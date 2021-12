Van Thaise schotels tot foodsharing en gebakjes: vijf topadresjes voor veggie en vegan in Vlaanderen

Uit eten met een groep vrienden waarvan de meerderheid vlees eet is niet altijd gemakkelijk. De opties voor vegetariërs en veganisten zijn vaak beperkt. Dit weekend is het tijd om de rollen om te draaien en je gezelschap mee te nemen naar adresjes waar vegetarische en plantaardige gerechten een prominente plaats hebben op de menukaart.

Het is (eindelijk) vrijdag: je hebt geen zin om te koken, maar wel om lekker uit te eten in goed gezelschap. De moeilijkste vraag die nu rest is: waar? RESTOWIJZER. licht elke week een exclusieve selectie per provincie uit om jouw keuze te vergemakkelijken. Op de kaart deze week: vijf heerlijke veggie of vegan adresjes in Vlaanderen.

West-Vlaanderen

Anurak Thai - Roeselare

Volledig scherm Kaeng Deng met tofu en thom kha phak bij Anurak Thai. © rv

Wat?

De Rodenbachstad heeft er sinds kort een authentiek Thais restaurant bij: Anurak Thai. De zaak doet exact waar haar naam voor staat: het in stand houden van de Thaise cultuur (in een modern en gezellig jasje). Hun grote pluspunt? Een afzonderlijke menukaart met vegetarische voor- en hoofdgerechten.

Op het menu?

Een verfijnde papayasalade met zachte chili en pindanoten of een pittige Tom Yam Phak-soep als starter. Als hoofdgerecht kan je kiezen tussen een vijftal vegetarische varianten van Thaise klassiekers, zoals een rode curry met tofu en groenten of een phad thai met tofu, verse ananas en cashewnoten. Zin in meer? Bekijk hier de menukaart.

Prijs?

Vegetarische voorgerechten en soep: 6,50 - 9 euro

Vegetarische hoofdgerechten: 12,50 - 14 euro

Waar?

Iepersestraat 33, 8800 Roeselare

Vlaams-Brabant

Butan - Diest

Volledig scherm Toast Butan en açaíbowl bij Butan. © rv

Wat?

Butan is een frisse nieuwkomer in het centrum van Diest. Hoewel de ontbijt- en lunchzaak niet uitsluitend vegan eten serveert, maken fruit, groenten en noten er vast deel uit van de gerechten. Als het niet is om lekker te eten, zijn de kunstwerken op je bord alleen al de moeite waard om een bezoekje te brengen.

Op de kaart?

Smoothie- en açaíbowls met seizoensfruit en huisgemaakte granola die je verzadigen tot de middag. Ideaal om na twaalf uur terug te keren voor de middagshift en je tanden te zetten in een lekkere toast Butan met witte bonenhummus, granaatappel en hazelnoot dukkah.

Prijs?

Ontbijt: 7 - 10 euro

Lunch: 9 - 14 euro

Waar?

Ketelstraat 22, 3290 Diest

Antwerpen

Humm - Antwerpen

Volledig scherm Vegan Midden-Oosters bij Humm © rv

Wat?

Humm serveert al jaar en dag Midden-Oosters geïnspireerde gerechten. Maar sinds mei van dit jaar is het restaurant op de Dageraadplaats volledig veganistisch. Je zal er dus geen vlees of zuivelgerechten vinden, maar wel een volledig plantaardige keuken waarin groenten en peulvruchten de hoofdrol spelen.

Op de kaart?

Falafel, hummus, mezze, noem maar op. Wie voor de echte ‘humm experience’ wil gaan, kan kiezen voor de gelijknamige schotel. Je krijgt dan twee dips, drie mezze, salade en brood om te delen met z’n tweeën. Liever een bordje voor jou alleen? Dan is er een ruime keuze aan ‘hummi’: pita’s met heerlijke vegan vulling of Midden-Oosters streetfood als shakshuka en sabich (met aubergine, tomaat, mango, peterselie en koriander). Bekijk hier de menukaart.

Prijs?

Ontbijt: 15 euro p.p

Humm experience: 49 euro, voor twee personen

Hummi en street food: 15 euro

Waar?

Dageraadplaats 33, 2000 Antwerpen

Limburg

In ‘t Grün - Hasselt

Volledig scherm Vegan salade en mac 'n chicky cheez bij In 't Grün © rv

Wat?

In ‘t Grün is een Hasselts ‘no nonsense’ eethuis waar je alleen maar vegan kan eten. Je kan er terecht voor een lekkere lunch, gevolgd door een - met liefde gemaakt - gebakje.

Op de kaart?

Er staat maar één ding vast op het menu en dat is dat alles 100 procent veganistisch is. Alle andere gerechten en gebakjes wijzigen wekelijks of maandelijks. Wat we wel al kunnen meegeven zijn de toast champi met hummus, ‘groensels’ en champignons, en de krok meneer met vegan kaas en ham. De andere verrassende gerechten laten we je ontdekken bij ‘t Grün.

Prijs

Toast champi: 11 euro

Krok meneer: 8,50 - 12 euro (afhankelijk van hoeveel honger je hebt)

Sharing plate: 13 - 18 euro

Waar?

Ridderstraat 5, 3500 Hasselt

Oost-Vlaanderen



Ferri - Gent

Volledig scherm Ferri serveert louter vegetarische gerechten om te delen © DVEG

Wat?

Restaurant Ferri is niet alleen opvallend vanwege zijn neongele verlichting en felblauwe houtwerk. In dit Gents restaurant moet je zijn voor de verfijnde vegetarische keuken. En voor wie het smaakt, een glaasje natuurwijn.

Op de kaart?

Kleine (uitsluitend vegetarische) bordjes om te delen, waaronder gevulde panzerotti van gekonfijte tomaat, aubergine en mozzarella en granenrisotto van gerst met geroosterde venkel en citroen. Ideaal voor fijnproevers die de vegetarische keuken een kans willen geven. Bekijk hier het menu.

Prijs

Gerechten om te delen: 11 - 15 euro

Natuurwijn: 7,50 - 9 euro per glas

Waar?

Ottogracht 48, 9000 Gent

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: