeld. Maar wat is er nu eigenlijk zo gezond aan deze mini-peulvrucht? Twee experten vertellen over de gezondheidsvoordelen van linzen. Sandra Bekkari geeft een lekker instapgerecht mee.

30 november