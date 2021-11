Van Libanese hapjes tot een côte à l’os van één kilo: de 5 beste adresjes voor foodsharing van dit moment

RESTOWIJZER. Keuzestress op restaurant, we kennen het allemaal. Zeker wanneer alles er zo lekker uitziet, krijg je dikwijls zin om ook andere gerechten te proeven. Wij tippen vijf adresjes in Vlaanderen, waar je samen met je gezelschap tal van hapjes en gerechten deelt.

West-Vlaanderen

Stout - Oostende

Wat?

Stout doet zijn naam eer aan. Op een geheel eigenzinnige wijze biedt het een unieke combinatie van American streetfood, speciale bieren en gewaagde cocktails. Het Oostends karakter van de zaak is er te voelen tot op de menukaart: die is (inclusief een stevige portie humor) in West-Vlaams dialect geschreven. En als de menukaart je nog niet van je sokken blaast, doet het leuke interieur dat wel. Misschien ken je zijn kleine broertje La Siësta al?

Op de kaart?

Stout staat gelijk aan ‘Amerikaanse keuken’ en ‘Smoked en grilled’. Al het vlees, vis en gevogelte wordt er urenlang gegaard in bier of whisky. Op het bord worden ze vergezeld met handgesneden frietjes en andere lekkernijen. Bekijk hier het volledige menu.

Prijs?

Sharingplates: 7 - 21 euro

Hamburgers: 17,5 - 19 euro

Cocktails: 5,5 - 11 euro

Waar?

Wittenonnenstraat 29, 8400 Oostende

Vlaams-Brabant

Brokki - Vilvoorde

Wat?

Brokki is een fusionrestaurant in het Vilvoordse. Het warm en gezellig pand is ingekleed met meubels en kunst uit eigen stad. De geur van lang gegaard vlees, vis en groenten doen je uitkijken om lang te tafelen. En maar goed ook, want van een assortiment van mezze en een vegan-vlees burgermenu moet je uitgebreid genieten.

Op de kaart?

Als starter kan je kiezen tussen vijf soorten mezze. Ideaal om te delen met de hele tafel. Maar ook de keuze van het hoofdgerecht hoeft er geen moeilijke te zijn (of wel?). Brokki biedt vijf soorten hamburgers aan (inclusief een vegan variant) met huisgemaakte broodjes.

Prijs?

Burgers: 13,5 - 16,5 euro

Eén mezze naar keuze inbegrepen bij hamburger

Waar?

Leuvensestraat 66, 1800 Vilvoorde

Antwerpen

Yalla Yalla - Berchem



Wat

Met de Yalla Yalla foodbar heeft het mooie Berchem er een heerlijke Libanees bij. Voor de Gentenaren onder jullie doet die naam misschien al een belletje rinkelen. Het hippe interieur zet de toon voor een hip concept: foodsharing en originele cocktails.

Op de kaart?

Warme en koude mezze om te delen met je gezelschap, zoals hummus, fatoush, lamskroketjes en flatbread met halloumi. Verder vind je er Libanese klassiekers met een twist. Zo werd de klassieke Fatteh op basis van geroosterd brood omgetoverd tot Libanese nacho’s. Falafel is er te verkrijgen in wraps en bowls. De drankenkaart wordt vervolledigd met cocktails op basis van huisgemaakte kruidensiropen en een eigen Yalla Yalla bier. De rest van het menu vind je hier.

Prijs?

Falafel (bowl of wrap): 9,5 - 17,5 euro

Warm of koude Mezze: 4,5 - 9 euro

Waar?

Tramplein 2, 2600 Antwerpen

Limburg

Boef - Tongeren

Wat?

Boef nam zijn intrek in het Oud Hospitaal in Tongeren. Hoewel je er vooral zuiderse hapjes zult vinden, laat de tapas-en cocktailbar je letterlijk proeven van landen over de hele wereld. In de binnen én buitenkeuken- van Boef kan je dan ook tijdens alle seizoenen terecht.

Op de kaart?

Een mix van gerechtjes van overal ter wereld, geserveerd op plankjes en bordjes om te delen. Van kleine knabbels als Pimentos del Padron of huisgemaakt brood tot tagliata van rundsvlees, inktvis of zalm van de plancha met verse frietjes of patatas bravas. Honger? Bekijk hier de rest van het menu.

Prijs

Tapas/gerechten: 4 - 16 euro

Boefplank met meerdere gerechtjes: 35 euro

Waar?

Clarissenstraat 2, 3700 Tongeren

Yalo Hotel - Gent

Wat?

Yalo is een nieuw restaurant (en bar) in het Gentse. Het stijlvolle interieur zorgt ervoor dat je jezelf in het midden van de roaring twenties waant. De bar en het restaurant zijn onderdeel van het gelijknamige hotel. Al hoef je geen hotelgast zijn om te genieten van de verfijnde menukaart.

Op de kaart?

Delen staat centraal in het concept van Yalo. Dat is maar goed ook, want er zijn verschillende bordjes waarvan je wil proeven. Je kan onder meer kiezen tussen een selectie vis, vlees en veggie gerechtjes. Als hoofdgerecht - ook te delen - kan je kiezen voor een côte à l’os van 1kg(!). Of een sappig stukje bresse kip met geroosterde limoen. Bekijk hier het volledige menu.

Prijs

Starters om te delen: 7,5 - 24 euro

Hoofdgerecht om te delen: 24 - 95 euro

Waar?

Brabantdam 33, 9000 Gent

