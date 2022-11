Van Italiaanse keuken tot healthy food: dit zijn de 7 favoriete eetadressen van Lesley-Ann Poppe

Waarom je een hete pan best niet meteen met koud water afspoelt

Na het koken meteen een laagje koud water in de hete pan zetten om de voedselresten sneller los te maken: het is een trucje dat we allemaal toepassen in de keuken. Veel handiger dan met een mes over de bodem van de pan schrapen, maar is gewoonte even effectief als we denken? En hoe krijgen we onze pannen in het algemeen het makkelijkst proper zonder ze te beschadigen?

12 november