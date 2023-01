Van klassieke tot vergeten groenten: deze 5 recepten tover je volgende week met veel plezier op tafel

Maandag: groentelasagne met pompoen en spinazie van Sandra Bekkari

Sandra: “Mijn favoriete keuken is de mediterraanse, daarom experimenteer ik graag met wat zuiders geïnspireerde gerechten. Voor deze romige lasagne koos ik ervoor om met pompoenvellen te werken: een goed idee om wat meer groenten (én kleur) in je gerecht te smokkelen! Deze groentenboost zal je zeker deugd doen tijdens deze regenachtige weken.”

Volledig scherm Groentelasagne met pompoen en spinazie van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten + 30 minuten in de oven

€ 5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

2 tenen knoflook

350 g verse spinazie

1 rode ui

200 g rundergehakt

400 g tomatenblokjes (vers of uit blik)

70 g tomatenpuree

½ tl harissapasta

1 el Italiaanse kruiden

1 ei

200 g ricotta

60 g gratinkaas

250 g pompoenvellen

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Hak de knoflook fijn.

Stoof een teen knoflook aan in olijfolie. Voeg de spinazie toe en laat slinken.

Hak de rode ui fijn.

Doe de spinazie in een zeef en duw het overtollige vocht eruit.

Doe een scheut olijfolie in dezelfde pot van de spinazie. Stoof de ui en de knoflook aan, voeg het gehakt toe en bak rul. Voeg de tomatenblokjes, de tomatenpuree, harissapasta en de Italiaanse kruiden toe. Kruid met peper en een snufje zout. Laat 10 minuten sudderen.

Roer het ei los en meng met de ricotta en de helft van de gemalen kaas.

Voeg toe aan de spinazie en meng. Kruid met peper, een snufje zout en meng.

Maak laagjes in een ingevette ovenschotel met olijfolie: een laagje pompoenvellen, tomatensaus, spinazie en herhaal dat een aantal keren. Werk af met de rest van de gemalen kaas en zet 30 à 35 minuten in de oven.

Tip: Pompoenvellen kan je voorgesneden kopen in sommige supermarkten. Als je ze niet kan vinden, kan je ook een butternutpompoen in dunne plakjes snijden. Blancheer of stoom de pompoenplakjes even vooraf of zet de lasagne eerst 15 minuten afgedekt in de oven.

Dinsdag: witloof met pens van Piet Huysentruyt

Piet: “Witte pens is ongetwijfeld één van mijn favoriete ingrediënten. Zo lekker als de pensen die mijn moeder voor mij kocht vroeger, heb ik ze nooit meer gevonden, maar gelukkig kan ik ze wel op dezelfde manier klaarmaken. Een topper, zeker met witloof!”

Volledig scherm Witloof met witte pens van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3,60

Ingrediënten voor 4 personen

1 appel

4 stronkjes witloof

4 greepjes veldsla

1 el mosterd

8 el arachideolie

2 el gewone natuurazijn

4 witte pensen

2 el walnoten, fijngehakt

boter

kervelpluksels

Zo maak je het

Snijd de appel met de schil aan in blokjes van 1 cm.

Snijd de witloofstronkjes fijn en meng ze met de versneden appel en de veldsla.

Meng de mosterd met de azijn en de arachideolie tot een vinaigrette.

Snijd de witte pensen in plakjes van ongeveer 3 cm dik en bak ze in de bruine boter. Je kan de worsten ook in zijn geheel bakken als je dat lekkerder vindt.

Meng de sla vervolgens met de vinaigrette en schik op het bord, samen met de stukjes gebakken pensen. Overstrooi met de fijngehakte noten en wat kervelpluksels

Serveer er eventueel puree of een gestoomde aardappel in de pel bij.

Tip: Je kan de worsten ook in zijn geheel bakken als je dat lekkerder vindt.

Woensdag: pompoensoep met tomaat en balletjes van Sandra Bekkari

Sandra: “Het pompoenseizoen is volop bezig. Ik zet graag pompoensoep, pasta met pompoen of een ovenschotel met deze heerlijke herfstgroente op tafel. Deze combinatie van pompoen en gember zit vol vitaminen en mineralen die je weerstand een boost geven. Dit geeft een onmiskenbare smaak die kruidig, zoet, fris en pittig tegelijk is.”

Volledig scherm Pompoensoep met tomaat en balletjes van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4,20

Ingrediënten voor 1 pot soep

1 grote, rode ui

2 cm verse gember

2 teentjes knoflook

1 steranijs

2 tl ras el hanout

1 butternutpompoen

2 l groentebouillon

1 fles passata (690 ml)

250 g (glutenvrij) kippengehakt

Zo maak je het

Snijd de ui en de gember fijn en pers de knoflook.

Stoof in een pot de ui en knoflook aan in olijfolie. Voeg de steranijs, gember en ras el hanout toe en laat even meestoven.

Snijd de pompoen in blokjes, voeg toe aan de pot en stoof even mee.

Voeg de groentebouillon en de passata toe, kruid met peper en zout en breng aan de kook. Laat koken tot de pompoenblokjes zacht zijn (± 15 à 20 minuten). Verwijder de steranijs.

Rol het kippengehakt in balletjes.

Mix de soep, voeg de gehaktballetjes toe en laat nog enkele minuten meekoken. De kippenballetjes moeten helemaal gaar zijn.

Werk af met verse koriander of bladpeterselie.

Tip: Zin in een krokantje in je soep? Voeg wat geroosterde pompenpitjes toe. Dit geeft een heerlijke extra crunch.

Donderdag: gebakken schorseneren met kabeljauw van Piet Huysentruyt

Piet: “Schorseneren behoren tot de ‘vaak vergeten groenten’, maar ik haal ze met plezier weer uit de vergetelheid. Laat je niet afschrikken door hoe ze eruitzien: ze zullen heerlijk smaken als je het receptje volgt!”

Volledig scherm Gebakken schorseneren met kabeljauw van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 3,70

Ingrediënten voor 4 personen

480 g kabeljauw op het vel

olijfolie

bloem

verse schorseneren

2 el peterselie, fijngehakt

1 teentje look, fijngehakt

1 dl water

1 kl visbouillon

sap van een citroen

120 g boter + wat extra

Zo maak je het

Was en schil de schorseneren tot al het zwart weg is. Snijd ze vervolgens in stukken van 5 cm en schik onmiddelijk in water, samen met het sap van een halve citroen. Zo voorkom je dat de schorseneren bruin worden.

Smelt wat boter in een pan en bak de schorseneren zachtjes gaar tot ze op het einde een licht bruin korstje krijgen. Voeg de look toe, samen met de fijngehakte peterselie. Blus met het water, het sap van de halve citroen en de visbouillon. Laat het geheel voor de helft inkoken en werk op met de koude klontjes boter.

Neem ondertussen een antikleefpan. Kruid en bebloem de kabeljauw en bak hem mooi bruin aan in de olijfolie. Dat duurt ongeveer 3 minuten langs elke kant, afhankelijk van de dikte van de vis.

Serveer de vis en de schorseneren met aardappelpuree.

Tip: Als je de verse schorseneren niet ziet zitten, is er niets mis met schorseneren in bokaal aan te kopen.

Vrijdag: taco met steak en burrata van Jelle Beeckman

Jelle: “Burrata is een extra smeuïge mozzarella en daardoor is hij in deze taco de perfecte vervanger voor een romige saus. Klaar in een wip en op in twee happen. Hop, de keuken in en koken maar!”

Volledig scherm Taco met steak en burrata van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 15-20 min

Prijs: € 4,20

Ingrediënten voor 4 personen

4 à 6 wraps (16 cm diameter, of steek kleine rondjes uit grote wraps)

300 g steak

peper en zout naar smaak

1 el Provençaalse kruiden

1 zoete paprika

½ teentje look

2 tomaten

½ rode ui

verse chilipeper (naar wens)

sap van ½ limoen of citroen

1 tl honing

paar takjes bieslook

2 bollen burrata

olijfolie

Zo maak je het

Haal de steak een halfuur voor het bakken uit de koelkast. Kruid met peper, zout en Provençaalse kruiden.

Schil de zoete paprika en snijd in erg fijne blokjes. Snijd de tomaat in plakjes en dan in fijne blokjes. De zaadjes gebruik je niet. Snipper de ui fijn. Doe alle groentjes in een mengkom. Voeg eventueel ook wat fijngesneden chilipeper toe en pers de look erbij. Kruid met peper, zout en het limoen- of citroensap.

Doe een scheutje olijfolie in een kleine pan. Bak de steak krokant in ongeveer 2 minuten aan beide kanten. Haal uit de pan en laat 2 minuten rusten. Snijd in fijne plakjes en kruid bij met peper en zout.

Verwarm de wrap 30 seconden in de microgolfoven of in de pan. Beleg met een stukje burrata, de steak en daarna de salsa. Werk af met fijngesneden bieslook

Voor een vegetarisch alternatief kan je een aubergine bakken in plaats van een steak.

Tip: Als je geen burrata kan vinden dan is mozzarella ook zeker een goede keuze!

