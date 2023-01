Van moussaka tot zalm in een romig sausje: met deze 5 gerechten zet je het nieuwe jaar smakelijk in

Het is niet omdat de feestdagen achter de rug zijn, dat je jezelf niet meer mag trakteren op een heerlijke maaltijd. Jelle Beeckman, Sandra Bekkari en Piet Huysentruyt schotelen je naar goede gewoonte weer vijf recepten voor ter inspiratie voor je komend weekmenu. Het ene wat gezonder, om je lichaam de kans te geven te bekomen van de voorbije familiefeesten, het andere wat zoeter. Perfect om het nieuwe jaar mee in te zetten.

Maandag: zalm in een romig sausje van geroosterde paprika en spinazie van Sandra Bekkari

Volledig scherm Zalm in een romige sausje van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Zalm is niet alleen rijk aan gezonde eiwitten, maar ook aan omega 3--vetzuren, die goed zijn voor je hart en voor je hersenen. Geniet van dit romige en voedzame gerecht. De perfecte comfortfood voor koudere dagen.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 sjalot

• 1 grote teen knoflook

• ½ chilipeper

• 100 g geroosterde rode paprika, uit bokaal (uitgelekt gewicht)

• 2 (biologische) zalmfilets (± 300 g)

• 30 g pecorino

• 1 broccoli

• 75 g jonge spinazie

• 200 ml sojaroom

Zo maak je het

Snijd de sjalot, de knoflook en de chilipeper fijn. Snijd de paprika in stukjes.

Bak de zalmfilets kort aan in een antiaanbakpan met olijfolie. Haal de zalm uit de pan.

Stoof de sjalot, de knoflook en de chilipeper aan in dezelfde pan. Voeg de geroosterde paprika toe en stoof ongeveer 2 minuten mee.

Rasp intussen de pecorino en snijd de broccoli in roosjes.

Voeg de sojaroom en de pecorino toe en meng goed. Voeg de spinazie en de zalm toe en laat nog 3 tot 5 minuten zachtjes pruttelen.

Bak de broccoliroosjes ondertussen beetgaar in een pan met een goeie scheut olijfolie. Kruid met zwarte peper en een snufje fleur de sel. Voeg eventueel een klein scheutje water toe.

Serveer de vis met het sausje en de broccoliroosjes.

Tip: Niet zo’n fan van broccoli? Je kan dit gerecht ook perfect klaarmaken met bloemkool. Die groente is ook ideaal om te serveren met deze kaassaus.

Dinsdag: moussaka van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Moussaka van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Moussaka is een ideale ovenschotel die je enkele dagen op voorhand al kan klaarmaken voor wanneer je eens geen tijd hebt om te koken. Als ik het gerecht maak, maak ik meteen een dubbele portie voor later.”

Bereidingstijd: 90 minuten

Prijs: € 2,87

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 courgettes

• 2 aubergines

• 4 aardappelen

• olijfolie

• 1 sjalot

• 2 teentjes look

• 300 g varkensgehakt (of gemengd)

• 6 tomaten

• 1 dl water

• 1 kl groentebouillon

• 1 bosje basilicum

• 1 takje tijm

• 1 laurierblaadje

• 1 takje rozemarijn

• 70 g boter

• 70 g bloem

• 1 l melk

• sap van een citroen

• nootmuskaat

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de aubergines en courgettes in de lengte in plakken van ongeveer 0,5 cm. Snijd de aardappelen iets dunner. Bak alles gaar in olijfolie. Let op: de aubergines nemen veel olie op. Schik de groenten daarna op keukenpapier om uit te lekken.

Hak de sjalot en de teentjes look fijn en stoof aan in een pan met wat olijfolie. Voeg het gehakt toe en blijf roeren tot het uit elkaar valt. Snijd de tomaten ondertussen in stukjes en voeg die toe aan de pan, samen met 1 dl water, tijm, laurier, rozemarijn en groentebouillon. Laat de saus inkoken tot ze mooi dik is en laat daarna afkoelen. Voeg er de fijngehakte basilicum aan toe.

Smelt de boter in een pannetje en doe de bloem erbij. Giet de melk er langzaam in, laat de bechamelsaus goed indikken en doe er als laatste nog wat citroensap en nootmuskaat bij.

Neem een ovenschotel en bouw de moussaka laagje per laagje op. Start met een laag saus, een laag groenten en wissel af tot de schotel vol is. Giet de bechamelsaus er als laatste laag bij en overstrooi met gemalen kaas, fetakaas en Italiaanse kruidenmix.

Schuif in de voorverwarmde oven gedurende 40 minuten tot de moussaka gaar is.

Tip: Smelt de boter voor de bechamelsaus in een pannetje en doe de bloem erbij. Roer tot je een koekjesgeur krijgt, daarna kan je de melk toevoegen.

Woensdag: wortel-pastinaaksoep van Sandra Bekkari

Volledig scherm Wortel-pastinaaksoep van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Pastinaak en wortel zijn veelzijdige wintergroenten. Je kan ze koken, bakken, stoven, stomen, grillen, roosteren of garen in de oven, én ze zijn ook heel budgetvriendelijk.”

Voor 1 grote pot

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten

• 3 rode uien

• 5 dikke wortelen

• 2 pastinaken

• 1 tl komijnzaadjes

• 1 steranijs

• 1 el olijfolie

• zwarte peper

• 1,7 l groentebouillon

• 1 takje tijm

• 1 takje oregano

Zo maak je het

Snijd de uien, de wortelen en de pastinaken in stukjes. Stamp de komijnzaadjes fijn.

Stoof de groenten en de steranijs in olijfolie, kruid met zwarte peper en de komijnzaadjes.

Voeg de groentebouillon toe en laat een takje tijm en oregano meekoken onder deksel, tot de groenten gaar zijn.

Verwijder de kruiden en de steranijs uit de soep en mix.

Tip: Werk af met kleine blokjes wortel en pastinaak die kort gebakken zijn in olijfolie met wat tijm en een klein scheutje volle yoghurt.

Donderdag: chocolademousse met bananenpuree van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Chocolademousse met bananenpuree van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel / foodphoto

Piet: “Chocolademousse blijft een heerlijk dessert waar niemand aan kan weer staan. Een nog betere combinatie? Chocolade en banaan! Daarom dit receptje, denk maar aan een banana split in mousseversie.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3,50 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 bananen

• 2 dl schuimwijn

• 2 el suiker + 100 g suiker

• 2 kleine eieren

• 150 g chocolade

• 250 ml room

• 2 el geraspte kokos

Zo maak je het

Schil de bananen en snijd ze in grove stukken. Doe ze in een sauspannetje en overgiet met schuimwijn of champagne tot ze onder staan. Voeg verder 2 el suiker toe. Laat het geheel opkoken en laat sudderen tot de bananen heel gaar zijn.

Mix alles tot een gladde puree.

Doe drie eieren in een sauspannetje met 100 g suiker en warm het geheel op. Steek af en toe je vinger voorzichtig in de pan om te voelen dat het niet te warm wordt. Het mag slechts een beetje warmer aanvoelen, niet té warm.

Doe het eiermengsel in een keukenrobot of klop met de hand op tot een stevige gelei die schuimt.

Smelt de chocolade au bain-marie en voeg bij het eiermengsel.

Klop de room stijf en meng onder het mengsel van chocolade en ei.

Schep de gladde bananenpuree in schaaltjes en giet de chocolademousse daarover. Overstrooi met kokosschilfers ter afwerking. Laat een nachtje rusten in de koelkast voor je het opeet.

Tip: Je gebruikt best chocolade met 70 % cacao. Die zal chocomousse de meest intense smaak geven. Voor de room kies je best voor een met een vetpercentage van 30 %. Hoe hoger dat vetpercentage, hoe makkelijker je de room kan opkloppen.

Vrijdag: pulled mushroom burger met barbecuesaus van Jelle Beeckman

Volledig scherm Pulled mushroom burger met barbecuesaus van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “De geur van vers gemaaid gras, twee schoenen die kraken in een maagdelijk wit sneeuwtapijt nog voor het een sneeuwmankerkhof met wortel- en knooprestanten wordt: het zijn voorbeelden van puur geluk. En toch zijn ze niets in vergelijking met bijten in deze zalige burger!”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 15 tot 20 minuten

Prijs: € 3,20

Ingrediënten

• 3 el honing (of maple syrup)

• 1 tl gerookt paprikapoeder

• 1 tl lookpoeder (of 1 teen)

• chilipoeder of cayennepeper (naar wens)

• 1 el tomatenpuree

• 2 el ketchup

• ½ citroen

• 100 ml groentebouillon

• ijsbergsla

• witte kool

• 1 el zure room

• 1 el honing

• 2 burgerbroodjes

• 250 g oesterzwammen

Zo maak je het

Begin met de saus. Doe twee lepels honing of maple syrup in een kleine steelpan. Voeg paprikapoeder, look en cayennepeper toe en laat bijna karamelliseren. Doe de tomatenpuree en ketchup erbij, laat even meebakken en blus met het sap van een halve citroen en de groentebouillon. Laat zachtjes inkoken.

Snijd de ijsbergsla en de kool erg fijn. Doe ze in een mengkom samen met een lepeltje zure room en een lepel honing. Scheur de oesterzwammen in reepjes. Kruid met peper en zout en bak krokant aan in een pan. Voeg de saus toe en haal van het vuur.

Gril de broodjes en beleg ze met de oesterzwammen en daarna met de groenten.

Tip: Graag een vleesvariant? Haal een kip aan’t spit en scheur de stukjes kip uit elkaar. Maak op dezelfde manie klaar als de paddenstoelen en je hebt een broodje pulled chicken. Ook heerlijk op een bordje rijst!

