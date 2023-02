Van TikTok naar je eigen keuken, leer Koreaans koken als beginner: “Kip en aardappelen worden zo nog lekkerder”

Via TikTok vinden steeds meer mensen hun weg naar de Aziatische supermarkt , een trend die heel wat trendwatchers zien opduiken in het foodielandschap. Eén van de populairste keukens die in de smaak valt is de Koreaanse, maar hoe kook je die gerechten zelf? En kan je de ingrediënten op een makkelijke manier verwerken in de typisch Vlaamse keuken? Chef Ae Jin Huys deelt in enkele simpele tips hoe je eraan begint.

“Er zijn veel Koreaanse recepten die eenvoudig zijn om te maken”, begint Ae Jin Huys van cateringbedrijf Mokja. “De keuken is eerder gesofisticeerd in de samenstelling van een maaltijd. Een groot verschil met de Vlaamse keuken is dat er niet één hoofdgerecht geserveerd wordt, maar wel veel verschillende gerechten samen. De combinatie zorgt voor een mooie balans van smaken en voedingsstoffen. Uiteraard kan je zelf wel één of meerdere recepten selecteren en ze als hapje, voorgerecht of hoofdgerecht serveren om wat met de keuken te experimenteren. Of op Koreaanse wijze natuurlijk: alle gerechtjes samen op tafel zetten om te delen.”

Ook patatjes met groenten en vlees

Chef Ae Jin Huys verzamelt de smaak van Korea in ‘Proef Korea’, zo leert ze de Vlamingen kennis maken met deze smaken. “Het zijn allemaal gemakkelijke recepten met een korte bereidingstijd”, stelt de chef meteen gerust. “Enkel het laatste hoofdstuk bevat bijvoorbeeld slowfood-recepten voor wie zich verder wil verdiepen in de typerende smaakmakers. Een uitdaging voor meer ervaren fermentatieliefhebbers.”

De cover van het boek verduidelijkt effectief dat het niet zo moeilijk moet zijn. Geen exotische ingrediënten, wel gewone groenten van bij ons: bloemkool, pompoen, courgette, asperges, kool, en... patatjes. “Voor de basisingrediënten kan je gewoon bij je lokale handelaar terecht. Patatjes, groenten, vis en vlees kan je overal kopen. Het verschil zit in de smaakmakers, die geven het gerecht de Koreaanse touch.”

Quote Koreaanse sojasaus, sojabonen­pas­ta en chilipasta zijn de gelijken van peper en zout, maar dan veel rijker en dieper van smaak én met veel umami.

Wat kan niet ontbreken in je voorraadkast?

Een groot misverstand over de ingrediëntenlijst: die is niet zo ingewikkeld als je denkt. “Om Koreaans te koken, moet je echt geen halve kruidenwinkel in huis halen”, vertelt Huys. “Met de drie basis ‘jang’ of gefermenteerde smaakmakers kan je zowat alle recepten maken. Deze smaakmakers kan je interpreteren als de gelijken van peper en zout maar dan veel rijker en dieper van smaak én met veel umami. Zo is er ‘ganjang’, Koreaanse sojasaus. Er is relatief weinig verschil met industrieel gebrouwen sojasaus uit Japan of Korea, eventueel is de Japanse sojasaus wel een alternatief als je de Koreaanse niet vindt. Traditioneel gebrouwen is er wel een groot verschil in productie en smaak.”

Voor de twee andere smaakmakers passeer je best langs de Koreaanse afdeling in de Aziatische supermarkt. Sojabonenpasta (doenjang) en chilipasta (gochujang) vervolledigen het basislijstje. “Dit zijn typische smaken die je best in huis haalt om het juiste smaakpalet in het gerecht te krijgen. Ze zijn net als sojasaus een lange tijd houdbaar en gemakkelijk in gebruik. Ik hoop dat mensen door de recepten gaan denken: hé, kip met aardappelen? Ah, dat kan ik klaarmaken! Vaak kan je ook sommige ingrediënten makkelijk vervangen. In plaats van rijststroop kan je een andere zoetstof gebruiken die je in huis hebt, zoals honing, en Koreaans chilipoeder kan je snel vervangen door een verse chilipeper uit de supermarkt.”

Volledig scherm Proef Korea - sojabonen © Proef Korea

Goede spijsvertering

Wie de lijst van foodtrends in 2023 aandachtig bekeek, zag dat TikTok de foodies steeds vaker richting de Aziatische supermarkt sturen. “Sinds kort komen er veel fans van Koreaanse series terecht bij mijn zaak Mokja of de Koreaanse keuken in het algemeen", vertelt Ae Jin Huys. “Ze kennen de chilipasta ‘gochujang’ door populaire kookfilmpjes op TikTok. Ze zijn helemaal ‘hooked’ en willen de gerechten die ze daar zien passeren ook in het echt leren kennen.”

Quote Het is een keuken waar nagedacht is over de voedings­waar­de van verschil­len­de gerechten, met aandacht voor een goede spijsverte­ring.

Daarnaast vindt vooral de bewuste consument en mensen die sukkelen met hun eetpatroon en op zoek zijn naar gezond eten de weg naar Mokja. “Dat sluit goed aan bij mijn stijl van koken en de gerechten die ik breng: puur en natuurlijk.” Die aanpak van Ae Jin Huys heeft iets van de Koreaanse versie van Pascale Naessens. “Misschien wel”, lacht de chef.

“Een groot verschil met de Vlaamse keuken is dat oude voedingsfilosofieën de Koreaanse keuken mee hebben vormgegeven. Zo geloofde men in een zesde zintuig: het gevoel dat je lichaam krijgt door het eten, als belangrijk onderdeel van de maaltijd. In de moderne samenleving krijgen geur- en smaakbeleving een belangrijke plaats, maar de traditionele Koreaanse eetcultuur belichtte al begin 16de eeuw het belang van het effect van eten op een goede spijsvertering. Het is een keuken waar nagedacht is over de voedingswaarde van verschillende gerechten. Het is dus veel meer dan zomaar wat schaaltjes samenbrengen.”

Zin om een workshop te volgen of te proeven van de gerechten van Ae Jin Huys? Ontdek alle opties via www.mokja.be. Proef Korea komt uit bij Uitgeverij Lannoo en verschijnt op 28 februari.

