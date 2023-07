Van linguine arrabiata tot risotto met mosselen: 5 Italiaanse recepten om vakantie in je bord te brengen met dit regenweer

Deze week in de wereld op je bord: de Italiaanse keuken. Foodblogger Chloé Lauwers bracht er een heel kookboek over uit en neemt je in 5 frisse recepten mee in de cucina die tijdens het regenweer de zon in je bord brengt;

Maandag: linguine arrabiata met geroosterde paprika en ricotta

“Vandaag maken we een klassieker met een twist: linguine arrabbiata met extra geroosterde paprika. En in plaats van Parmezaanse kaas, werk je dit recept af met ricotta.”

Volledig scherm Linguine © Heikki Verdurme

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten

500 g linguine

250 g kerstomaatjes

1 fles passata (ca. 700 ml)

2 rode paprika’s

2 gele paprika’s

1 chilipeper

snuifje chiliflakes

1 tl gedroogde oregano

handvol verse basilicum

200 g ricotta

2 tl honing

olijfolie

peper

zout

chiliolie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de paprika’s in vieren. Marineer ze in olijfolie, peper en zout. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze ongeveer 20 minuten (tip: je kan ze ook op de grill leggen).

Snijd de kerstomaatjes in tweeën en snijd de look en chilipeper fijn. Stoof ze aan in een scheutje olijfolie. Kruid met peper, zout, gedroogde oregano en een snuifje chiliflakes. Stoof de basilicumblaadjesmee aan, maar bewaar er zeker nog wat voor de afwerking. Voeg ten slotte ook nog 2 tl honing toe voor een lichtzoete touch.

Blus met de passata en laat de saus even op een laag vuur sudderen.

Kook ondertussen de pasta volgens de verpakking en bewaar ongeveer 1 dl kookvocht.

Giet de pasta af. Meng ze samen met het kookvocht onder de saus. Roer tot je een geheel krijgt.

Snijd de geroosterde paprika in reepjes. Meng ze onder de pasta. Verkruimel de ricotta over de pasta, en werk af met basilicumblaadjes en een beetje chiliolie (of basilicumolie).

TIP. Je kan de paprika’s ook op de grill leggen.

Dinsdag: saltimbocca van kalkoen met asperges

“Normaal wordt saltimbocca bereid met kalfsvlees, maar ik koos voor kalkoen. Het zoute hammetje rond de kalkoen maakt dit gerecht verslavend lekker.”

Volledig scherm Saltimbocca van kalkoen met groene asperges - Chloé Cucina © Pelckmans

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten

500 g kalkoenlapjes

6 à 8 plakjes prosciutto

4 el bloem

1 dl witte wijn

1 teentje look

klontje boter

600 g groene asperges

enkele blaadjes verse salie

satéprikkers/tandenstokers

Zo maak je het

Neem een bord en verdeel de bloem er gelijkmatig over. Dompel de kalkoenlapjes in de bloem. Leg 1 of 2 plakjes prosciutto op het kalkoenlapje.

Prik er vervolgens een blaadje salie op met een tandenstoker. De tandenstoker houdt alles goed bij elkaar tijdens het bakken.

Zet een pan op het vuur en smelt hierin een klontje boter. Voeg een geplet teentje look en de salieblaadjes toe, zodat ze hun smaak alvast afgeven.

Bak de kalkoenlapjes aan beide kanten. Ik bak eerst de kant met de prosciutto. Als beide kanten gebakken zijn, blus je met de witte wijn. Laat alles op een middelhoog vuur staan.

Snijd de eindjes van de asperges eraf. Neem een andere pan en stoof de asperges aan in olijfolie. Zorg ervoor dat de pan goed heet is. Breng op smaak met peper en zout.

De asperges moeten nog een beetje al dente zijn. Ze hebben dus slechts enkele minuutjes nodig.

Verdeel de saltimbocca’s over de borden en leg er wat groene asperges bij en serveer warm.

TIP. Zet het vuur zeker niet de hard bij het bakken van het vlees.

Woensdag: limoncello-cheesecake

“Een superfris dessert waar je iedereen mee kan plezieren! Ik kan dit zelfs eten als ontbijt, no joke. Het receptje heb ik gekregen van mijn liefste oma. Zij heeft mij de kneepjes van het vak al vroeg aangeleerd.”

Volledig scherm Limoncello-cheesecake van Chloé Lauwers © Heikki Verdurme

Voor 1 taart

Bereidingstijd: 35 minuten (+ 4 uur opstijftijd van bodem tot volledige taart)

Ingrediënten

2 dl limoncello

300 g zandkoekjes

70 g pistachenootjes (+ extra)

75 g boter

75 g suiker

250 ml volle room

250 g volle kaas

250 g halfvolle kaas

100 g zure room

2 eiwitten

5 gelatineblaadjes

enkele blaadjes munt ter afwerking

Zo maak je het

Mix de zandkoekjes in een blender met de gesmolten boter en de pistachenootjes tot een zanderig geheel.

Neem een bakvorm (diameter 21 cm) en bekleed die met bakpapier. Druk het koekjesmengsel stevig met een lepel aan in de bakvorm.

Zet de bakvorm in de koelkast. Als de boter hard wordt in de koelkast, zal de bodem stevig worden.

Verwarm ondertussen de limoncello op een zacht vuur (niet koken) en los de suiker erin op.

Laat de gelatine enkele minuten weken in koud water, wring ze uit en laat ze ook oplossen in de limoncello.

Laat het limoncellomengsel een beetje afkoelen en meng de (half)volle kaas en zure room eronder. Klop de volle room op tot de dikte van yoghurt en meng bij de rest. Klop als laatste de eiwitten goed stijf en spatel ze onder het mengsel.

Giet het mengsel in de bakvorm. Na 2 à 3 uur in de koelkast zou de taart opgesteven moeten zijn. Werk af met wat extra fijngehakte pistachenootjes en een blaadje verse munt.

TIP. Je kan de bodem al makkelijk een dag op voorhand maken, zodat je daar minder tijd mee verliest de dag zelf. Zeker aangezien de taart zelf ook nog eens 2 tot 3 uur moet opstijven.

Donderdag: risotto met saffraan en mosselen

“Zoals de echte Italianen ben ik ook een enorme fan van risotto. Eens je doorhebt hoe makkelijk het is om risotto te maken en hoeveel variaties ervan bestaan, zet je het elke week op tafel. De saffraan maakt deze risotto extra uniek van smaak.”

Volledig scherm Risotto met mosselen en saffraan © Heikki Verdurme

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten

300 g risottorijst

1 l visbouillon

scheutje witte wijn

2 kg mosselen

enkele draadjes saffraan

1 ui

3 teentjes look

300 g kerstomaatjes

handvol verse peterselie

olijfolie

peper

zout

Zo maak je het

Stoof de risottorijst aan in een scheutje olijfolie tot hij glazig is. Blus met een scheutje witte wijn en voeg vervolgens beetje bij beetje de visbouillon toe. Doe er de draadjes saffraan bij.

Blijf bouillon toevoegen tot de risottorijst al dente is. Snijd de ui en look fijn. Stoof ze aan in een grote pot met een scheutje olijfolie.

Snijd de kerstomaatjes in tweeën en stoof ze mee aan. Kruid met peper en zout.

Voeg de mosselen toe en zet het deksel op de pot. Schud af en toe alles eens goed om. Als de mosselen allemaal openstaan, zijn ze klaar.

Meng de mosselen en het vocht (hier zit veel smaak in!) onder de risottorijst. Hak de peterselie fijn.

Verdeel de risotto en mosselen over de borden. Werk af met de peterselie. Italianen eten nooit Parmezaanse kaas met zeevruchten. Nu wil ik een kleine confession doen: ik doe dat wel af en toe. Dus als je er net als ik niet aan kan weerstaan, laat je dan vooral lekker gaan.

TIP. Check de prijzen in de supermarkten om te vergelijken waar je de goedkoopste mosselen vindt.

Vrijdag: bruschetta met regenboogtomaatjes, pistachepesto en parmezaan

“Bruschetta mocht echt niet ontbreken in dit Italiaanse boek. Je kent ongetwijfeld de klassieke bruschetta, maar ik geef er graag een kleine twist aan met pistachepesto. De regenboog op je bord is mooi meegenomen!”

Volledig scherm Bruschetta van Chloé Lauwers © Heikki Verdurme

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 10 minuten

Ingrediënten

2 kleine ciabattabroden (of 1 groot)

400 g kerstomaatjes (in verschillende kleuren)

20 g geroosterde pijnboompitten

20 g pistachenoten (+ extra)

40 g Parmezaanse kaas (+ extra)

40 g basilicum (+ extra)

scheutje olijfolie

scheutje water

1 teentje look

sap van ½ citroen

basilicumolie

Zo maak je het

Snijd de ciabattabroden in stukken en vervolgens doormidden. Bak ze kort aan in een scheutje olijfolie zodat ze extra krokant zijn.

Snijd de kerstomaatjes in kleine stukjes. Breng op smaak met peper, zout en basilicumolie.

Maak de pistachepesto door de pistachenoten, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, basilicum, het teentje look, het citroensap, de olijfolie en het scheutje water te mixen in een hakmolentje.

Smeer de pesto over de krokante ciabatta. Lepel er wat van de tomaatjes over en werk af met wat extra blaadjes basilicum en versgeraspte Parmezaanse kaas.

TIP. Perfect om een apéro in het weekend mee te starten!

Vind meer Italiaanse recepten in Chloé Cucina van Chloé Lauwers bij Uitgeverij Pelckmans.

Volledig scherm Chloé Cucina - Chloé Lauwers (cover) © Pelckmans

Lees ook: