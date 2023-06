Van kalkoengyros tot taco’s met shortrib en guacamole: deze 5 recepten maak je klaar voor minder dan 14 euro

Sandra Bekkari haalde deze week de mosterd in Griekenland. Zij legt uit hoe je gyros van kalkoen op tafel tovert én toont hoe je overheerlijke gevulde aubergines met feta maakt. Piet Huysentruyt serveert op zijn beurt Hollandse haring, terwijl Jelle Beeckman Mexico in je huis haalt met taco’s. Aan afwisseling geen gebrek dus, met het weekmenu van onze HLN-chefs!

Maandag: gyros van kalkoen met zilvervliesrijst en erwtjes van Sandra Bekkari

Volledig scherm Gyros van kalkoen met zilvervliesrijst en erwtjes van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “In dit gerecht koos ik bewust voor zilvervliesrijst, omdat net dat vliesje rond de rijstkorrel gezonde vezels, eiwitten en mineralen bevat. Ben je er toch niet zo’n fan van, dan kan je de rijst vervangen door quinoa of bloemkoolrijst. Minstens even lekker!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

300 g kalkoenfilet

1 kookbuiltje zilvervliesrijst

500 ml groentebouillon

250 g erwtjes (diepvries)

200 ml passata

2 lente-uitjes

Voor de marinade

3 el olijfolie

1 kleine rode ui

1 rode paprika

1 gele paprika

1 tl harissapasta

½ el paprikapoeder

½ tl kurkuma

1 tl komijn

1 teentje knoflook

½ el tomatenconcentraat

Zo maak je het

Voor de marinade: hak de rode ui fijn, snijd de paprika’s in reepjes. Pers de knoflook. Doe alle ingrediënten in een mengkom en meng goed.

Snijd de kalkoenfilet in reepjes en voeg toe en meng opnieuw.

Kook ondertussen de zilvervliesrijst in 20 minuten gaar in de groentebouillon.

Voeg de laatste 2 minuten de erwtjes toe.

Bak de kalkoenreepjes in olijfolie, voeg op het einde de passata toe en laat nog een minuutje pruttelen.

Snijd de lente-ui in fijne ringen en werk daarmee het gerecht af.

Tip: Marineer de kalkoen al de avond voordien en zet een nachtje in de koelkast, dan komt de smaak nog meer tot zijn recht.

Dinsdag: salade van rode biet en maatjesharing van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Salade van rode biet en maatjesharing van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Maatjesharing of Hollandse nieuwe is de benaming van de jaarlijkse nieuwe haring die in mei op de markt komt. De haring is zacht en licht gepekeld. Normaal gezien eet je dit met fijngehakte ajuin en peterselie of met een salade van boontjes. Vandaag gaan we in dit recept daarentegen voor rode biet.”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 1,54 p.p.



Ingrediënten voor 4 personen

6 maatjesharingen (3 filets p.p.)

2 grote, voorgekookte rode bieten

1 Granny Smith appel

1 rode ajuin

½ teentje look, fijngehakt

½ tl mosterd

1 el witte wijn azijn

1 el water

100 ml olijfolie

50 g natuuryoghurt

1 eigeel

dille

12 ratte-aardappelen (krieltjes)

2 el gehakte peterselie

30 g boter

Zo maak je het

Kook de krieltjes gaar in gezouten water. Schil ze daarna en pureer met een vork. Voeg fijngehakte peterselie en de boter toe. Zet even apart.

Doe het eigeel samen met de azijn, het water, de mosterd, de yoghurt en olijfolie in een beker. Mix het geheel met een staafmixer en breng op smaak met peper en zout.

Snijd de rode biet in blokjes van 1 cm op 1 cm, net als de Granny Smith appel. Meng met look en wat yoghurt tot een vinaigrette.

Serveer de salade met de maatjes en de puree van krieltjes.

Versier met dille en serveer de vinaigrette apart bij de maatjes.

Tip: Lust je geen maatjes? Maak deze salade dan met een andere soort vis, zoals zalm, forel of haring. De salade van rode biet is ook heerlijk als voorgerecht of op een koud buffet.

Woensdag: verse wafels met slagroom en aardbeien van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Verse wafels met slagroom en aardbeien © Lot Van Riel

Piet: “Mijn moeder maakt de beste wafels van de hele wereld! Haar recept deel ik dus exclusief voor HLN, als mooi eerbetoon aan haar. Hopelijk vinden jullie ze ook zo lekker.”

Bereidingstijd: 30 minuten (+ 2 uur rusttijd van het deeg)

Prijs: € 2,28 p.p.

Ingrediënten voor 20 wafels (4 personen)

100 g gesmolten boter

1 l karnemelk

500 g bloem

2 zakjes vanillesuiker

3 eieren

3 el arachideolie

½ el bicarbonaat

150 ml room (30% vet)

1 el bloemsuiker

1 bakje verse aardbeien

bloemsuiker

Zo maak je het

Meng de bloem met de gesmolten boter, de olie, de eieren, de vanillesuiker, de karnemelk en het bicarbonaat. Zie erop toe dat je geen klonters hebt in het deeg wanneer je alles zorgvuldig mengt.

Laat het deeg 2 uur rusten in de koelkast.

Klop de room ondertussen stijf met de bloemsuiker. Was en versnijd de aardbeien.

Bak de wafels in je wafelijzer en serveer de wafels met de aardbeien en de geklopte room.

Bestrooi de wafel met bloemsuiker.

Tip: Als je geen klonters in het deeg wil, start je best met de bloem. Doe er vervolgens boter, eieren, olie en bicarbonaat bij in het midden. Giet beetje per beetje de karnemelk er al roerend bij tot je een glad mengsel bekomt. Daarna kan je pas de rest van de karnemelk toevoegen als er bij de brei geen klonters meer zijn. Krijg je er toch? Giet het deeg dan door een zeef.

Donderdag: Griekse gevulde aubergines van Sandra Bekkari

Volledig scherm Griekse gevulde aubergines © Wout Hendrickx

Sandra: “Zin in wat zonnige vibes op je bord? Dan geef ik je graag deze kruidige aubergines als suggestie. Ik gebruik graag Kalamata-olijven voor een authentieke, Griekse toets. Deze soort bevat bovendien meer vruchtvlees, waardoor ze nog meer smaak afgeven.”

Bereidingstijd: 25 minuten + 45 minuten in de oven

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 grote aubergine

1 volkoren speltboterham (50 g)

50 g parmezaanse kaas

1 handvol verse bladpeterselie

1 kleine rode ui

1 teentje knoflook

½ el verse oregano

1 rode zoete puntpaprika

1 romatomaat

zeste en sap van ½ citroen (onbehandeld)

ongeveer 6 zwarte olijven (Kalamata)

50 g feta

Voor de dressing

125 ml volle yoghurt

½ teentje knoflook

zeste van ½ limoen

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de aubergine middendoor in de lengte. Hol ze uit met een mes en/of lepel zonder de schil te beschadigen. Blijf ongeveer een halve centimeter van de schil. Houd het vruchtvlees opzij.

Leg de aubergines op een bakplaat met bakpapier, strijk ze in met een beetje olijfolie en dek af met aluminiumfolie. Bak 35 minuten in de voorverwarmde oven.

Toast het volkorenbrood licht en mix het in de cutter tot paneermeel. Hak de peterselie fijn. Meng het paneermeel, de Parmezaanse kaas en de peterselie.

Hak de ui, knoflook en verse oregano fijn. Snijd de puntpaprika in stukjes.

Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie. Voeg de oregano, het fijngesneden vruchtvlees van de aubergines en de paprika toe. Stoof een vijftal minuten.

Snijd terwijl de tomaat in stukjes, ontpit de olijven en snijd ze in stukjes.

Voeg de stukjes tomaat, de citroenzeste en een scheutje citroensap toe en haal van het vuur. Meng er de olijven en de verbrokkelde feta onder. Kruid met zwarte peper.

Haal de aubergines uit de oven, vul ze met gestoofde groenten en strooi het paneermeelmengsel erover. Besprenkel met wat olijfolie en vak nog 10 minuten in de oven op 180 °C.

Pers de knoflook voor de dressing. Meng alle ingrediënten voor de yoghurtdressing en besprenkel er de aubergines mee.

Tip: gebruik geen zout in dit recept. De kaas en de olijven zorgen al voor een zoute toets.

Vrijdag: taco’s met shortrib, guacamole en Granny Smith salsa van Jelle Beeckman

Volledig scherm Taco's met vlees van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Met de zomer in aantocht maken we alvast een vakantietripje richting Mexico met deze taco’s. Het voordeel van dit eenvoudig recept? Je kan er zowat alles in verwerken wat je wil.”

Bereidingstijd: 30 minuten voorbereiding + 90 tot 120 minuten gaartijd

Prijs: € 3,43 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

500 g shortrib (of soepvlees met been)

1 limoen

400 ml vleesbouillon

2 el bruine suiker

4 el sojasaus

2 uien

1 teen look

1 chilipeper

extra chilisaus

olie

kleine taco’s

cheddarkaas

Voor de salsa

1 zure, groene appel

½ witte ui (liefst zacht/zoet)

3 kleine snackkomkommers

½ limoen

½ tl zout

1 tl honing

paar blaadjes koriander

Voor de guacamole

2 avocado’s

paar druppels limoensap

peper en zout

Voor het kruim

5 el paneermeel

snufje chilipoeder

zeste van 1 limoen

Zo maak je het

Kruid het vlees met peper en zout. Bak aan in een scheut neutrale olie zodat alle kanten mooi gekleurd zijn. Snijd de ui fijn en voeg toe. Laat 5 minuten meebakken en voeg dan de suiker, het teentje look, de volledige chili, sap van een limoen en de sojasaus toe. Voeg 2 minuten later de bouillon toe.

Laat 90 tot 120 minuten garen op een middelmatig vuur tot wanneer het vlees van het been valt en je het makkelijk uit elkaar kan trekken. Laat de jus in de pan eventueel nog wat doorkoken, zodat het mooi rond het vlees zit.

Bak het paneermeel krokant in een scheutje olie. Roer er voortdurend door. Voeg wat chili en de zeste van een limoen toe. Laat even uitlekken op een velletje keukenpapier.

Plet de avocado’s met een vork. Kruid met peper en zout en besprenkel met een paar druppels limoen.

Snijd de ui, komkommer en appel in fijne blokjes. Voeg de limoen, honing, zout en fijngesneden koriander toe. Laat alles 15 minuten staan.

Leg de tortillavellen op een bakplaat en leg op elk vel een beetje cheddarkaas. Verwarm de tortillavellen ongeveer 5 minuten in de oven tot wanneer ze wat kleur hebben en de kaas gesmolten is.

Beleg met de guacamole, het vlees, de salsa en het krokante kruim.

Tip: Ook lekker met gebakken aubergine als je er graag een veggie versie van maakt.

Elke dag vind je een nieuw recept op HLN Eten.

Lees ook: