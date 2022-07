Van honing-pijnboompit tot karamelboterijs: 10 ijssalons doorheen ons land die uitpakken met verrassende smaken

Eindelijk zomer: dit worden dit jaar de 5 populair­ste drankjes op het terras

Zonnige dagen zijn eens zo zalig met een glas vol verfrissende ijsblokjes en hét drankje van de zomer in hand. “Iets nostalgisch, met een exotische touch, simpel en snel of toch maar lekker luxueus: we zien heel wat opkomen dit jaar. TikTok doet veel (drank)trends snel overwaaien”, vertelt culinair trendwatcher Saskia Neirinckx. Welke zomerse drankjes maken dit jaar furore op het terras?

22 juni