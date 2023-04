Van nasi goreng tot varkensgebraad: 5 recepten voor nog geen 25 euro

Is je brein ook in vakantiemodus, en heb je geen idee meer wat op tafel te zetten ? Dan snellen HLN-chefs Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman weer ter hulp. We speuren de wereld af naar heerlijke nasi goreng, wok of een courgetteschotel met labneh om mee in vakantiemodus te komen. Eerder fan van klassiekers? Dan is het varkensgebraad een toppertje om werk in te steken. En dat allemaal voor amper 24,68 euro. Smakelijk!

Maandag: nasi goreng met kip en basmatirijst van Sandra Bekkari

Volledig scherm Nasi goreng met kip en basmatirijst van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Nasi goreng is een Indonesische specialiteit. Het betekent gebakken rijst en de basisingrediënten zijn vaak: gekookte rijst, olie en sojasaus. In dit gerecht wordt het aangevuld met stukjes kip, verschillende soorten groenten en pittige kruiden. Goed voor een pittige start van de week!”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: €7,20 per persoon

Ingrediënten

100 g bruine bamsmatirijst

100 ml kippenbouillon

2 el sojasaus

¼ citroen

1 tl acaciahoning

250 g kipfilets

1 rode ui

1 teen knoflook

1 ½ cm verse gember

½ chilipeper

1 tl komijn

2 wortelen

1 prei

150 g (diepvries)erwtjes

2 eieren

optioneel: lente-ui

Zo maak je het

Kook de rijst gaar in kippenbouillon (controleer de verpakking voor de juiste kooktijd).

Laat de rijst afkoelen.

Snijd de kip in reepjes. Meng 1 eetlepel sojasaus met een scheutje citroenrasp en de honing. Kruid met zwarte peper, giet over de kippenreepjes en meng goed. Bak de kip in een hete wokpan met arachideolie. Haal de kip uit de pan en zet opzij.

Hak de rode ui en de knoflook fijn. Rasp de gember. Ontpit de chilipeper en hak fijn. Stoof de rode ui, knoflook, gember en chilipeper aan in dezelfde pan met arachideolie. Voeg de komijn toe en bak even mee. Snijd de wortelen in julienne en de prei in fijne ringen. Voeg ze samen met 1 eetlepel sojasaus toe.

Voeg de erwtjes, de kip en de rijst toe en laat een paar minuten meebakken. Kruid af met peper en zout.

Giet de losgeroerde eieren in de wok en roerbak tot ze gestold zijn.

Snijd de lente-ui fijn en werk af.

Tip: Kook de rijst de avond voordien en laat een nacht in de koelkast staan. Op die manier kan je de rijst het lekkerste opbakken.

Dinsdag: varkensgebraad met gratin dauphinois van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Varkensgebraad met gratin dauphinois van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Dit was de versie van varkensgebraad die vroeger bij ons thuis standaard op tafel kwam. Meestal op zondag, dan was het eens geen moambe of rosbief met wortels en erwtjes. Mijn mama deed alles in de keuken op gevoel: daarom dat dit recept de ene keer lukte en de andere keer niet. Jammer dat er toen nog geen SOS Piet was!”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 1,5 uur

Prijs: € 4,21 p.p.

Ingrediënten

1 varkensgebraad, +- 800 g

40 g boter

5 sjalotten

3 teentjes look

tijm

laurier

10 bintjes aardappelen

2,5 dl melk

2,5 dl room

snufje nootmuskaat

1,5 dl water

1 el groentebouillon

Zo maak je het

Schil de aardappelen en spoel ze af onder water. Snijd ze voorzichtig op de mandoline in zeer dunne schijfjes. Schik ze in een beboterde ovenschotel trapsgewijs op elkaar. Kruid ieder laagje met peper en zout.

Kook ondertussen melk en room op met tijm, laurier, 1 fijngehakt teentje look gehakt en een snufje nootmuskaat. Giet over de aardappelen en schuif gedurende 45 minuten in een voorverwarmde oven van 180°.

Neem een brede braadkom of pan en smelt de boter tot die er goudbruin uitziet.

Kruid het vlees langs beide kanten en bak het bruin.

Snijd de sjalotten in twee in de lengte en leg ze rond het gebraad. Voeg 2 teentjes look toe, alsook de tijm en laurier. Plaats alles onder een deksel en laat gedurende 25 minuten verder garen op een zacht vuurtje.

Blus met het water en voeg de lepel groentebouillon toe. Laat vervolgens goed doorkoken.

Serveer de schijfjes gebraad met de sjalotten en de gratin dauphinois.

Tip: maak de gratin dauphinois al een dag op voorhand om tijd te besparen. Laat een nachtje rusten in de koelkast.

Woensdag: wok van Chinese kool met sobanoedels en kalfsgehakt van Sandra Bekkari

Volledig scherm Wok van Chinese kool met sobanoedels en kalfsgehakt van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Sobanoedels zijn Japanse boekweitnoedels. Ze zijn lekker voedzaam, vullend en glutenvrij. Dit gerecht is ideaal voor zowel lunch als diner. Het is rijk aan proteïnen, zink en vitamine C. De pindanootjes zorgen voor een heerlijke crunch erbij. Smakelijk!”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 6,35 p.p.

Ingrediënten

100 g sobanoedels (in biowinkel en sommige supermarkten)

250 g kalfsgehakt

2 cm gember

3 el sojasaus

1 teentje knoflook

250 g champignons

½ Chinese kool (of paksoi)

sap van ½ limoen + partje voor de afwerking

2 lente-uien

verse koriander, fijngesneden

2 el ongezouten pindanoten

Zo maak je het

Kook de sobanoedels volgens de instructies op de verpakking. Let erop dat ze beetgaar blijven (± 6 à 7 minuten).

Rasp de gember. Meng het gehakt met de helft van de gember en 1½ el sojasaus. Bak rul in een wokpan met arachideolie. Haal uit de pan en zet even opzij.

Pers de knoflook en snijd de Chinese kool in reepjes. Doe de rest van de gember met de knoflook in de pan, roerbak kort en voeg de champignons en de Chinese kool toe. Wok een paar minuutjes, maar let erop dat de Chinese kool nog wat knapperig blijft. Voeg de gekookte sobanoedels, de rest van de sojasaus en het limoensap toe.

Snijd de koriander fijn en de lente-ui in fijne ringen.

Meng door elkaar en serveer met de lente-ui, koriander, pindanoten en een partje limoen.

Tip: Je kan de rest van de Chinese kool in reepjes snijden, blancheren en 6 maanden in de diepvries bewaren.

Donderdag: forel au bleu van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Forel au bleu © Lot Van Riel

Piet: “Forel staat erom gekend een vrij goedkope vis te zijn, maar dat betekent niet dat deze vissoort niet lekker is. Het vlees is mooi hard en de bite mooi krokant. Een vis die je graag eens op het menu zet onder het motto: het moet niet altijd zalm zijn.”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 3,72

Ingrediënten

4 forellen ongewassen (zie tip)

1 ajuin

1 sjalot

1 prei

2 wortels

2 selderstengels

4 teentjes look

tijm en laurier

6 el azijn (gewone of witte wijnazijn)

sap van een halve citroen

4 el peterselie, fijngehakt

2 el visbouillon

2 dl witte wijn

4 dl water

aardappelen

Zo maak je het

Zet een kookpot met water op voor de gekookte aardappelen. Schil de aardappelen en kook ze gedurende 18 minuten, tot ze volledig gaar zijn.

Zet het water met 2 el visbouillon en 2 dl witte wijn op een matig vuur op.

Schil de wortelen en was alle groenten.

Snijd de ajuin, sjalot, look, prei, selder en wortel in fijne schijfjes.

Voeg ze toe aan de mengeling van water met wijn en voeg tijm en laurier toe. Kook de groenten daarin gaar.

Zijn de groente gaar? Voeg dan azijn toe en pocheer de forel in 8 tot 10 minuten in de visbouillon. Voeg op het einde nog fijngehakte peterselie toe.

Serveer in een diep bord met de gekookte patatjes.

Tip: Je moet forel goed opkuisen, omdat er een soort slijm op hangt. Dat is nochtans een goed teken, want dat toont aan dat de forel vers is. Door de forel te pocheren en de azijn die in de bouillon zit, gaat dat slijm verkleuren, wat blauwe schijn veroorzaakt. Daarom dat dit ook ‘forel au bleu’ wordt genoemd.

Vrijdag: courgetteschotel met Griekse yoghurt en ansjovis van Jelle Beeckman

Volledig scherm Courgette met labneh van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Hoewel vettige vrijdag altijd leuk is, moet het niet altijd vettig zijn om lekker te zijn: deze courgetteschotel met Griekse yoghurt en ansjovis is daar het beste bewijs van. Perfect comfort om het weekend mee in te gaan. Krokant, smeuïg, pittig én zout tegelijkertijd.”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 25 tot 30 minuten

Prijs: € 3,20

Ingrediënten

1 courgette

5 eetlepels Griekse yoghurt

10 g dille

1-2 teentjes look

parmezaanse kaas (50g)

chilivlokken (1/2tl)

2 sneetjes oud wit brood

olijfolie

½ citroen

2 tot 3 pitabroodjes (kant-en-klaar)

50 g ansjovis

peper en grof zout

Zo maak je het

Snijd de courgette in grove stukken en strooi er wat grof zout over zodat het vocht kan vrijkomen. Laat 10 minuten staan terwijl je de rest doet.

Rasp de look bij de Griekse yoghurt, neem een groot bord en smeer de Griekse yoghurt er over uit.

Snijd of hak het brood fijn en bak de broodkruimels krokant in een scheutje olijfolie. Giet af op een velletje keukenpapier. Bak de pitabroodjes krokant zoals beschreven op het pakje.

Zet een grillpan op het vuur en laat die goed heet worden. Dep de courgette droog en schraap er het zout van. Bak ongeveer 5 minuten tot de courgette mooi gaar, maar toch nog krokant is. Leg ze op de Griekse yoghurt en werk af met de pitabroodjes, dille, chilivlokken, een paar ansjovis filets, Parmezaanse kaas het krokant broodkruim en een paar druppels citroensap en extra olijfolie.

Tip: dit is een ideaal bijgerechtje bij de eerste barbecue binnenkort. Serveer er bijvoorbeeld een heerlijke mergueze of lamskoteletje bij. Lamsvlees past overigens perfect bij ansjovis.

