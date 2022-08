Van Sour Patch Kids tot Nerds: deze buitenlandse snoepjes zijn razendpopulair bij ons dankzij TikTok (en hier kan je ze kopen)

Van chips waar je tong van in vuur staat tot snoepjes die naar zweetvoeten smaken: Amerikaans en Aziatisch snoep is immens populair bij jongeren dankzij het sociale videoplatform TikTok. Maar wat is in hemelsnaam een brainlicker? En hoe smaakt een nerd? Wij doken met Belgische snoepwinkel Sugar and Sweets de snoepkast in en ontdekten de vijf populairste soorten bij kinderen. “Door al die challenges online krijgen we enorm veel vraag naar specifieke snoepjes.”

Vergeet colaflesjes, gummibeertjes en toverballen: Amerikaans en Aziatisch snoep is de hype van het moment. In verschillende Vlaamse steden vind je snoepwinkels terug met kleurrijke etalages, die snoep uit alle uithoeken van de wereld én in alle kleuren van de regenboog aanbieden. “TikTok heeft de populariteit daarvan versterkt”, vertelt Yannick Keeble (33) van snoepwinkel Sugar and Sweets in Brasschaat, Antwerpen, Lier en Hasselt. “Ik ben ongeveer drie jaar geleden begonnen in mijn garage met de verkoop van schepsnoep. Nu baat ik samen met mijn vrouw Esther vier winkels doorheen het hele land uit. We verkopen inmiddels niet alleen snoep, maar ook energiedrinks en ontbijtgranen.”

“Snacks uit het buitenland zijn echt razendpopulair. Kinderen zien de kleurrijke snoepjes op TikTok, bijvoorbeeld door een challenge, en vragen er dan naar in de winkel. Een bekende challenge is die met jelly beans (€ 3,30) Dat zijn kleine, gesuikerde snoepjes met tientallen smaken. Je kan een lekker snoepje hebben met een fruitsmaak, maar ook een snoepje dat smaakt naar zweetvoeten of rotte vis.”

De 5 best verkochte internationale snoepjes

1. Sour Patch Kids

Sour patch kids (€ 4,99 voor 1 zakje van 204 g) zijn zachte, kleurrijke snoepjes in de vorm van een mannetje. “Eerst smaken ze zuur, en daarna zoet. Ze zijn heel aangenaam om te eten.” Meestal hebben de Amerikaanse snoepjes een fruitsmaak, maar je kan zo ook met een colasmaakje nemen. Ze bestaan daarnaast in de vorm van een soort energiedrankje: de ‘ghost energy’. Of zoiets gezond is voor je tanden, laten we in het midden.

2. Nerds

Dit zijn kleine en krokante suikerbolletjes die je in tientallen smaken kan verkrijgen. Denk aan watermeloen, aardbei en kers. “De populairste zijn de Nerds Rainbow (€ 3,50). Die verzamelen alle kleurtjes in een regenboog. De bedoeling is daarvan trouwens dat je er meerdere tegelijkertijd in je mond kapt.” Verder heb je ook nog de Nerds Gummy Clusters (€ 3,50). Daarbij plakken de kleine bolletjes in een grote bol samen. Ze worden dan samengehouden door een zachte, kauwgomachtige vloeistof. Tot slot heb je nog de Nerds Rope Rainbow (€ 2,25). Daarbij zitten alle kleine bolletjes samen in een soort grote staaf. Ideaal om onderweg eens stevig in te bijten.

3. Extra pikante cheetos

Deze Cheetos Flamin Hot (€ 6,99) zijn niet de Cheetos die je zomaar in de supermarkt kan kopen. Van deze cheetos staan je mond in brand. Jongeren dagen elkaar op TikTok uit om er zoveel mogelijk van te eten. Een challenge waar een glas water of melk geen overbodige luxe bij is. Toch geen fan van extreem pikante chips? Dan kan je ook genieten van andere unieke smaken die je bij ons normaal nooit vindt, zoals BBQ-steak (€ 4,50), cheddar (€ 5,50) of hamburger (€ 3,75).

4. Reese’s Puffs

Reese’s Puffs (€ 9,99) zijn typisch Amerikaanse ontbijtgranen. Deze krokante bolletjes zijn gevuld met chocolade en pindakaas. Je kan deze zoete snack trouwens ook verkrijgen in de vorm van een reep of de bekende cups. Geen fan van pindakaas? Dan zijn andere typisch Amerikaanse cornflakes met Oreo of Caramel Macchiato misschien meer iets voor jou.

5. Monster Energy

De energiedrank Monster (€ 4,50) is in ons land vooral te herkennen aan de typische zwart-groene kleur. “In andere landen proeven ze vaak anders, en verschillen de kleuren op de blikjes ook. Ze zijn daarom erg geliefd om te verzamelen. Sommige mensen willen ze uit alle uithoeken van de wereld hebben.” Zo heeft de Amerikaanse variant met watermeloen een oranje kleur, terwijl de Japanse variant met een colasmaakje een zwarte kleur heeft.

Tipje van de ijsberg

De voorgaande vijf snacks zijn natuurlijk nog maar een tipje van de ijsberg: er valt nog veel meer te snoepen in het buitenlandse snackassortiment. Zo heb je bijvoorbeeld de populaire Jelly Fruits (€ 5). Dat zijn snoepjes die je op kan drinken. Ze zitten in een plastic omhulsel in de vorm van een vrucht. Een andere populaire snack is de brainlicker (€ 3 voor 60 ml). Deze lijkt een beetje op een deoroller. In de plaats van aan je oksels te rollen, lik je eraan. De roller smaakt lekker, en je tong krijgt er een kleurtje van. Tot slot zijn er ook nog de vele varianten op producten die wij al heel goed kennen. Denk aan een Twix met gembersmaak (€ 2) , een Kit Kat met munt of matcha (€ 2), en een Coca-Cola met vanillesmaak (€ 2).

