Van leuke hebbedingetjes tot handige tools voor de gepassioneerde hobbykok: professionele foodies tippen 20 culinaire cadeaus onder de 50 euro

Antwerpen Antwerpe­naar Jonas Kellens is amper 30 en al ‘gastheer van het jaar’: “Weten welke klant rechts- of linkshan­dig is, maakt het verschil”

De restaurantbijbel Gault&Millau heeft gesproken: Jonas Kellens (30) uit Antwerpen is gastheer van het jaar. Wie komt dineren in het Japanse belevingsrestaurant DIM Dining op de Vrijdagmarkt mag naast authentieke sake en fine dining dus ook exquisiete service verwachten. En dat komt niet vanzelf, weet Kellens: “Je team blijven motiveren is uitdagend, maar het is de sleutel tot succes.”

13 december