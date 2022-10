Van pita met knoflooksaus tot Indiase Dahl: 5 recepten van Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman die je doen uitkijken naar het avondeten

Geen inspiratie meer om te koken deze week? Haast je dan als de bliksem door dit HLN Eten-weekmenu van Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman. Een hete bliksem, in de vorm van een ovenschotel bijvoorbeeld. Voor een betaalbaar prijsje verleid je iédere tafelgenoot tot het opsmikkelen van het bord tot het laatste druppeltje saus.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van één van onze drie chefs: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari of Jelle Beeckman. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: Indiase dahl met wortel en zoete aardappel van Sandra Bekkari

Dit gerecht is een echt groentebommetje. Bovendien ben ik een grote fan van linzen. Niet alleen zitten ze boordevol smaak, ze geven ook kleur aan je gerecht en zitten tjokvol ijzer en eiwit. Net daarom is deze dahl een toppertje voor wie liever geen vlees of vis eet.

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 30 minuten

Prijs: € 2,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 rode ui

• 1 teen knoflook

• 1 cm verse gember

• 1 tl kurkuma

• 1 ½ tl komijn

• 2 wortelen

• 1 zoete puntpaprika

• 1 zoete aardappel

• 100 ml water (of groentebouillon)

• 400 g tomatenblokjes

• 250 ml kokosmelk

• 125 g rode linzen

• 1 handvol verse koriander of bladpeterselie

Zo maak je het

Hak de rode ui en knoflook fijn. Stoof ze aan in een flinke scheut olijfolie.

Rasp de gember en voeg samen met de kurkuma en de komijn toe. Roerbak kort.

Snijd de wortelen, de zoete puntpaprika en de zoete aardappel in blokjes.

Voeg de groenten toe en bak een paar minuten mee.

Voeg het water (of groentebouillon), de tomatenblokjes, de kokosmelk en de linzen toe. Kruid met zwarte peper, een snufje zout en laat een halfuurtje sudderen. Voeg eventueel wat extra water (of groentebouillon) toe als de dahl te dik is.

Werk af met verse kruiden.

Tip: Rooster volkoren wraps in de oven als bijgerecht. Snijd ze in driehoekjes, besprenkel met een scheutje olijfolie en kruid met zout en paprikapoeder. Bak ze 10 minuten in de oven op 180 °C.

Dinsdag: pita met kip en knoflooksaus van Piet Huysentruyt

Een gerecht dat mijn en zijn naam niet gestolen heeft: een ‘pi(e)ta’ met kip en knoflooksaus. Voor heel veel mensen is het een snelle hap na een avondje uit, maar als je het op deze manier maakt kan het evengoed als een volwaardige avondmaaltijd.

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3,25 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 kippenborsten

• 4 pitabroodjes

• 1/4 ijsbergsla

• 8 el mayonaise

• 2 el gehakte peterselie

• 2 el yoghurt

• 2 teentjes look

• boter

• currypoeder

• komijn

• kurkuma

• lookkruiden

Zo maak je het

Snijd de kip in dunne reepjes en kruid ze met het currypoeder, de komijn, de kurkuma en de lookkruiden.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Warm de pitabroodjes zachtjes op in de oven gedurende 2 minuten. Laat ze even afkoelen en snijd ze dan doormidden tot in de helft. Snijd ze niet helemaal door.

Meng de mayonaise met de fijngehakte look en de yoghurt.

Bak de kippenreepjes in ongeveer vijf minuten tijd goudbruin in een pan met een beetje olijfolie.

Vul de broodjes met ijsbergsla, kippenreepjes en besprenkel met de looksaus.

Tip: Je kan natuurlijk ook altijd verse mayonaise maken. Daarvoor heb je 1 eigeel, 1 ei, 1 el mosterd, 2 el witte wijnazijn, 2 el water, 5 dl arachideolie, peper, zout en citroensap. Doe alles samen in een mixbeker. Mix van onder naar boven tot je een gebonden mayonaise krijgt.

Woensdag: taboulé van speltcouscous met geroosterde groenten van Sandra Bekkari

Butternutpompoen leent zich tot heel wat overheerlijke gerechten en brengt me dikwijls in een creatieve bui, omdat je met deze groente zoveel kanten op kan. Bovendien haal je met gegrilde butternut de herfst en bijbehorende gezelligheid onmiddellijk in huis.

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 20 minuten

Prijs: € 1,30 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 rode ui

• 200 g butternutpompoen

• 1 el ras el hanout

• 120 g volkoren speltcouscous (natuurvoedingswinkel) of quinoa

• 150 ml groentebouillon

• 2 el citroensap

• 150 g kerstomaatjes

• 75 g feta of geitenkaas

• enkele blaadjes bladpeterselie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de rode ui in partjes en de butternutpompoen in blokjes.

Leg de ui en pompoen op een bakplaat. Besprenkel met wat olijfolie en kruid met ras el hanout, zwarte peper en een snufje zout. Meng en rooster 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Laat afkoelen.

Doe de couscous in een kom, voeg er een scheutje olijfolie aan toe en meng. Overgiet met groentebouillon en laat wellen.

Voeg het citroensap toe aan de couscous en meng. Doe de couscous in een lunchbox of bowl.

Halveer de kerstomaatjes. Schep er de geroosterde groenten en de tomaatjes over.

Verbrokkel de feta over het gerecht en werk af met de blaadjes peterselie.

Tip: maak deze geroosterde groenten bij je avondmaal en verwerk de restjes de dag nadien als meeneemlunch. Op die manier is je lunch in no time klaar.

Donderdag: zeetong op zijn Oostends van Piet Huysentruyt

Hier kan ik alleen maar goede dingen over vertellen: het is een wonderbaarlijke bereiding met het beste dat rechtstreeks uit de zee komt. En het liefst van al uit die van Oostende. Het recept duurt iets langer, maar ik kan garanderen dat het de moeite waard is.

Bereidingstijd: 50 minuten

Prijs: € 9,20

Ingrediënten

• 0,5 kg mosselen

• 4 gekuiste zeetongen

• boter

• 1 dl witte wijn

• 1 dl mosselkookvocht

• 1 dl room

• 200 g gepelde garnalen

• 2 el gehakte peterselie

• groene selder

• ui

• look

• tijm

• laurier

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Spoel de mosselen in water. Snijd de ajuin en selder in dunne stukjes. Pel en hak de look fijn.

Stoof eerst de groenten aan in de boter en kruid alvast met tijm, laurier, peterselie en peper. Blus met de witte wijn en voeg de mosselen toe. Zet het deksel op de pan en kook de mosselen in 5 tot 8 minuten gaar op een hoog vuur.

Schik de zeetongen in een grote ovenschotel. Kruid ze met peper en zout en giet ook hier wat witte wijn over, samen met wat mosselkookvocht. Schuif de tongen 15 minuten in de oven tot ze gaar zijn.

Giet het kookvocht van de gare tongen in een pannetje. Kook tot de helft in. Voeg de room toe en laat inkoken tot een gebonden saus.

Serveer de gegaarde tong met de saus. Meng ze met met de garnalen en de mosselen. Werk af met peterselie.

Tip: Heel lekker met klassieke patatjes!

Vrijdag: hete bliksem van Jelle Beeckman

Mijn mama maakte dit gerecht standaard klaar voor mij op 1 september. De zorgen van de juf begonnen bijgevolg op 2 september. Het vermoeden van een spraakstoornis was daarentegen onterecht: ik sprak gewoon met een lispelende tong door die te warme appelmoes van de avond ervoor. Duik als de bliksem de keuken in voor dit heerlijke gerecht!

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 45 minuten

Prijs: € 2,30

Ingrediënten

• ½ zak pommes duchesse (diepvries)

• 1 wortel

• 1 ui

• 1 preiwit

• 400 g gekruid gehakt (varken-rund)

• 1 tl rozemarijn

• 1 tl tijm

• 2 kruidnagels

• 1 el bruine suiker

• 2 el bloem

• 4 el whiskey

• 200 ml vleesbouillon (half blokje)

• bakboter

Voor de appelmoes

• 5 appels

• 2 el hoeveboter, ongezouten

• 2 el bruine suiker

• 2 laurierblaadjes

• 2 eetlepels bruine suiker

• snufje kaneelpoeder

• 1 el whiskey

Zo maak je het

Ontdooi de pommes duchesse. Zet de oven op 250 °C.

We beginnen met de bereiding van de appelmoes. Schil de appels, snijd ze in vier stukken en leg ze in een ovenschaal. Leg er een eetlepel boter bij en strooi de suiker erover.

Doe er wat kaneelpoeder over of leg er een half kaneelstokje bij. Leg de laurierblaadjes mee in de schotel.

Schuif de schaal ongeveer 25 minuten in de voorverwarmde oven. Draai de appels geregeld om en laat ze goed bruin worden. Doe tegen het einde van de oventijd de eetlepel whiskey erbij en zet nog eens 5 minuten in de oven.

Haal de schaal uit de oven als de appels er bruin uitzien en zacht zijn. Schraap de aanbaksels los: daar zit veel smaak in. Verwijder de laurierblaadjes. Werk af met een extra klontje boter en pureer.

Zet de oven vervolgens op 200 °C.

Schil de wortelen en snijd ze in zeer fijne stukken. Snijd de ui doormidden en in halve ringen. Doe hetzelfde met de prei.

Bak het gehakt krokant in de pan samen met de tijm, rozemarijn en kruidnagel. Voeg de wortel en ui toe. Laat 5 minuten meebakken. Voeg de suiker en bloem toe. Bak 20 seconden en roer.

Blus met de whiskey en laat inkoken tot de helft. Doe de bouillon erbij. Zoek de kruidnagel en verwijder die.

Giet alles in één ovenschaal, giet de verse appelmoes erover en leg daar tot slot de pommes duchesse op. Schuif nog eens 15 tot 20 minuten in de oven tot alles er goudbruin uitziet.

Tip: Diepvries pommes duchesse zijn trouwens de ideale afwerking voor een ovenschotel als je eens geen tijd hebt om puree te maken. Voeg wat veenbessen toe bij de appels en je hebt overigens een goedkoop gerechtje voor op het kindermenu op kerstavond.

