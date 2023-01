Van tagliatelle met zalm tot noedels met crispy kip: 5 recepten die je volgende week uit de nood helpen tijdens het koken

Maandag: tagliatelle van witte kool met spinazie en zalm van Sandra Bekkari

Tagliatelle van witte kool met zalm en spinazie van Sandra Bekkari

Sandra: “Deze tagliatelle met spinazie en zalm is een perfect receptje om het nieuwe jaar smakelijk mee te beginnen én al je goede voornemens waar te maken. Gezond genieten!”

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 2,87

Ingrediënten voor 2 personen

• 1/2 witte kool

• 1 sjalot, fijngesneden

• 1 knoflookteen, fijngesneden

• 300 g spinazie

• 250 ml sojaroom

• 2x 150 g zalmfilet

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de kool in plakken. Leg op een bakplaat en besprenkel met olijfolie. Kruid met peper en zout. Rooster 15 minuten in de oven, leg de zalm mee op de bakplaat en laat nog 15 minuten garen of tot de kool beetgaar is.

Maak ondertussen de saus: stoof de sjalot en knoflook aan in olijfolie. Voeg de spinazie toe en laat slinken. Kruid met peper en zout. Blus met room.

Haal de kool uit de oven, maak de tagliatelle los met een vork. Meng onder de spinazie.

Serveer met de zalm. Garneer met schijfje citroen en jonge spinazie.

Tip: Ook lekker met veggie gehakt als je geen zalm eet.

Dinsdag: balletjes met noorderkrieken van Piet Huysentruyt

Noorderkrieken met balletjes van Piet Huysentruyt

Piet: “Balletjes met krieken zijn een even onafscheidelijk duo als balletjes met tomatensaus. Een echte Vlaamse klassieker die bij iedereen in de smaak valt.”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 800 g gehakt

• 1 ei

• 1 sjalot, fijngehakt

• 4 el broodkruim

• 1 bokaal noorderkrieken op sap

• kriekenlikeur (optineel)

• boter

• 1 el vanillepuddingpoeder

• bloem

• sap van ½ citroen

• tuinkers

Zo maak je het

Meng het gehakt met het ei, de fijngehakte sjalot en het broodkruim. Rol balletjes van het gehakt en wentel ze in de bloem.

Bak de balletjes bruin en krokant in boter.

Meng het vanillepuddingpoeder met een beetje sap van de noorderkrieken. Haal de krieken uit het sap en kook het sap op met wat kriekenlikeur. Laat koken tot een dikke saus. Is de saus ingedikt? Doe er dan de noorderkrieken zelf bij, samen met het citroensap.

Serveer de balletjes met de verse saus, wat tuinkers.

Tip: Heerlijk met aardappelpuree of een snede bruin brood.

Woensdag: veggie groentegratin met appel, cheddarkaas en hazelnoten van Sandra Bekkari

Veggie groentegratin van Sandra Bekkari

Sandra: “Origineel en verrassend: knolselder in de oven. Met knolselder kan je alle kanten uit. Je kan deze groente niet alleen rauw eten, maar ook in de pan bakken of er een smeuïge puree mee maken. Deze smaaksensatie van knolselder, appel en gesmolten kaas is om duimen en vingers bij af te likken.”

Bereidingstijd: 20 minuten + 15 minuten oventijd

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1/3 knolselder

• sap van 1 citroen

• 1 appel

• 1 prei

• 250 ml sojaroom

• 1 ei

• snufje nootmuskaat

• 70 g cheddarkaas

• 1 handvol blanke hazelnoten

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Schil de knolselder, snijd in blokjes en besprenkel met het citroensap. Doe hetzelfde met de appel.

Kook de knolselder 10 minuten in kokend water met een snufje zout en een scheutje citroensap.

Snijd de prei in ringen en stoof aan in een pan met olijfolie. Kruid met zwarte peper en een snufje zout. Verwijder uit de pan en zet even opzij.

Voeg een scheutje olijfolie toe aan de pan en bak de stukjes appel goudbruin.

Meng de sojaroom met het ei. Kruid met zwarte peper, een snufje zout en de nootmuskaat.

Rasp de cheddar en hak de hazelnoten grof.

Doe de blokjes knolselder, de appel en de prei in een ovenschaal. Overgiet met de sojaroom. Bestrooi met de cheddarkaas en de hazelnoten en gratineer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Tip: Maak puree van de rest van de knolselder of verwerk in soep of geraspt in een salade met appel en yoghurt-mosterddressing.

Donderdag: griet met savooi en chorizo van Piet Huysentruyt

Griet met savooi en chorizo van Piet Huysentruyt

Piet: “Dit gerecht is gebaseerd op een maaltijd die ik vaak serveerde in mijn allereerste restaurant ooit. Lekker met griet, pladijs of heilbot.”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 2,80 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 400 g griet

• 12 plakjes chorizo

• 2 vellen brickdeeg

• olijfolie

• boter

• ¼ savooikool

• 6 el water

• 100 g boter

• teentje look

Zo maak je het

Snijd de savooikool in fijne reepjes en stoof ze aan in wat boter.

Snijd ondertussen 4 plakjes chorizo in kleine blokjes en stoof ze mee met de savooi. Voeg ook een teentje fijngehakte knoflook toe, laat het geheel zachtjes stoven onder een deksel. Let erop dat je de mooie kleur behoudt.

Schik de vellen brickdeeg voor je en snijd er cirkels uit van 15 cm diameter. Leg daar twee schijfjes chorizo per persoon op, samen met de vis.

Verhit wat olijfolie in een grote pan. Bak de vis op de kant van het brickdeeg tot dat mooi krokant is. Bedruppel met de hete olijfolie tot alles gaar is.

Bevochtig de savooikool met het water en werk op met de boter tot een gebonden sausje.

Tip: Je kan hier ook andere soorten vis voor gebruiken als je geen fan bent van griet.

Vrijdag: noedels met chili-olie en crispy kip van Jelle Beeckman

Noedels met chili-olie en crispy kip van Jelle Beeckman

Jelle: “Met noedels kan je altijd alle kanten uit, en deze versie met chili-olie en crispy kip is om je vingers bij af te likken. Of tenminste: wanneer je die chili-olie niet meer aan je handen hebt plakken, anders kan dat vingers aflikken je duur komen te staan. Smakelijk!”

Bereidingstijd: 30 min

Prijs: € 3,43

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 el sesamzaad

• 2 lente-ui

• 2 tenen look

• 1 cm gember

• 70 ml olie (neutraal)

• 3 el sojasaus

• 1 a 2 tl chilivlokken (naar wens)

• 2 el sushiazijn (of gewone azijn met water en suiker)

• verse peterselie (of koriander)

• 200 g noedels

• 250 g kip

• 2 eieren

• 100 g bloem

• 200 g panko (of cornflakes)

• 1 limoen

Zo maak je het

Begin met de kip. Snijd de kip horizontaal open zodat je twee dunnere stukken hebt. Druk de kip eventueel nog wat platter met de achterkant van een pan.

Neem 3 borden. Eentje voor de bloem, het losgeklopte ei en de panko. Haal de kip eerst door de bloem, dan het ei en dan door de panko. Druk goed aan en leg de kip op een bord. Bewaar even in de koelkast.

Snijd de lente-ui fijn en doe in een kommetje samen met wat fijngeraspte look en fijngeraspte gember. Voeg de chilivlokken, sesamzaadjes, sojasaus en sushiazijn toe.

Doe de neutrale olie in een sauspannetje en laat die warm worden. Als de olie warm is (mag niet roken), giet ze dan voorzichtig in het kommetje van de lente-ui. Roer alles door mekaar. Laat even staan.

Bak de kip krokant in een scheutje olie. Snijd vervolgens in stukken.

Kook de noedels al dente en giet af. Roer er (naar wens) wat van de chili-olie door en serveer.

Werk af met de stukjes krokante kip, nog wat verse lente-ui en verse kruiden (koriander of peterselie).

Tip: Geen tijd om chili-olie te maken? Ook de pikante saus sriracha past heerlijk bij het gerecht.

