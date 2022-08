Van pasta vongole tot noedels uit een potje: hoe kan je iets lekkers koken op een camping? 3 fervente kampeerders delen hun tips en onmisbare kooktools

Mag je fruit eten na de maaltijd of toch best niet? Voedingsex­per­te neemt de mythe onder de loep

Een verfrissend stukje watermeloen of verse aardbeien en frambozen nu ze in het seizoen zijn: in de zomer eten we al eens graag een stuk fruit als dessert. De kans dat je nog nooit hebt horen rondbazuinen dat fruit te veel suiker zou bevatten en dat je na je avondeten best geen fruit meer eet, is klein. Maar zit er ook waarheid in die uitspraken? Voedingsexperte Karolien Olaerts legt het voor eens en altijd uit.

27 juli