Van Kaat Bollen tot Bart De Wever: 7 BV’s over het dieet dat hun leven veranderde. “Zo blijf ik al 11 jaar makkelijk op gewicht”

Wat eet je best (niet) tijdens de hitte? "Een combinatie van deze drie voedings­groe­pen zorgt voor de ideale maaltijd met warm weer”

Met temperaturen die vlotjes richting 30 graden blijven gaan, zoeken we volop manieren om af te koelen. Hallo zwembad, ventilator en koude douche, maar ook een koel wijntje of een lichte maaltijd zijn welkom. Of toch niet? Drink je beter warme dan koude dranken om af te koelen? En hoe zit het met de mythe dat pikant eten je lichaam afkoelt? Diëtiste Sanne Mouha scheidt 7 feiten van fabels.