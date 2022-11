Van Hof van Cleve tot beste Jonge Chef van het Jaar: wie is Davy Devlieghere? “In lagere school maakte ik al eclairs voor klasgenoten”

32 jaar is hij, de beste Jonge Chef van het Jaar volgens Gault&Millau. Davy Devlieghere startte vier jaar geleden met bistro – ondertussen restaurant - Julien in Lievegem, scoort een mooie 15,5/20 in de Gault&Millau en mag nu vooral pronken met zijn nieuwe titel. Wie is de jonge chef? En wat kan je verwachten in zijn restaurant?

In 2018 openden Davy Devlieghere, zoon van varkensboeren uit Lotenhulle (een deelgemeente van Aalter), en zijn vrouw Marie-Julie Haeck (27) bistro Julien in Lievegem. In datzelfde jaar werden ze meteen bekroond met een 13,5/20 in de Gault&Millau. In de nieuwste editie van 2023 staat de teller op 15,5/20. Daarnaast werd Devlieghere bekroond met de titel Jonge Chef van het Jaar 2023. Een titel waar de Aaltenaar duidelijk van is aangedaan. “Dit was onze stoutste droom en het grootste compliment dat we konden krijgen”, reageert Davy meteen na de uitreiking van de Gault&Millau-gids in Brussel maandagmiddag.

Van de boerenstal tot Hof van Cleve

Chef Devlieghere leerde het vak achter het fornuis van Hof van Cleve, Zilte en Danny Horseele. De passie voor koken zat er al van jongs af aan in. “Mijn ouders hadden een boerderij in Lotenhulle”, vertelt Devlieghere. “Als ik mocht kiezen tussen het eten klaarmaken of in de stal gaan werken, was de keuze altijd snel gemaakt. Toen ik 6 jaar oud was, zei ik al tegen mijn moeder - die ook graag in de keuken staat - dat ik kok wilde worden. In de lagere school maakte ik eclairs of soezen voor mijn klasgenoten en uiteindelijk ben ik naar Spermalie gegaan. Elke keer dat je iets lekkers maakt, word je daar blij van, en zoek je die gastronomie verder op.”

Volledig scherm Davy Devlieghere en Marie-Julie Haeck van restaurant Julien. © Julien

Carte blanche

In het begin werkte Devlieghere in zijn eigen bistro enkel met een à-la-cartemenu in twee delen: links de klassieke, Vlaamse gerechten en rechts de iets gedurfdere keuken. Dat veranderde begin dit jaar, toen Julien als restaurant verderging en de naam ‘bistro’ achterwege liet. Nu kan je er een degustatiemenu proeven van vier, vijf of zes gangen, naast een kleine kaart met à-la-cartegerechten. “Ik geef mezelf carte blanche in de keuken”, vertelt Devlieghere daarover. “Onze kaart is klassiek getint, maar tegelijkertijd innoverend. Ik ga altijd op zoek naar gerechten waarmee ik mensen kan verrassen. Dat kunnen ook klassieke gerechten zijn, zoals een quenelle de brochet. Gasten vragen dan of ik dat heb uitgevonden, maar dat gerecht bestaat al 200 jaar: het staat gewoon nergens meer op de kaart.”

Nochtans was de eerste dag van bistro Julien een fiasco. “Niet dat er iets aangebrand was, maar we waren zelf absoluut niet tevreden. Als we zelf waren komen eten die middag, zouden we gedacht hebben dat het hier niet goed zou komen. De smaken zaten goed, het was vooral de organisatie errond die nog even de mist inging. Al sta je nog zo lang in de keuken, de eerste dag in je eigen restaurant is altijd zoeken. Gelukkig is het wel goed gekomen. Wat de toekomst brengt? Eerst een tweede kindje in januari. En uiteraard ga ik proberen om mensen nog meer te verrassen en zelf te groeien. Als ik dan toch mag dromen, hoop ik ooit die nog hogere titel ‘Chef van het Jaar’ te pakken te krijgen.”

