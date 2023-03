Van tagliatelle tot gnocchi: 2 Italiaanse ‘pasta grannies’ tonen hoe je zelf traditionele verse pasta maakt

“Ik gaf een volmacht aan mijn boekhouder, maar die heeft zwaar aan mijn centen gezeten”: Wout Bru deelt zijn belangrijk­ste levensles­sen

Sterrenchef Wout Bru (53) is een geboren zakenman. Hij richtte verschillende bekroonde restaurants in binnen- en buitenland op en is zakenpartner van multimiljonair Marc Coucke in Durbuy. Wij vroegen de topondernemer welk advies hij zou geven aan zijn 20-jarige zelf en wat zijn financiële toppers en missers zijn. “Als je nog niets kunt, moet je zwijgen, werken en leren.”