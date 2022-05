Ons land telt voorlopig 137 sterrenrestaurants tot de volgende Michelin-uitreiking aanstaande maandag 23 mei. De plaatsen in de restaurants zijn felbegeerd, maar hoeveel betaal je gemiddeld in een sterrenrestaurant? Is die prijs op elk moment even hoog en verandert die wanneer een chef een ster extra krijgt? HLN Eten zet op een rijtje hoe diep je in je buidel moet tasten voor je volgende culinaire bezoek.

Op maandag 23 mei vindt de uitreiking van de Michelinsterren 2022 plaats. Welke Belgische restaurants behouden hun eerste, tweede of derde ster? En welke topchefs krijgen er één bij of verliezen er één? HLN Eten bundelt al je Michelin-vragen hier, zodat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Wat is het prijsverschil tussen een-, twee- en driesterrenrestaurant?

Voor een diner in een zaak met één ster, waarvan ons land er 111 telt, variëren de prijzen het meest. Meestal blijven de menu’s hier onder de 100 euro per persoon en kan je kiezen voor een gang minder dan het vaste menu voorstelt. Bovendien zijn de prijzen van de gerechten die je à la carte bestelt best betaalbaar.

Quote In een tweester­ren­res­tau­rant betaal je gemiddeld 150 tot 200 euro voor een menu met meerdere gangen.

In één van de 24 tweesterrenzaken in België betaal je al iets meer: gemiddeld 150 tot 200 euro voor een menu met meerdere gangen. Bij iets jongere chefs merk je wat meer rock-’n-roll in hun menu- en prijszetting. Bij restaurant Boury (**) van Tim Boury werken ze bijvoorbeeld niet met een klassiek wijnarrangement, maar wel met wijnen per glas. Daarnaast kan je er zelfs kiezen voor aangepaste bieren. Bij Hostellerie Le Fox (**) in De Panne kan je dan weer kiezen voor het gewone menu aan 140 euro of gaan voor de ‘light-versie’ van 110 euro.

Wat de driesterrenzaken in ons land betreft, zijn er maar twee ter vergelijking: Hof van Cleve van Peter Goossens en Zilte van Viki Geunes. Hier tel je minstens 270 euro neer voor een menu. In Zilte heb je voor die prijs een zevengangenmenu met de keuze tussen vlees of vegetarisch. In beide gevallen blijft de prijs gelijk. Bij Het Hof van Cleve kost een zevengangenmenu zonder wijnen 410 euro per persoon. Ga je voor de vegetarische optie, dan kom je toe met 390 euro per persoon.

Waarom zijn (sommige) sterrenrestaurants duurder dan ‘gewone’ restaurants?

Het is natuurlijk niet voor niets dat in recensies niet alleen punten uitgedeeld worden voor het eten, maar dat ook de sfeer en bediening een score krijgen. De meeste (sterren)zaken steken evenveel werk in de aankleding van het pand als in de dressering van het gerecht op het bord. Designmeubels, prachtig tafellinnen, uniek servies en kunst als blikvangers aan de muur zijn geen uitzondering. Kostenplaatje nummer één: de setting moet een stevige wow-factor hebben.

Volledig scherm In sterrenrestaurants investeren ze sowieso ook in de (interieur)details van de zaak: bij Le Pristine tafel je bijvoorbeeld in een gezellige patio en eet je van het gepersonaliseerde servies van Sergio Herman. © Le Pristine

Ook de hospitality moet piekfijn in orde zijn. Vanaf je binnenkomst zorgt een gastvrouw of -heer dat je je de hele avond welkom voelt, dat je alles weet over de gerechten die ze serveren en dat je niets tekortkomt. Dat brengt kostenplaatje nummer twee mee: personeel. “Wij hebben een restaurant van 14 tafels en we ontvangen tussen de 30 à 40 personen”, vertelt Michaël Vrijmoed van restaurant Vrijmoed (**). “Met onze omzet moeten we 13 fulltime medewerkers kunnen bekostigen.” Peter Goossens van het Hof Van Cleve telde voor de coronaperiode jaarlijks zo’n miljoen euro neer voor personeelskosten. Tijdens corona moest hij maar de helft van het personeel betalen, waardoor hij meer winst overhield.

Quote Met onze omzet moeten we natuurlijk ook al onze fulltime medewer­kers kunnen bekostigen, dat zit mee in de prijs. Michaël Vrijmoed, restaurant Vrijmoed (**)

De derde kostfactor ligt voor de hand: de foodcost van de gerechten zelf. Ingrediënten van topkwaliteit, seizoens- en luxeproducten zoals kreeft, kaviaar, truffel en wagyu beef zijn een opvallende constante op de menukaarten. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan vast. “Je zal niet rijk worden door een sterrenrestaurant te runnen, maar daarvoor doen chefs het ook niet”, vat chef Dominique Tondeurs van restaurant Libertine in Erpe samen. Het spreekt voor zich dat die drie factoren mee in de rekening inbegrepen zitten.

Wat betekenen de Michelinsterren? • Eén ster: de keuken is van hoge kwaliteit en mag zeker op je culinaire lijstje als je in de buurt bent. • Twee sterren: de keuken is uitstekend en je wil er graag naartoe rijden. • Drie sterren: de keuken is uitzonderlijk, je plant er een heel tripje voor om er te kunnen gaan eten.

Hoe meer naamsbekendheid, hoe duurder

Een andere wetmatigheid: ga je eten bij een bekende chef die ooit bekroond werd met meerdere Michelinsterren, dan is de kans groot dat de rekening hoog blijft, ook al heeft de chef (nog) geen ster in zijn nieuwe zaak. Het menu dat Geert De Mangeleer in Hertog Jan serveert in Botanic Sanctuary in Antwerpen, is daar een mooi voorbeeld van. Je betaalt er zo'n 350 euro voor een maaltijd op het ritme van de seizoenen. Ook in Le Pristine van Sergio Herman, amper een paar panden verderop in dezelfde straat, moet je rekening houden met een stevig prijskaartje van 60 euro voor een hoofdgerecht dat je à la carte kan bestellen. Uitzondering die de regel bevestigt, is misschien chef Geert Van Hecke, die in zijn nieuw concept Zet’Joe 97 euro vraagt voor drie gangen en 135 euro voor vijf gangen. Geen slechte prijs voor een etentje bij een chef die jarenlang drie sterren van de gastronomische hemel kookte in De Karmeliet.

Volledig scherm In de nieuwe Hertog Jan van voormalig driesterrenchef Gert De Mangeleer betaal je nu, zonder ster, evenveel als in de twee driesterrenresaurants van het land. © Hertog Jan

Quote Op vrijdag- en zaterdag­avond betaal je sowieso de volle pot, op andere momenten kan je geluk hebben met een goedkoper lunch- of weekmenu.

Zo bespaar je geld in een sterrenrestaurant

Struikelt je budget over de eindafrekening? Dan zijn er gelukkig andere opties waarmee je nog steeds volop kan genieten van een culinair sterrenbezoek. Een eerste tip: kies het moment waarop je gaat eten zorgvuldig uit. Dat moment is cruciaal voor de prijs. Op vrijdag- en zaterdagavond betaal je sowieso de volle pot en is er vaak alleen keuze uit de topmenu’s met meerdere gangen. Op andere dagen zijn er daarentegen kleinere menu’s beschikbaar.

Met een beetje geluk bots je op sterrenrestaurants zoals Boo Raan (*), die hun prijs even laagdrempelig houden als voor de bekroning. Een hoofdgerecht scoor je hier voor amper 23 euro. Simpelweg omdat ze hun klanten dezelfde ervaring willen bieden waarvoor ze de ster in de eerste plaats kregen. Verder is een lunchmenu meestal een goedkopere keuze. In restaurant Zilte kan je tijdens de middag de kunsten van Viki Geunes ontdekken voor amper 165 euro: dat is maar liefst 105 euro uitgespaard tegenover het diner. In veel zaken met één ster kom je er op die momenten zelfs al met 50 euro of minder. Tafeltje boeken dan maar?



Volledig scherm Boo Raan (*) houdt zijn prijzen even laag als voor ze een ster kregen, omdat ze hun klanten exact dezelfde ervaring willen bieden als degene waarvoor ze die ster kregen. © Boo Raan

VIDEOREEKS: Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt achter de schermen van een sterrenrestaurant? Hieronder vind je een preview van onze exclusieve binnenkijkers in de keuken van 6 sterrenchefs.

