Van sticky fried chicken tot bibimbap: deze 3 gerechten zijn de ‘frietjes met stoofvlees' van de Koreaanse keuken

Waar de Belgische keuken gekend staat voor zijn frietjes met stoofvlees, vol-au-vent of tomaat-garnaal, staat in de Koreaanse keuken standaard bibimbap, kimchi of gochujang op het menu. Denk bij dit type gerechten aan verrassende smaken die soms pikant, maar vooral altijd goed gekruid zijn. Zin in meer dan alleen maar het klassieke zout- en pepervaatje bovenhalen? Dan vind je hier de nodige inspiratie om Korea in je eigen keuken te ontdekken.

Basissmaakmakers

De wereldkeuken sijpelt steeds meer door in de recepten die wij vandaag klaarmaken. Eén van de smaakmakers die je misschien op restaurant of in het supermarktschap al hebt zien passeren is ‘kimchi’, gepekelde of gefermenteerde kool met een friszure smaak die je gerecht meteen meer pit geeft. Ook ‘gochujang’ of chilipasta zie je steeds vaker opduiken in ingrediëntenlijsten van recepten.

“Kimchi is één van de basisingrediënten die ik altijd in huis heb", vertelt de Zuid-Koreaanse Ae Jin Huys van het cateringbedrijf Mokja, waarmee ze Vlaanderen Koreaans leert eten. “Het is onmisbaar. Elk gezin in Korea heeft zijn eigen voorraad en eigen recept. Verder zijn sojasaus, geroosterde sesamolie en gefermenteerde chilipasta of gochujang ook basissmaakmakers die elk gerecht een smaakniveau hoger tillen. Je hoeft ze maar aan te vullen met wat groenten en eventueel een stukje vlees of vis, en je hebt meteen een traditioneel Koreaans gerecht.”

3 Koreaanse recepten met een twist

Foodstyliste Sonja Peeters ging aan de slag met Koreaanse recepten en tovert drie gerechten met een twist op tafel, waarmee je de Koreaanse keuken makkelijk zelf leert ontdekken. Ga je voor de bibimbap, de sticky fried chicken of voor de krokante pannenkoek?

1. Vegetarische bibimbap met spiegelei

Volledig scherm Vegetarische bibimbap met spiegelei van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 250 g Japanse rijst

• 4 snackkomkommers, in dunne plakken

• 300 g spinazie

• 1 el sesamolie

• 1 el geroosterde sesamzaadjes

• 200 g sojascheuten

• 2 wortelen, in julienne

• 200 g kastanjechampignons

• 1 kleine courgette, in dunne reepjes

• 4 eieren

• arachideolie

• peper en zout

Voor het sausje

• 1 el tomatenpuree

• 1 el misopasta

• 1 tl sriracha

• 2 el azijn

• 4 el water

• 1 tl knoflookpoeder

Zo maak je het

Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Bestrooi de komkommerplakjes met zout en giet er heet water over. Laat zo 15 minuten staan.

Laat de spinazie in olie slinken. Knijp er vervolgens al het vocht uit en breng op smaak met de sesamolie, sesamzaadjes, peper en zout. Blancheer de sojascheuten 3 minuten in licht gezouten water. Bak de wortelen in wat olie beetgaar. Kruid met zout. Doe hetzelfde met de champignons en de courgettereepjes.

Breng alle ingrediënten voor het sausje tot tegen het kookpunt aan. Proef en breng eventueel verder in balans.

Verdeel de rijst over 4 kommen en leg er de groenten bij. Bak spiegeleitjes van de eieren en verdeel ze over de kommen. Serveer met de warme saus.

Tip: Bibimbap betekent letterlijk ‘gemengde rijst’. Het is dus de bedoeling dat je alles eerst onder elkaar mengt voordat je je eerste hap neemt.

2. Krokante pannenkoek met roze garnalen en zoetzure radijsjes

Volledig scherm Krokante pannenkoek met roze garnalen en zoetzure radijsjes van Sonja Peeters. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• bosje radijsjes

• 125 g bloem

• 2 el maiszetmeel

• 1⁄2 tl suiker

• snuf zout

• 125 ml koud spuitwater

• 1 ei

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 1⁄2 tl lookpoeder

• 5 lente-uitjes, in stukken van 2 cm

• 1 rode chilipeper, in ringen

• 1 dikke wortel, in dunne plakjes

• arachideolie

• 10 roze garnalen, gepeld

• sojasaus

Voor de inmaakazijn

• 125 ml natuurazijn

• 75 g witte suiker of rietsuiker

• 200 ml water

• 1⁄2 el grof zeezout

Tip: Door maiszetmeel door de bloem te mengen, krijg je een extra krokante pannenkoek! Vervang de garnalen eens door sint-jakobsschelpen of inktvisringen!

3. Gefrituurde kip met zoet kleverig sausje

Volledig scherm Gefrituurde kip met zoet, kleverig sausje van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g kipfilet, in reepjes

• 3 teentjes knoflook, geperst

• 1 ei, losgeklopt

• 60 g bloem

• 30 g rijstbloem

• 30 g maïszetmeel

• 1 tl bakpoeder

• 1 el geroosterde sesamzaadjes

• 3 lente-uitjes, fijngesneden

• plantaardige olie

Voor de saus

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 4 el gochujang (Koreaanse chilipasta)

• 2 el ketchup

• 1 el honing

• 4 el appelciderazijn

• 2 el sojasaus

• 1 tl bruine suiker

Zo maak je het

Kruid de kip met peper en zout. Giet er een scheutje olie bij en voeg de look toe. Hussel alles goed onder elkaar en laat 30 minuten marineren.

Verwarm de friteuse tot 160 °C. Meng de bloem met de rijstbloem, het maiszetmeel en het bakpoeder. Wentel de kippenreepjes eerst door het ei en vervolgens door het bloemmengsel.

Frituur de kip in delen gedurende 6 minuten en laat daarna uitlekken op keukenpapier. Verhoog de friteuse tot 190 °C en frituur de kip nu goudbruin.

Maak ondertussen de saus. Fruit de knoflook in een klein scheutje olie. Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat de saus al roerend 5 minuten pruttelen. Borstel de gefrituurde kip aan alle kanten in met de saus. Bestrooi met de sesamzaadjes en de lente-ui en serveer meteen.

Tip: Koreaanse chilipasta of gochujang vind je in sommige supermarkten en in Aziatische winkels.

Deze recepten vind je ook terug in NINA-magazine bij de HLN-weekendkrant van zaterdag 4 juni 2022.

