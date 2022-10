Van soep tot hoofdschotel en dessert: onze 3 HLN-chefs stomen een volledig menu klaar voor amper 22 euro

Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman haalden hun beste ideeën boven om een volledig etentje klaar te stomen en toverden een volledig menu uit hun potten en pannen. Van een soepje om mee te beginnen, tot een ovenschotel of vol-au-vent, een dessert én zelfs een snelle lunch. Voor amper 22 euro verras je je gasten aan tafel of gewoon je tafelgenoten. Smakelijk!

Maandag: ovenschotel met spinazie, kalfsgehakt en pastinaak van Sandra Bekkari Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sandra: “Het seizoen van de ovenschotels is eindelijk aangebroken! Wat mij betreft is er geen betere comfortfood te vinden dan een heerlijke ovenschotel boordevol groenten met gegratineerde kaas. Daar doe je werkelijk iedereen een plezier mee.”

Volledig scherm Ovenschotel met spinazie, kalfsgehakt en pastinaak van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 25 minuten

Prijs: € 7 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 3 tot 4 pastinaken

• 1 ei

• 2 el ricotta

• 200 ml haverdrink

• 50 g + 40 g gratinkaas

• snufje nootmuskaat

• 600 g spinazie

• 1 rode ui

• 1 teentje knoflook

• 250 g kalfsgehakt

• snufje paprikapoeder

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 190 °C.

Schil de pastinaak en snijd in schijfjes van ongeveer 3 mm dikte.

Strijk de ovenschotel in met een beetje olijfolie en leg de helft van de schijfjes pastinaak op de bodem.

Maak de kaassaus: mix het ei met de ricotta, de haverdrink en 50 g gratinkaas in de cutter. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Laat de spinazie slinken in een pan met een scheutje olijfolie. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Haal de spinazie uit de pan en duw door een zeef om het vocht te verwijderen.

Snijd de rode ui en de knoflook fijn.

Doe een scheutje olijfolie in dezelfde pan, stoof de ui en knoflook aan en bak het gehakt rul. Kruid met paprikapoeder, peper en zout. Voeg de spinazie toe, overgiet met de helft van de kaassaus en roer om.

Leg het spinazie-gehaktmengsel in de ovenschaal op de schijfjes pastinaak. Leg er een nieuwe laag pastinaak op. Overgiet met de kaassaus en strooi er de rest van de gratinkaas over.

Zet 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Tip: Je kan de pastinaak makkelijk en snel fijnsnijden met een mandoline.

Dinsdag: witloofsoep met kabeljauw van Piet Huysentruyt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Piet: “Waar je ook gaat ter wereld: iedereen kent Belgisch witloof. Als ik in Zuid-Afrika ben, vraag ik wie me komt bezoeken om tijdens het seizoen een kilo of twee mee te nemen. Dan maak ik er al wel eens graag een witloofsoepje mee, zoals deze versie met kabeljauw. Subliem!”

Volledig scherm Witloofsoep met kabeljauw van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 4,70

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 stronkjes witloof

• 1 aardappel

• 1 wit van prei

• 1 sjalot

• boter

• 2 l water

• 2 el visbouillon

• 2 sneetjes brood

• olijfolie

• 1 teentje knoflook

• peper en zout

• nootmuskaat

• 1 dl room

• 120 g kabeljauw

• 2 el gehakte peterselie

Zo maak je het

Snijd 7 stronkjes witloof grof en hou er nog één over. Snijd daarnaast ook de aardappel en prei grof. Stoof het geheel aan in wat boter, tot alles er mooi glazig uitziet.

Giet hier 2 liter water over uit en voeg er de visbouillon aan toe. Laat doorkoken gedurende 20 minuten op een hoog vuur.

Snijd ondertussen de sneetjes brood in driehoeken. Bak ze krokant aan in een pan met wat olijfolie, laat ze afkoelen en wrijf ze in met een teentje look.

Neem tot slot het laatste overgebleven witloofstronkje en snijd dit ook fijn.

Draai het vuur uit en neem de pot soep van het vuur. Mix de soep fijn en kruid bij met peper, zout en nootmuskaat. Voeg er als laatste de room aan toe en roer die er goed door.

Snijd de kabeljauw in blokjes van ongeveer 2 cm en pocheer ze op het laatst mee in de soep.

Serveer de soep met de looktoasts en overstrooi ze met wat fijngesneden witloof en peterselie.

Tip: Let op dat de soep niet meer kookt als je de kabeljauw gaat pocheren, anders verloopt dat pocheren iets moeizamer en valt de vis uit elkaar.

Woensdag: restjes of gewonnen lunch Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sandra: “Het is heerlijk om met restjes uit de koel- en voorraadkast een lunch in elkaar te flansen. Bovendien geeft het een goed gevoel: geen verspilling! Ik heb ook steeds toppings, zoals sesamzaad, in huis. Strooi ze over je salade en die smaakt meteen extra lekker.”

Volledig scherm Gewonnen lunch van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten

Prijs: € 2 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 150 g gebraden kip

• 300 g geroosterde groenten (bv. courgette, wortel, bloemkool, broccoli, …)

• 1 handvol jonge spinazie

• 2 eieren

• 1 lente-ui

• 1 tl sesamzaadjes

Voor de dressing

• 2 el olijfolie

• 1 el citroensap

Zo maak je het

Kook de eieren 8 minuten. Snijd de lente-ui fijn.

Stel je lunchbox samen met de restjes uit de koelkast en gekookt ei.

Werk af met lente-ui en sesamzaadjes. Meng de dressing en kruid met peper en zout. Bewaar de dressing in een apart potje.

Tip: Je kan hier erg creatief zijn, zo goed als alles is lekker in een restjeslunch!

Donderdag: crème caramel van Piet Huysentruyt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Piet: “Dit dessert is voor mij pure nostalgie. Wat was ik blij als ik van school thuiskwam en er stond een ‘crème caramel’ op mij te wachten. Een recept als ode aan mijn moeder en eentje waar jij ongetwijfeld ook geen genoeg van krijgt.”

Volledig scherm Crème Caramel van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten, 1 nacht rust

Oventijd: 50 minuten

Prijs: € 2,10

Ingrediënten voor 4 personen

• 100 g suiker

• 8 el water

• 2 eieren

• 4 eierdooiers

• 75 g suiker

• ½ liter melk

• 1 vanillestok

Zo maak je het

Doe de suiker samen met het water in een pannetje. Laat het geheel smelten op een zacht vuur, tot je een mooie, goudbruine karamel krijgt. Verdeel de karamel daarna al over de verschillende potjes.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Breng ondertussen de melk aan de kook, samen met het merg van het vanillestokje.

Klop de eieren los in een keukenrobot of in een kom en voeg de suiker toe. Als de eieren wit geklopt zijn, giet je de gekookte melk over de eieren en roer je het geheel goed door.

Verdeel het daarna over de potjes karamel en bak in de oven af gedurende 50 minuten.

Zet de potjes in de koelkast om af te koelen.

Tip: Je kan het mengsel ook een nacht laten rusten voor je de crème caramel gaat bakken, zodat het schuim zeker goed verdwijnt.

Vrijdag: Snelle vol-au-vent van’t spit van Jelle Beeckman Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jelle: “Gromt je buik harder dan die van een bruine beer die de dag voor zijn winterslaap enkel een beschuitje met gerookte zalm gegeten heeft? En heb je een snel te bevredigen verlangen naar vol-au-vent? Probeer dit snelle, overheerlijke recept eens. Alle problemen in geen tijd opgelost.”

Volledig scherm Snelle vol-au-vent van 't spit © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 15 tot 20 minuten

Prijs: € 6,30 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 kip aan ’t spit met braadjus

• 1 el hoeve- of bakboter

• 200 g paddenstoelenmengeling

• 1 teen look

• 100 g bloem

• 500 ml water

• 100 ml melk

• ¾ kippenbouillonblokje

• 100 ml room

• een paar takjes peterselie

• peper

• ½ citroen

Zo maak je het

Giet de braadjus in een pan samen met een klontje boter. Bak de paddenstoelen samen met de geperste look en haal ze uit de pan. Hou het vet in de pan.

Voeg nog een klein klontje boter toe en roer de bloem eronder tot het mengsel droog is en naar koekjes ruikt.

Voeg water en melk toe, verkruimel het bouillonblokje erbij en roer met een klopper zodat je geen brokjes hebt. Laat de saus indikken op een zacht vuur en werk af met de room.

Haal de kip van de beentjes en doe de stukken in de saus samen de paddenstoelen Haal de pot van het vuur en werk af met peterselie, peper en een paar druppels citroensap.

Tip: Toch graag met gehaktballetjes? Koop dan gewoon een paar braadworsten en knijp ze stukje per stukje uit in de pan. Zo krijg je snelle gehaktballetjes.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.