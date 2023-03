Van Sandra Bekkari die tipt hoe je meer groenten kan eten tot Luc Bellings die vleesvervangers proeft: 8 concrete tips om vaker vegetarisch te eten

Maar liefst 541.712 mensen wereldwijd starten vandaag aan de VeggieChallenge, die naar jaarlijkse gewoonte op 1 maart begint. Voor de ene is af en toe vegetarisch eten doodnormaal, voor de andere een échte uitdaging. Wil je ook vaker veggie op het menu, maar weet je niet goed hoe? Van lekkere én gezonde vleesvervangers tot alle feiten en fabels over soja: deze 8 concrete tips geven antwoord op al jouw vragen.

Dit is de VeggieChallenge

Dertig dagen gezonder, lekkerder en ecologischer eten: dat is de uitdaging waar tienduizenden Belgen voor gaan in maart. Via veggiechallenge.be ontdek je hoe makkelijk het is om meer veggie, flexi of vegan te eten.

Tip 1: Hou je hoofd erbij om een gezonde vleesvervanger te kiezen

Het lijkt allemaal simpel, die VeggieChallenge: je schrapt vlees en vis 31 dagen lang van het menu en gooit een paar vegetarische balletjes in de pan of vervangt je klassieke hamburger door een veggie-variant. Zo word je ook automatisch gezonder, toch? Helaas: de ene vleesvervanger is de andere niet, en dat je vlees vervangt door een vegetarische of plantaardige optie betekent niet meteen dat er een gezondere optie op het bord ligt. Lees hier hoe je de juiste vleesvervangers kiest die én lekker én gezond zijn.

Tip 2: Kies voor lekkere vleesvervangers

Wie in de supermarkt komt vandaag kan niet naast het rek vol veggie en vegan alternatieven kijken. Elke week lijkt er wel iets nieuws in het gamma te liggen. De tijd dat er alleen maar een blok tofu te vinden was, is voorbij. Probeer binnen het grote aanbod maar eens uit te zoeken welk alternatief worstje jouw hot dog een niveautje hoger tilt en écht lekker smaakt. Sterrenchef Luc Bellings proefde vier verschillende soorten vleesvervangers: veggie gehakt, veggie schnitzels, veggie hamburgers en veggie worsten. Hij gaf zijn ongezouten mening én deelde zelfs een exclusief eigen recept bij zijn favoriete vleesvervangers.

Volledig scherm Zelfs sterrenchef Luc Bellings is fan van vleesvervangers en kiest af en toe een veggie-alternatief. © Steven Richardson

Tip 3: Oerklassieke Vlaamse gerechten the veggie way

Als je de VeggieChallenge serieus neemt, is het weekmenu opstellen een extra uitdaging. Gelukkig zijn er genoeg tips om thuis te scoren met makkelijke veggie gerechten die in een handomdraai klaar zijn. Wat als je het eens wat klassieker wil aanpakken omdat je bezoek over de vloer krijgt dat niet zo houdt van ‘experimentele’ keuken? Vol-au-veggie to the rescue. Deze Vlaamse klassieker met een vegan twist heeft al menig vleeseter weten overtuigen. Geen stresskip in de keuken dankzij dit succesrecept.

Tip 4: Geef tofoe een kans, zo maak je het écht lekker klaar

Zie je tofoe eerder als een smakeloze witte homp die je een beetje angst inboezemt dan als een smakelijke vleesvervanger? Dan brengt chef Viviane Van Dyck daar met veel plezier verandering in. De chef tipt hoé je juist met zo’n blok aan de slag gaat en deelt een exclusief recept waarmee je de kneepjes van het vak leert.

Tip 5: Ontdek wat soja met je lichaam doet

Als er één voedingsmiddel is waarover je tegenstrijdige informatie vindt op dr. Google, dan is het wel soja. Volgens de ene beschermt het tegen kanker, volgens de andere vergroot soja het risico op die ziekte of andere aandoeningen door de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Tijd voor heldere antwoorden. Jolien Jonckheere, voedingswetenschapper bij Vlaams Instituut Gezond Leven, scheidt 6 feiten van fabels

Tip 6: Nieuwe liefde voor groenten

De VeggieChallenge is een ideale kans om het stof af te blazen van al die groenten die je in de supermarkt vaak links laat liggen. En het is hét moment om werk te maken van die dagelijkse 300 gram groenten - of meer - per dag. Van parmezaan-courgettefrietjes tot gegratineerde hespenrolletjes met witloof en bloemkoolsaus tot puree van zoete aardappel en prei: Sandra Bekkari deelt heel wat handige tips en recepten om mee aan de slag te gaan.

Tip 7: Geef peulvruchten een kans

Kikkererwten, linzen, witte bonen: peulvruchten zijn al jaren aan een opmars bezig, mede door hun positieve effecten op de gezondheid. Nochtans is amper 31 procent van de Vlamingen volgens een enquête van VLAM overtuigd van de peulvrucht. Tijd om ze toch eens een kans te geven, wat dacht je van een heerlijke pasta bolognese met veggie gehakt én linzen bijvoorbeeld?

Volledig scherm Spaghetti met linzen © Zeker Gezond

Tip 8: Veggie eetadresjes om van te smullen

De VeggieChallenge betekent helemaal niet dat je dertig dagen lang zelf moet koken. Meer nog, het lijkt ons het perfecte excuus om nieuwe culinaire ontdekkingen te doen. Geen idee waar je die veggietoer moet starten? The Starlings-zangeres Kato Callebaut eet veganistisch en zette haar favoriete eetadressen op een rijtje. Die pizza? Die willen wij meteen proberen!

