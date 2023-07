Van Hoegaarden tot St. Bernardus: welke witbier is het best? Biersommelier proeft er 10 en vindt 3 toppers

Wat zit er in surimi, de zogenaamde ‘frikandel van de zee’?

Surimi vind je in alle maten en vormen: in schijfjes op je sushi, in blokjes in je pokébowl, versneden in snippers in surimisalade voor op je boterham. De zogenaamde ‘krabsticks’ kan je ook zo als snack eten. Maar zit er echt krab in die witte rolletjes? En waarom noemen ze dit weleens ‘de frikandel van de zee’? Onze journaliste vroeg het aan Rob Schreur, managing director van Vičiūnai Group, wereldwijd de grootste producent van surimisticks.