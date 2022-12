Van Lotus tot Delhaize: wat is de lekkerste speculoos? Bakker Toon De Klerck proeft er 10. “Deze merken geven dezelfde speculaas aan andere prijs”

“49 procent van jongeren is beschaamd om koffie met koemelk te bestellen in het openbaar”: hoe zien hun eet- en drankge­woon­tes eruit?

De tijden dat je als je een cappuccino bestelde maar keuze had uit één type (koe)melk, liggen ver achter ons. Vandaag kan je ook een wolkje soja-, amandel- of havermelk in je koffie krijgen. Naast een veranderende keuze in aanbod, is het vooral de vraag van de consument die zich wijzigt. Hoe zien de eet- en drankgewoontes van de millennials en gen Z’ers eruit vandaag?

18 november