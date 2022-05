Van spaghetti met gehaktballetjes tot Indische curry: deze 5 gerechten van het HLN Eten-weekmenu wil je uittesten

WeekmenuNog op zoek naar inspiratie voor je volgende weekmenu? Het HLN Eten-weekmenu snelt je iedere vrijdag ter hulp. Met deze 5 recepten wordt je week zonder twijfel een smakelijk succes. En we kunnen verklappen: deze gerechten smaken naar meer...

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: frisse rabarbersalade met gegrilde kip en geitenkaas

Wie rabarber zegt, denkt meestal automatisch aan confituur of crumble. Tijd om dit seizoensingrediënt op een andere manier in te zetten. In deze lentesalade komt de friszure smaak helemaal tot zijn recht dankzij de aardbeien en de geitenkaas.

Volledig scherm Frisse rabarbersalade met gegrilde kip met geitenkaas © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 à 3 rabarberstelen

• 4 el honing

• handvol walnoten

• 4 kipfilets

• 2 el olijfolie

• peper en zout

• 250 g aardbeien

• 2 el witte balsamico

• 60 g gemengde sla

• 1 venkel, flinterdun gesneden

• 150 g geitenkaas

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd de rabarber in schuine stukken van 2 cm en verspreid ze over een met bakpapier beklede bakplaat. Bedruppel met de honing en zet 5 minuten in de oven. Laat daarna afkoelen.

Hak de noten grof. Bestrijk de kipfilets met olijfolie en kruid met peper en zout. Gril ze goudbruin en gaar in een grillpan. Snijd het vlees daarna in dunne plakjes. Halveer de aardbeien.

Klop de balsamico met een scheutje olijfolie tot een dressing. Kruid met peper en zout. Meng de gemengde sla met de venkel en aardbeien. Druppel er de dressing over. Werk de salade af met de plakjes kip, rabarber, walnoten en geitenkaas.

Tip: Jonge rabarber hoef je niet te schillen. Bij oudere rabarber haal je het best eerst de taaie vliesjes weg. Verse rabarber kan je zeker tot een week na aankoop in de koelkast bewaren.

Dinsdag: spaghetti met aubergine-gehaktballetjes

Volledig scherm Spaghetti met aubergine-gehaktballetjes van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 2 el tomatenpuree

• 2 el balsamicoazijn

• 250 ml runderbouillon

• 800 g tomatenblokjes, blik

• 2 el verse tijmblaadjes

• 400 g spaghetti

• handvol basilicumblaadjes

• 30 g geraspte Parmezaanse kaas

Voor de balletjes

• 1 aubergine, in kleine blokjes

• 3 el geraspte parmezaanse kaas

• 1 el mosterd

• 500 g gemengd gehakt

• 1 ei

• 60 g paneermeel

• bosje basilicum, grof gehakt

• peper en zout

Zo maak je het

Maak eerst de balletjes en roerbak daarvoor de aubergineblokjes goudbruin in olijfolie. Schep ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Meng er vervolgens de kaas, de mosterd, het gehakt, ei, paneermeel en de basilicum onder. Kruid met peper en zout en kneed goed onder elkaar. Vorm met vochtige handen balletjes van het aubergine-gehaktmengsel. Bak de balletjes rondom goudbruin in olijfolie.

Fruit de ui met de look glazig in olijfolie. Voeg de tomatenpuree en balsamico toe en laat 1 minuut verder koken. Giet er de bouillon bij en voeg ook de tomatenblokjes, tijm, peper en zout toe. Breng op een zacht vuur aan de kook, leg er de balletjes in en laat 20 minuten sudderen.

Kook ondertussen de pasta beetgaar in gezouten water. Giet af en verdeel de pasta over de borden. Schep er de balletjes met de tomatensaus op en werk af met extra olijfolie, basilicum en parmezaan.

Tip: Meng voor wat extra pit een fijngehakte chilipeper of een snuifje chilipoeder onder het gehaktmengsel

Woensdag: bananen-perenmuffins

Heb je overrijpe bananen liggen thuis? Gooi ze dan zeker niet weg, maar maak er deze bananen-perenmuffins mee. Hoe rijper de banaan, hoe zoeter de muffins zullen smaken. Je kunt de peren ook altijd vervangen door andere overschotjes in de fruitmand: win-win.

Volledig scherm Bananen-perenmuffins van Sonja Peeters. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 35 minuten

Ingrediënten voor 10 tot 12 muffins

• 3 rijpe bananen

• 150 g amandelmeel

• 2 tl bakpoeder

• 3 eieren

• 2 el honing

• 1 tl kaneelpoeder

• 1 grote peer

• 50 g pecannoten, gehakt

• zonnebloemolie

• zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C. Pel en snijd de bananen in stukken. Doe ze samen met het amandelmeel, bakpoeder, de eieren, honing, kaneelpoeder en een snuf zout in een blender en mix glad.

Schil en snijd de peer in kleine stukjes en roer, samen met de gehakte nootjes, door het beslag.

Vet een muffinvorm in met wat olie en verdeel het beslag over 10 à 12 muffinvormpjes. Zet 35 minuten in de oven tot de muffins mooi goudbruin zijn. Bedek de muffins eventueel met aluminiumfolie als de bovenkant te bruin wordt.

Tip: Ook lekker met stukjes appel, rozijntjes of gedroogde veenbessen

Donderdag: bloemkool-knoflookcrème met gebakken vis

Weg met de klassieke bloemkool in bechamelsaus: vandaag maken we bloemkoolcrème met knoflook. Past perfect bij een stukje witte (seizoens)vis en je maakt de crème zo smeuïg als je zelf wil. Is het al bijna etenstijd?

Volledig scherm Bloemkool-knoflookcrème met gebakken vis van Elise Van de Poele. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 bloemkool (600 g)

• 200 g gedopte tuinbonen (vers of diepvries)

• 3 teentjes knoflook

• 60 ml olijfolie

• 1 citroen

• 100 g zure room

• 150 ml kippenfond

• peper en zout

• 2 dikke sneden zuurdesembrood

• 4 kleine witte visfilets met vel (tong, pladijs, rode poon)

• boter

Zo maak je het

Snijd de roosjes van de bloemkool en kook of stoom ze zacht. Giet af en laat goed uitlekken.

Kook de tuinbonen 1 minuut in gezouten water, giet af en laat meteen afkoelen onder koud stromend water. Verwijder het vliesje van de tuinbonen en bewaar ze in koud water.

Pel de teentjes knoflook. Laat de knoflook in 60 milliliter olijfolie op een heel zacht vuur garen. Bewaar de knoflook en de olie.

Doe de bloemkool, gegaarde knoflook, 1 eetlepel citroensap, 100 gram zure room eneen scheutje kippenfond in een blender en mix fijn. Voeg extra fond toe als de crèmenog wat smeuïger mag zijn. Kruid met peper en zout.

Snijd het brood in kleine blokjes en bak ze in de knoflookolie in een pan goudbruin. Kruid met peper en zout. Als de broodblokjes krokant zijn, voeg je de gekookte tuinbonen toe en laat je ze nog 1 minuut meebakken.

Verhit een scheutje olijfolie in een steelpan en bak de visfilets 1 minuut aan elke kant. Kruid met peper en zout en voeg een grote klont boter en enkele druppels citroensap toe.

Serveer de bloemkoolcrème met de croutons, tuinbonen en de gebakken vis als topping.

Tip: De bloemkool kan je ook eens vervangen door knolselder, pastinaak of broccoli.

Vrijdag: Indische curry met naanbrood

Laat je niet afschrikken door de lange ingrediëntenlijst bij een typisch Indische curry, want het maken ervan is veel minder ingewikkeld. Lekker met (zelfgemaakt) naanbrood of gewoon met rijst erbij. Geen tijd de dag zelf? Een curry smaakt stiekem nog beter de dag erna.

Volledig scherm Indische curry van Elise Van de Poele © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten voor de curry

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 grote zoete ui

• 2 teentjes knoflook

• 5 cm gember

• 3 kardemompeulen

• 1 kl kurkuma

• 1 kl komijn

• 1 kl korianderpoeder

• ½ kl chilipoeder

• 1 kl currypoeder

• 1 el tomatenpuree

• olijfolie

• 400 g kippenboutfilets (of tofu voor een vegetarisch alternatief)

• ½ bloemkool

• 500 g zoete aardappelen

• 1 appel

• 400 g tomatenblokjes in blik

• 400 ml kippenbouillon

• 2 el sojasaus

• 150 g volle yoghurt

• verse koriander

Zo maak je het

Pel en snijd de ui grof, en pel de knoflook. Rasp de gember tot je +- 1 koffielepel hebt. Haal de zaadjes uit de kardemompeulen.

Doe de helft van de ui, alle knoflook, gember, kurkuma, komijn, korianderpoeder, kardemomzaadjes, chilipoeder, currypoeder, tomatenpuree en 3 eetlepels olijfolie samen in een blender en pureer.

Snijd vervolgens de kippenboutfilets in blokjes, de roosjes van de bloemkool en de steel in plakjes. Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes van ongeveer 4 tot 5 cm. Schil en ontpit tot slot de appel en snijd in grove stukken.

Verhit een kookpot en voeg de zelfgemaakte kruidenpuree toe. Roerbak 1 minuut en voeg dan de overige ui en blokjes kip toe. Laat het geheel 2 minuten aanbakken. Voeg daarna de tomatenblokjes toe en laat 5 minuten zachtjes stoven. Doe de bloemkool, zoete aardappel, appel, kippenbouillon en ­sojasaus er nog bij en laat de curry 25 minuten koken op een zacht vuur. Voeg daarna de yoghurt toe, kruid bij indien nodig en hou het gerecht warm.

Tip: Door veel groenten, zelfgemaakte currypasta en lokale yoghurt te gebruiken, maak je deze curry al heel wat duurzamer!

