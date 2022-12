Van menu tot tafelsetting: dankzij deze 5 stappen organiseer je tijdens de feestdagen een stressloos etentje

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In het boek ‘Dinner Served, the art of hosting’ heeft Morgane Van Marcke één doel: makkelijke en toegankelijke recepten geven die je als host makkelijk op tafel zet, waardoor je samen met je gasten kan genieten. “Het is de bedoeling dat op het moment dat die deurbel gaat je eten hooguit nog wat afwerking nodig heeft”, aldus Morgane. “Als je tafel gedekt is en de glaasjes en hapjes voor het aperitief klaarstaan, dan heb je nog rustig tijd om jezelf klaar te stomen en om de minst gestresseerde gastheer of -vrouw van de hele eindejaarsperiode te worden.”

Hoe bereid je jezelf voor?

“Het enige wat volgens mij echt helpt om stress te vermijden is een goede voorbereiding”, vertelt Morgane. “Last minute-opdrachten geven altijd stress. Daar is een simpele oplossing voor. Ben je iets vergeten te maken of is er iets mislukt, laat het dan gewoon vallen. Menu’s zijn meestal toch te groot en jij bent de enige die weet dat er iets overgeslagen wordt.” Ook een plan B in huis hebben kan geen kwaad. “Ben je van plan om een taart te bakken? Voorzie dan ijs in de diepvries, zo hoef je niet in paniek te schieten als je dessert verbrand uit de oven komt.”

Ook als er niets misloopt, zijn er piekmomenten tijdens een dinner party. Op dat moment is hulp van de gasten welkom. “Meestal is er wel iemand die zich aanbiedt om mee het eten naar de tafel te brengen of drank uit te schenken. Maak daar gewoon gebruik van.” En verlies vooral ook niet de reden waarom je het feestje organiseert uit het oog. “Relativeren is de kunst eens je gasten er zijn. Liever een ontspannen avond dan een waarop alles perfect verloopt en jij vergaat van de stress. Het doel van een etentje is gezelligheid en samenzijn met de mensen die je graag hebt.”

Quote Voor het hoofdge­recht kies je liefst een makkelijk gerecht dat snel opgewarmd kan worden als je het op voorhand al hebt voorbereid. Morgane Van Marcke

Stap 1: planning

De eerste fase is cruciaal: een goede planning opstellen. “Om te beginnen stel je een menu samen. Voor het hoofdgerecht kies je liefst een makkelijk gerecht dat snel opgewarmd kan worden als je het op voorhand al hebt voorbereid. Ga voor iets wat je al kent. Zeker als er kinderen mee aan tafel schuiven is het handig om te kiezen voor een allemansvriend, zoals een ovenschotel.”

Stap 2: alles in huis halen

Na de keuze van het menu ga je over naar de volgende klus: een boodschappenlijstje opstellen. “Maak een goed lijstje met alles wat je nodig hebt van hapjes tot dessert en drank. Heb je nog iets nodig om de tafel aan te kleden? Verse bloemen mogen zeker op het lijstje, eventueel ook kaarsen en servetten. Combineer al die boodschappen in één ronde, dan ben je er meteen van af.” Wanneer je die boodschappen doet, kies je natuurlijk zelf. Al is het aan te raden niet meer op de dag van kerstavond alles last minute nog proberen te scoren.

Volledig scherm Morgane Van Marcke over etentjes organiseren: "Combineer al je boodschappen in één ronde, dan ben je er meteen van af." © Morgane Van Marcke

Stap 3: mise-en-place in de keuken

Voorbereiding is de sleutel tot succes. Je eerste werkje zal dus de mise-en-place zijn. Neem je menu erbij en kijk wat je al op voorhand kan klaarmaken en wat je à la minute moet afwerken. “Je kan best eerst alle groenten snijden. Zorg ervoor dat alle andere ingrediënten voor het hoofdgerecht klaar zijn, zodat het koken vlot gaat. Afhankelijk van welk gerecht het is, kan je het al op het vuur of in de oven zetten. Ook als er voor de hapjes snijwerk vereist is, begin je daar bij voorkeur mee. Daarna zet je alles netjes verpakt in de koelkast tot je het nodig hebt.”

Stap 4: tafel dekken

Als in de keuken alles onder controle is, mag je je aandacht verleggen naar de tafel. “Een gezellige tafel is de helft van het plezier, dus daar mag je best wat moeite insteken. Al hoeft dat niet veel te kosten. Een tafelkleed zorgt meteen voor een warme en gezellige sfeer. Je kan gaan voor een felle print, maar als je geen grote collectie tafellinnen hebt, zou ik investeren in één tafellaken in een sobere kleur, dat kan je telkens anders aankleden. Daarnaast zorg je voor een centerpiece. Een mooie vaas met bloemen of een paar hoge kaarsen, moeilijker is niet nodig. Nog een tip: werk in laagjes. Eerst een tafelkleed, daarop placemats, een onderbord, bord, soepbord, ... Dat zorgt voor een mooi gevulde tafel die toch harmonieus is.”

Extra tafeltips - Zorg dat je centerpiece niet te hoog is zodat je gasten elkaar nog kunnen zien

- Prints en kleur mogen zeker, maar overdrijf niet. Een beetje meer van hetzelfde werkt beter dan veel verschillende dingen

- Een thematafel is al snel te veel: kies bijvoorbeeld wel voor kerstkleuren zoals groen en rood, maar blijf weg van kerstballen, glitter of kerstboompjes

- Met kaarsen kan je nooit verkeerd doen: kaarsen zijn een must voor de feestdagen omdat ze voor gezellig licht zorgen. Beperk je best tot twee kleuren kaarsen en speel met hoogte: theelichtjes, dunne, dikke, hoge en lage kaarsen.

- Verse bloemen maken élke tafel af: je hebt niet veel nodig, met één pakje uit de supermarkt kan je verschillende kleine vaasjes vullen

Stap 5: een uur voor de bel gaat

Als alles goed gaat, zijn de grote voorbereidingen onder controle en kan je aandacht geven aan de details. “Voor het aperitief zijn bubbels uiteraard een goede keuze tijdens de feestdagen. Maar je mag gerust eens de feestelijke toer opgaan. Er bestaan heel lekkere siropen of melanges die je samen met wat fruit bij de bubbels kan doen. Ook een lekker cocktail of mocktail zorgt voor een eyecatcher bij binnenkomst. Zorg dat de glazen en hapjes klaarstaan op het moment dat je gasten binnenkomen, dat is het ultieme welkom: het feesten kan meteen beginnen.”

3x klein feestbudget met groots effect 1. In supermarkten vind je cava en prosecco van behoorlijke kwaliteit voor weinig geld die zeker even lekker zijn als een duurdere fles.

2. Ga eens voor plantaardige hapjes. Vlees, vis en zuivel zijn vaak veel duurder dan groenten. Ook soep is een winnaar: feestelijk en toch niet duur. Uiteraard kan je deze tip ook doortrekken naar de andere gerechten als je gezelschap ervoor openstaat.

3. Voor de aankleding van de tafel is creativiteit je beste vriend: gebruik wat je in je kasten hebt en kijk wat je tweedehands kan vinden. In combinatie met kaarsen wordt het vanzelf gezellig.

