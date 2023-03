Van romige broccolisaus tot Kantonese vis en steak: deze 5 simpele recepten brengen de lente in je bord voor amper 24 euro

PORTRET. Pas op zijn 18de belandde hij vanuit Georgië in ons land en sprak hij geen woord Nederlands. Vandaag is hij tweester­ren­chef. Wie is Karen Torosyan?

Zelden een kok zo geëmotioneerd twee Michelinsterren zien ontvangen. Het leven van Karen Torosyan - dit jaar 43 - leest dan ook als een sprookje. Omdat zijn ouders op zoek gingen naar een beter leven, belandde hij op zijn 18de vanuit Georgië in ons land. Zonder één woord Frans of Nederlands in zijn bagage. En dus begon hij als afwasser bij een brasserie. Vandaag is hij in datzelfde Brussel tweesterrenchef in ‘Bozar Restaurant’: “Alleen maar omdat mijn ouders een beter leven voor hun kinderen wilden.”