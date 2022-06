Van kippenworstjes in de oven tot salade met burrata: deze 5 gerechten van het HLN Eten-weekmenu kook je voor amper 20 euro

WeekmenuOp geld besparen we allemaal graag, maar op smaak liever niet. Deze vijf nieuwe gerechten van het HLN Eten-weekmenu voorzien in beide noden: betaalbaar en tegelijkertijd nog lekker. De kippenworstjes zijn ideaal voor de kinderen, de aardbeienmuffins neem je vrolijk mee naar het werk en die salade met burrata? Die schreeuwt zomer uit. Aan tafel!

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: ovengerecht met lentegroenten, kippenworstjes en groene pesto

Nog wat groente-en aardappelrestjes over na het weekend? Dan is dit ovengerecht de ideale manier om ze op te gebruiken. Bijna geen werk, want de oven doet alles voor jou.

Volledig scherm Ovengerecht met lentegroenten, kippenworstjes en groene pesto van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 35 minuten

€ 5,5/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 sjalotjes, in partjes

• 2 middelgrote zoete aardappelen of gewone aardappelen

• 2 rode of oranje paprika’s

• 2 venkelknollen

• handje rucola

• 600 g kippenworstjes

• olijfolie

• peper en zout

Voor de pesto

• 1 handvol basilicumblaadjes

• 1 handvol peterselie

• 30 g pijnboompitten

• 40 g parmezaanse kaas

• 3 el mayonaise

• 1 el zure room

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 210 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Snijd de aardappelen in partjes, maar schil ze niet. Snijd de venkel in plakken van 1 cm. Hussel de aardappelen en de venkel met een scheutje olijfolie en kruid met peper en zout. Meng alles goed met je handen. Leg de groenten op de bakplaat en schuif 15 minuten in de oven.

Leg er nu de worstjes tussen en bak 10 minuten verder. Snijd de paprika’s in reepjes, pel de sjalotjes en snijd ook deze in partjes. Hussel met wat olijfolie en kruid met peper en zout. Verdeel alles over de traybake, keer de worstjes om en bak nog eens 10 minuten verder in de oven.

Maak ondertussen de pesto door de basilicum, pijnboompitten, parmezaanse kaas, mayonaise en zure room te mixen. Kruid met peper en zout. Garneer de traybake met wat rucola en serveer met de pesto.

Tip: Heb je nog wat pesto over, bewaar hem dan in een goed afsluitbaar potje en giet er nog een scheutje olie over. Zo blijft hij nog zeker een week goed in de koelkast. Lekker als dipsausje of bij wat pasta als het echt snel moet gaan.

Dinsdag: spaghetti carbonara met asperges en boontjes

Elke pastaliefhebber valt als een blok voor dit heerlijke, smeuïge gerecht. Een verrassende twist op de klassieke spaghetti carbonara.

Volledig scherm Linguine met asperges en boontjes van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 200 g prinsessenboontjes

• 8 groene asperges

• 3 el fijngehakte peterselie

• 200 g gerookte spekblokjes

• 400 g spaghetti

• 30 g geraspte Parmezaanse kaas

• 4 eieren

• boter

• peper en zout

Zo maak je het

Snipper de ui fijn. Snijd het harde uiteinde van de asperges weg en snijd ze in stukken van 3 cm. Snijd de prinsessenboontjes in stukjes van 1 cm.

Kook de spaghetti beetgaar in licht gezouten water. Bak het spek krokant in boter. Schep uit de pan en voeg opnieuw wat boter toe. Bak nu de ui in diezelfde pan met de geperste look glazig. Voeg de asperges en de boontjes toe en roerbak alles 2 minuten. Doe tot slot de gebakken spekjes er nog bij.

Meng de eieren met de geraspte parmezaan en kruid met peper. Giet de pasta af en meng samen met een kopje kookvocht onder de groenten en het spek. Zet het vuur uit en giet er het eimengsel bij. Meng alles goed onder elkaar en breng op smaak met peper en zout. Werk af met de peterselie.

Tip: Het belangrijkste bij pasta carbonara is dat je de pan van het vuur haalt voor je het eimengsel toevoegt. Haal de pan ook van de pit. Die kan nog heet zijn en ervoor zorgen dat je eindigt met roerei.

Woensdag: aardbeienmuffins

Aardbeien zijn er nu in overvloed. Hét moment om er deze heerlijke muffins mee te maken. Lekker als snack om mee te nemen naar school of het werk.

Volledig scherm Aardbeienmuffins van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 30 minuten

Prijs: € 1,5/pp

Ingrediënten voor +- 12 muffins

• 2 eieren

• 120 ml volle melk

• 250 g bloem

• 1 tl bakpoeder

• 150 g fijne suiker

• 1 tl vanille-extract

• 200 g aardbeien

• 125 g boter, op kamertemperatuur

• poedersuiker

• snuf zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter de muffinvormpjes en bestuif met wat bloem.

Mix de boter met de suiker romig. Voeg de eieren toe en mix 1 minuut verder. Voeg nu de melk en het vanille-extract toe en mix kort door. Zeef er de bloem met het bakpoeder bij en spatel, samen met het zout, onder het beslag.

Snijd 2/3de van de aardbeien in blokjes en schep onder het beslag. Verdeel het beslag over de muffinvormpjes. Snijd de rest van de aardbeien in partjes en verdeel over de bovenkant van de muffins. Zet 30 minuten in de oven tot de muffins mooi goudbruin zijn. Bestrooi ze voor het serveren met poedersuiker.

Tip: Bestrooi de muffins voor het bakken met wat amandelschilfers voor extra crunch. Laat ze na het bakken afkoelen in de vorm. Zo stijft het fruit opnieuw op en blijven de muffins hun mooie vorm behouden

Donderdag: forel met patatjes en frisse kruidendressing

Hoewel forel een ietwat ondergewaardeerd visje is, kan niets op tegen zijn fijne, subtiele smaak. We bakken hem heerlijk krokant in bruisende boter en serveren hem met knapperige sla. Eenvoudig, maar superlekker!

Volledig scherm Forel met aardappeltjes van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 4,5/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui

• 1 ijsbergsla

• 600 g smaakaardappelen

• 4 el fijngehakte peterselie

• 2 el fijngehakt bieslook

• 4 forellen

• 4 el zure room

• 2 el appelazijn

• 1 tl honing

• bloem

• boter

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Boen de aardappelen schoon en snijd ze in blokjes. Kook ze beetgaar in licht gezouten water.

Snipper de rode ui fijn. Snijd de sla in reepjes en hussel er de rode ui onder. Meng de zure room met de appelazijn, de honing, de bieslook, de helft van de peterselie en 2 eetlepels olijfolie. Kruid met peper en zout. Meng de dressing onder de salade en zet koel terwijl je de rest van het gerecht klaarmaakt.

Giet de aardappelblokjes af en laat ze goed uitdampen. Bak ze in hete olijfolie goudbruin en krokant. Kruid met peper en zout. Dep de forellen droog met keukenpapier en kruid met peper en zout. Wentel zo door wat bloem en schud er de overtollige bloem af. Bak de forellen in boter op een middelhoog vuur gedurende 4 tot 5 minuten. Keer ze om en bak ze nog eens 4 tot 5 minuten.

Schep de forellen uit de pan op een schaal en bestrooi met de resterende peterselie. Serveer met de salade en de gebakken patatjes.

Tip: Een forel van ongeveer 280 tot 300 gram is voldoende voor 1 persoon. Heb je toch een restje vis over, pluk het vlees dan van de graat en maak er een frisse forelsalade van door er een lepel yoghurt, wat mayonaise en een scheutje citroensap onder te mengen.

Vrijdag: maaltijdsalade met burrata en krokant zuurdesembrood

Deze zomerse, vegetarische maaltijdsalade heeft het allemaal: het zoete van de tomaten, het zure van de komkommers, het smeuïge van de burrata en het krokante van het brood. Een perfecte combi als je het ons vraagt!

Volledig scherm Burrata salade van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

€ 4,5/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 rode uien, in fijne partjes

• 700 g trostomaatjes of mix tomaten

• 4 snackkomkommers

• 1 bosje basilicum

• 4 kleine burrata

• 120 g suiker

• 200 ml rijstazijn

• 8 kleine snedes zuurdesembrood

• 1 el balsamicoazijn

• 1 el gedroogde Italiaanse kruiden

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Breng de rijstazijn met de suiker aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. Snijd de snackkomkommers in plakjes en leg ze in een kom. Giet er de helft van het azijnmengsel over. Giet de rest van het mengsel bij de rode ui en laat alles rustig afkoelen.

Leg de tomaten op een met bakpapier beklede bakplaat en bedruppel met olijfolie en balsamico. Kruid met de Italiaanse kruiden, peper en zout. Zet ze 15 tot 20 minuten in de oven. Bestrijk ondertussende de sneetjes brood met olijfolie en gril ze langs beide kanten mooi goudbruin en krokant.

Leg de geroosterde tomaatjes op een mooie schaal en verdeel er de komkommerplakjes, de rode ui, basilicum en de burrata over. Roer het vocht van de tomaatjes los met een scheutje olijfolie en druppel over de salade. Kruid nog wat bij met peper en zout en serveer met het krokant brood.

Tip: tomaten zijn nu op hun best! Let er bij de aankoop op dat ze mooi rood en glanzend zijn, een stevige structuur en een mooi groen kroontje hebben.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.