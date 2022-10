Van Italiaanse ciabatta tot Joodse challah: 4 wereldse broodspecialiteiten die je wil geproefd hebben. “We verkopen er in België meer dan 1000 per week”

Een klassieke boterham met kaas of choco zit zo ingeburgerd in ons eetpatroon, dat we wel eens vergeten dat er nog andere soorten brood of traditionele ontbijten bestaan. We passeerden langs vier bakkers die elke nacht hun oven aanzetten om wereldse broodlekkernijen de wereld in te sturen. Welke broden proef je graag eens ter afwisseling? En eet je die ook gewoon met choco? “Sommige van onze klanten gaan naar huis met acht broden in één keer.”