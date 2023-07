Van mosselen tot tong of pladijs: 5 frisse visgerechten voor een instant zomergevoel

Frisse visgerechten passen perfect bij zomerse temperaturen. Een lekker bordje vis doet meteen een vakantiegevoel opwaaien alsof je in Portugal of Spanje op een terras zit. Je kan dat vakantiegevoel thuis ook oproepen door in je keuken te duiken en één van deze vijf visrecepten van foodblogger Elise Van de Poele klaar te stomen. Van pasta met mosselen tot fish-and-chips of een stevige witvis: zo snel kan het vakantie zijn.

1. Bloemkool-knoflookcrème met tuinbonen en gebakken vis

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 45 minuten

“Hier vullen we het bord met heerlijke groentebereidingen en maken we van de vis het extraatje. Het is een erg verfijnd gerecht, perfect als voorgerecht of lunch.”

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 bloemkool (600 g)

• 200 g gedopte tuinbonen (vers of diepvries)

• 3 teentjes knoflook

• 60 ml olijfolie

• 1 citroen

• 100 g zure room

• 150 ml kippenfond

• peper en zout

• 2 dikke sneden zuurdesembrood

• 4 kleine witte visfilets met vel (tong, pladijs, rode poon)

• boter (hoeveelheid op basis van eigen voorkeur)

Bereidingswijze

Snijd de roosjes van de bloemkool en kook of stoom ze zacht. Giet af en laat goed ­uitlekken.

Kook de tuinbonen 1 minuut in gezouten water, giet af en laat meteen afkoelen onder koud stromend water. Verwijder het vliesje van de tuinbonen en bewaar ze in koud water.

Pel de teentjes knoflook. Laat de knoflook in 60 ml olijfolie op een heel zacht vuur garen. Bewaar de knoflook en de olie.

Doe de bloemkool, gegaarde knoflook, 1 eetlepel citroensap, 100 gram zure room en een scheutje kippenfond in een blender en mix fijn. Voeg extra fond toe als de crème nog wat smeuïger mag zijn. Kruid met peper en zout.

Snijd het brood in kleine blokjes en bak ze in de knoflookolie in een pan goudbruin. Kruid met peper en zout. Als de broodblokjes ­krokant zijn, voeg je de gekookte tuinbonen toe en laat je ze nog 1 minuut meebakken.

Verhit een scheutje olijfolie in een steelpan en bak de visfilets 1 minuut aan elke kant. Kruid met peper en zout en voeg een grote klont boter en enkele druppels ­citroensap toe.

Serveer de bloemkoolcrème met de croutons, tuinbonen en de gebakken vis als topping.

Tip: De bloemkool kan je ook eens vervangen door knolselder, pastinaak of broccoli.

2. Ovenputtanesca met verse tomaten, zeekraal en hondshaai

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 50 minuten

Oventijd: 20 minuten

“Pasta puttanesca is een klassieker met tomaat en kappertjes, maar deze twist is erg leuk, smaakvol en bovendien heel eenvoudig.”

Ingrediënten voor 4 personen

• 800 g vleestomaten

• 2 sjalotten

• 2 teentjes knoflook

• olijfolie

• 4 ansjovisfilets op olijfolie

• 1 el tomatenpuree

• 80 ml witte wijn

• 800 g hondshaai

• 2 el zwarte ontpitte olijven

• 2 el kappertjes

• 150 g zeekraal

• ½ kl chilivlokken

Bereidingswijze

Snijd een kruisje in het vel van de tomaten. Leg ze 1 minuut in kokend water en laat ze meteen schrikken in koud water. Zo kan je eenvoudig het vel verwijderen. Ontpit de tomaten en snijd ze in blokjes.

Pel en snipper de sjalotten fijn. Pel en plet de knoflook. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de sjalot, knoflook en ansjovis zacht aan. Voeg de blokjes tomaat, tomatenpuree en witte wijn toe en laat 15 minuten op een zacht vuur pruttelen.

Snijd de hondshaai in stukken en kruid met peper en zout.

Giet de saus in een ovenschaal. Voeg de olijven, kappertjes en hondshaai toe. Besprenkel met olijfolie en zet 15 tot 20 minuten in de oven. Spoel de zeekraal, besprenkel met olijfolie en chilivlokken, leg op de vis en zet nog eens 1 tot 2 minuten in de oven.

Tip: Heerlijk met brood, krieltjes of pasta! Wil je dit ­gerecht nog sneller maken? Gebruik dan als saus een gekruide passata. Giet de saus in de ovenschaal en volg vanaf daar het recept.

3. Ceviche met muntricotta

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

“Ceviche is gemarineerde rauwe vis, een bijzonder verfrissend en licht gerecht. In deze versie wordt het lekker romig dankzij de Belgische ricotta. De groentjes zorgen voor een krokante toets.”

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 bosje radijzen

• 4 minikomkommers of ½ komkommer

• 1 kleine rode ui

• olijfolie

• 2 limoenen

• suiker

• zout

• 1 handvol verse munt

• 150 g ricotta

• peper en zout

• 3 lente-uitjes

• ½ rode chilipeper

• 300 g heel verse witte vis (kabeljauw, roodbaars, leng …)

• ½ bakje kervel

• 1 bakje aalbessen

Bereidingswijze

Spoel en snijd de radijs en komkommer in fijne plakjes. Pel en snijd de rode ui in heel fijne ringen. Besprenkel alles met olijfolie, limoensap, een snuf suiker en zout. Bewaar in de koelkast.

Hak 6 blaadjes munt fijn. Klop in een blender of met een klopper de ricotta romig met 3 eetlepels olijfolie, de fijngehakte munt en peper en zout. Bewaar in de koelkast.

Voor de ceviche: snipper de lente-uitjes fijn. Ontpit en hak de halve chilipeper fijn. Meng 4 eetlepels limoensap met de lente-ui, chilipeper en een snuf zout. Meng de marinade onder de plakjes vis en laat 30 minuten marineren. Laat niet langer marineren, anders gaar je de vis te lang in het limoensap.

Smeer 2 eetlepels muntricotta op elk bord en beleg met plakjes vis, radijs, komkommer en rode ui en garneer met ­kervel en aalbesjes. Besprenkel met olijfolie, peper en zout. Serveer meteen.

Tip: Rooster een snede zuurdesembrood, besmeer met de ricotta en beleg met de ceviche en de groentjes. Perfect als lunch of hapje.

4. Pasta met mosseltjes, venkel en pastis-kruidenboter

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

“Omdat mosselen smaakbommetjes zijn, kan je met hun kookvocht een overheerlijke pasta maken! Zo heb je niet veel mosselen nodig om een topgerecht te bereiden.”

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de kruidenboter

• 60 g boter

• 2 teentjes knoflook

• 3 takjes dragon

• 4 el pastis

Voor de pasta

• 1 ui

• 2 venkels

• olijfolie

• 400 g linguini of spaghetti

• zout

• 2 kg mosselen

• peper

• extra dragon

Bereidingswijze

Maak eerst de kruidenboter. Zorg dat de boter op kamertemperatuur is. Pel en plet de knoflook. Snipper de blaadjes van de dragon fijn. Meng de boter met de knoflook, dragon en pastis. Zet opzij.

Pel en snijd de ui in fijne reepjes. Snijd de venkel in fijne reepjes. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de ui en venkel zacht. Laat bakken tot alles zacht en lichtjes gekaramelliseerd is.

Kook de pasta beetgaar in gezouten water. Giet af en laat uitlekken. Bewaar een scheutje kookvocht.

Spoel de mosselen. Voeg de helft van de mosselen toe aan de venkel, beleg met de helft van de kruidenboter en kruid met peper. Leg nu de overige mosselen en boter hierbovenop en kruid opnieuw met peper. Dek af en laat op een hoog vuur alle mosselen openen. Schud alles goed op.

Voeg de pasta en het scheutje kookvocht toe aan de mosselen en meng goed. Serveer meteen en garneer met extra dragon.

5. Fish-and-chips in Belgisch bier met ovenfrietjes

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 50 minuten

“Als je dan toch zondigt, doe het dan meteen ook goed! Heerlijk sappige lokale vis in een korstje van Belgisch bier met verse frietjes en tartaar, wat moeten we nog meer zeggen?”

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de tartaar

• ½ sjalot

• handvol peterselie

• 1 el kappertjes

• 100 g mayonaise

• peper en zout



Voor de frietjes

• 800 g frietaardappelen

• olijfolie

• zout

Voor de vis

• 200 g bloem

• 1 kl bakpoeder

• 250 ml Belgisch bier

• 80 ml water

• ½ tl zout

• Frituurolie

• 600 g stevige witte visfilet (stevige witte visfilet uit de Noordzee in dit seizoen is heek, roodbaars, schelvis, zeeduivel en zeewolf)

• bladsalade

• tuinkers

• 1 citroen

• olijfolie

Bereidingswijze

Maak eerst de tartaar. Hak de sjalot, peterselie en kappertjes fijn met een mes of blender en meng met de mayonaise. Kruid met peper en zout en bewaar in de koelkast.

Schil de aardappelen en snijd in frietjes. Leg ze op een bakplaat en besprenkel met olijfolie en zout. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35 tot 40 minuten.

Maak het beslag voor de gefrituurde vis. Meng bloem, bakpoeder, bier, water en zout met een klopper tot een egaal beslag.

Verhit 2 centimeter frituurolie in een pan tot 170 °C. Snijd de vis in 4 grote of 8 kleine gelijke stukken en kruid met peper en zout. Haal een stuk vis door het beslag en frituur onmiddellijk gedurende 5 tot 6 minuten. Herhaal voor de overige vis en laat uitlekken op keukenpapier. Frituur de frietjes nu op 175 °C tot ze goudbruin zijn.

Meng de bladsalade en tuinkers met enkele druppels citroensap, olijfolie en peper en zout. Serveer de gefrituurde vis met de frietjes, tartaar en salade.

Tip: Je kiest natuurlijk voor een smakelijk Belgisch bier voor je beslag. Wie geen bier wil gebruiken, kan het vervangen door spuitwater.

